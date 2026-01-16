▲이완섭 시장 “민항은 서산 발전의 기폭제” 지난 12일부터 시민과의 대화를 진행하고 있는 이완섭 시장이 서산공항 건립의 중요성을 시민들에게 강조하고 있다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲16일 음암면에서 시민과의 대화를 진행하고 있는 이완섭 시장. ⓒ 서산시 관련사진보기

지난 12일부터 시민과의 대화를 진행하고 있는 이완섭 시장이 서산공항 건립의 중요성을 시민들에게 강조하고 있다.16일 음암면을 방문한 이 시장은 서산공항과 관련한 질문에 대해 "군 비행장을 이용한 8개와 순수 민간 비행장 7개 등 15개의 공항이 우리나라에 있는데 민항이 뜨지 않는 곳은 충남 밖에 없다"며 "2028년도 개항 목표지만 우리 의지처럼 딱 맞춰지기는 어려울 것이다"라고 밝혔다.이어 "(사업비가)500억 원이 넘어가 예비타당성 조사에서 탈락하는 어려움이 있었지만, 관계없이 충남도와 함께 추진을 해나가고 있다. 모두가 힘을 모아야 추진해야 할 과제다"고 강조했다.이 시장은 공항이 생기면 굉장한 시너지 효과를 기대할 수 있다고 주장했다. 서산해미공항 주변으로 항공 정비 사업 등 항공 분야와 관련한 사업들이 들어서 공항도시로서의 입지를 강화할 수 있다는 것이다.이어 철도와의 연계 이점 등을 거론한 이 시장은 "서산 발전의 기폭제 역할을 할 수 있는 게 공항"이라며 "제주도를 비롯한 국내 섬 지역만 가는 비행장을 만드는 것이 아니라 국제공항을 목표로 추진하는 것이다. 포화 상태인 인천공항을 대체하는 역할도 해야한다"고 말했다.끝으로 이완섭 시장은 "더 큰 미래를 봐야 한다. 매우 중요한 곳에 위치한 서산은 산업 등 모든 부분을 다 가지고 있다. 이런 곳에 공항이 없다면 말이 안 된다"며 공항 건립에 대한 강한 의지를 밝혔다.