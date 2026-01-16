기독일보 '차별금지법 발언' 기사에 우원식 측 "과잉 보도, 민감성 잘 안다"

▲무지개행동은 16일 오전 우 의장에 공개 서한을 보내고 "국회의장은 특정 이해집단의 불안을 관리하는 자리가 아니라, 평범한 시민들의 권리를 지켜야 하는 자리"라고 비판했다. ⓒ 무지개행동 관련사진보기