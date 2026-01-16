민주당 충북도당 당원명부 유출 의혹... 중앙당에서 조사 중

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

더불어민주당 충북도당(위원장 이광희)이 최근 불거진 당원명부 유출 의혹에 대해 중앙당 조사에 적극 협조하고 엄정 대처할 방침이다.민주당 충북도당은 16일 "15일 보도된 기사와 관련, 중앙당에 문의해 '관련 사안에 대한 중앙당 차원의 확인 조사가 진행 중'임을 확인했다"고 밝혔다.충북도당은 "내용 확인 후 충북도당은 중앙당의 조사에 적극 협조하기로 했고, 향후 조사 결과에 따라 엄정하게 대처하겠다"고 입장을 밝혔다.당원명부 유출 의혹이 제기된 곳은 청주시와 충주시, 옥천군이다.유출 의혹이 불거진 것은 이들 지역에서 최근 민주당에 가입한 당원들에게 지방선거 출마예정자가 음성과 문자메시지가 왔고, 이를 이상하게 여긴 당원이 정치권에 제보하며 불거졌다.명부 유출 사실 여부와 얼마나 많은 명부가 유출됐느냐에 따라 해당 정치인에게 무거운 책임을 물을 수도 있어, 중앙당의 조사결과에 초점이 모아진다.한편 충북도당의 권리당원은 약 5만 명 정도로 추정된다.