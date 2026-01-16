행정안전부, 충북도립파크골프장 담당 공무원 신분상 조치 요구

큰사진보기 ▲지난해 12월부터 시범운영 중인 충북도립파크골프장. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

행정안전부가 '졸속 행정' 논란을 빚은 충북도립파크골프장 조성 사업과 관련해 담당 공직자들에 대한 신분상 조치를 충북도에 요구한 것으로 나타났다.16일 충청북도에 따르면 행안부는 지난달 말 공문을 보내 도청 공무원 3명과 충북개발공사 직원 1명에 대해 훈계 등 경고성 신분 조치를 취할 것을 요구했다.훈계는 파면·해임·정직·감봉·견책 등 법정 징계에는 해당하지 않지만, 인사기록에 남는 불이익 처분으로 분류된다. 행안부가 요구한 조치 대상자들은 파크골프장 조성 업무를 담당했던 직원들로, 30일 이내 재심의를 요청할 계획인 것으로 알려졌다.행안부는 지난해 휴가철을 앞두고 실시한 공직자 복무 감찰 과정에서 이례적으로 파크골프장 조성 등 충북도의 현안 사업을 함께 점검했고, 이 과정에서 사업 추진 과정의 행정적 미흡을 지적했다.당초 충북도립파크골프장 조성 사업은 동물위생시험소 내 축산시험장 이전을 전제로 추진됐다. 하지만 충북도는 축산시험장 이전 계획과 부지가 확정되지 않은 상태에서 사업을 강행했다.또 운영·관리 근거를 담은 조례도 마련하지 않은 채 운영비를 예산안에 편성했다가 도의회에서 전액 삭감됐고, 민간 위탁 동의를 받은 지 한 달 만에 공공 위탁 전환을 검토하거나 공식 명칭을 임의로 변경해 안내판을 설치했다가 원상 복구하는 등 여러 문제가 지적됐다.결국 이러저러한 이유로 파크골프장 개장은 수차례 연기됐고, 사업 전반에 대해 졸속 추진이라는 비판이 끊이지 않았다.