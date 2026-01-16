정부의 행정통합 재정지원에 경남도 "일시적 지원에 그쳐"

큰사진보기 ▲경상남도청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

이재명정부가 대전·충남, 광주·전남 행정통합으로 생길 통합특별시에 연간 최대 5조 원, 4년간 최대 20조원을 지원하는 지원방안을 제시하자 경상남도(도지사 박완수)는 "일시적이고 단편적인 지원에 그친다"라고 지적했다.경남도는 16일 낸 "행정통합 관련 정부 발표에 대한 경남도의 입장"을 통해 "정부 지원안은 일시적이고 단편적인 지원에 그치며 현 정부가 의욕적으로 추진 중인 지방정부 수준의 제도적 지원 내용은 빠져있다"라고 밝혔다.이어 "과거 기초자치단체 통합 시 제시되었던 지원 내용과 방안에서 크게 벗어나지 못한 수준이며, 규모와 파급효과가 전혀 다른 광역자치단체의 통합의 위상에 걸맞은 자치권 보장 방안은 전혀 없다"라고 덧붙였다.그러면서 경남도는 "지금 필요한 것은 중앙정부의 과감한 인식전환을 통해 일시적·단편적인 특례를 넘어서는 포괄적인 권한 이양과 실질적 자치권의 법적·제도적 보장이다"라며 "이를 위해 통합되는 광역지자체의 위상과 자치권 및 재정권에 대한 중앙정부의 제도적 뒷받침이 반드시 마련되어야 한다"라고 제시했다.김민석 국무총리는 이날 "충남대전, 광주전남의 통합특별시에 각각 연간 최대 5조 원, 4년간 최대 20조 원의 수준의 재정지원한다"라며 "'서울특별시'급 자율성 부여, 공공기관 우선 이전, 창업 중심산업 활성화 지원 등 행정통합을 뒷받침하는 인센티브"를 발표했다.현재 경남도는 국민의힘 소속 박완수 도지사가 이끌고 있다.