교사들의 구타에 동맹 휴학 투쟁으로 맞선 초등학생들

옥동초등학교 연혁

1922.12.22: 옥공공립보통학교로 개교

1996.3.1. : 옥동초등학료로 교명변경

2014.10.10. : 충북혁신도시로 신축교사 이전

2025.1.10. : 제101회 졸업식 (누적졸업생 9170명)

[참고문헌]

<동아일보> 1929년 11월 16일자 보도기사

<동아일보> 1931년 7월 9일자 보도기사

옥동초등학교 누리집

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

일제가 조선을 식민지배 하던 독립투쟁 시기, 일본인 교장과 교사들에 의한 차별과 멸시는 일상적으로 벌어졌다. 차별과 멸시를 넘어, 학생들에 대한 폭행도 빈번했다.충북 영동군 황간공립보통학교(현 황간초등학교)에선 일본인 훈도(=교사)가 학생을 묶어놓고 폭행해 조선인 학생이 기절하는 사태도 벌어졌다. 일본인 교사의 폭행은 이틀이나 계속됐다.진천군 옥동공립보통학교(현 옥동초등학교)에서도 교사에 의한 폭행사건이 발생했다.<동아일보> 보도에 따르면 1932년 6월 교사가 학생을 폭행하는 일이 벌어졌다. 이 교사는 당번을 잘못한다는 이유를 들어 4학년 학생을 구타했다. 이에 4학년 학생들은 6월 20일부터 다음 날까지 이틀 동안 동맹휴학(맹휴=집단수업거부)으로 맞섰다.학생들은 "(교사는 교육자로서 자질이 없다며) 학생을 폭행한 교사에게는 공부할 수 없다"며 결연히 맹휴투쟁을 진행했다. 학생들이 맹휴투쟁으로 파문이 커지며 결국 조선총독부 충청북도청 학무국이 나서서 겨우 진정됐다.<동아일보>에 따르면 충청북도청 도시학(道視學)이 학교를 방문해, 학생들을 진정시켰다. 도시학이 이틀에 걸쳐서 설득해 등교시켰다는 것으로 보아 학생들의 반발이 어느 정도였는지 짐작할 수 있다.