메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.01.16 16:56최종 업데이트 26.01.16 16:56

민주당 충북도당 당원명부 유출 의혹... 중앙당에서 조사 중

원고료로 응원하기
ⓒ 충북인뉴스

더불어민주당 충북도당(위원장 이광희)이 최근 불거진 당원명부 유출 의혹에 대해 중앙당 조사에 적극 협조하고 엄정 대처할 방침이다.

민주당 충북도당은 16일 "15일 보도된 기사와 관련, 중앙당에 문의해 '관련 사안에 대한 중앙당 차원의 확인 조사가 진행 중'임을 확인했다"고 밝혔다.

충북도당은 "내용 확인 후 충북도당은 중앙당의 조사에 적극 협조하기로 했고, 향후 조사 결과에 따라 엄정하게 대처하겠다"고 입장을 밝혔다.

AD
당원명부 유출 의혹이 제기된 곳은 청주시와 충주시, 옥천군이다.

유출 의혹이 불거진 것은 이들 지역에서 최근 민주당에 가입한 당원들에게 지방선거 출마예정자가 음성과 문자메시지가 왔고, 이를 이상하게 여긴 당원이 정치권에 제보하며 불거졌다.

명부 유출 사실 여부와 얼마나 많은 명부가 유출됐느냐에 따라 해당 정치인에게 무거운 책임을 물을 수도 있어, 중앙당의 조사결과에 초점이 모아진다.

한편 충북도당의 권리당원은 약 5만 명 정도로 추정된다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
충북인뉴스 (043cbinews) 내방

충북인뉴스는 정통시사 주간지 충청리뷰에서 2004년5월 법인 독립한 Only Internetnewspaper 입니다. 충북인뉴스는 '충북인(人)뉴스' '충북 in 뉴스'의 의미를 가집니다. 충북 언론 최초의 독립법인 인터넷 신문으로서 충북인과 충북지역의 변화와 발전을 위한 정론을 펼 것입니다.

이 기자의 최신기사행정안전부, 충북도립파크골프장 담당 공무원 신분상 조치 요구


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기