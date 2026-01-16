약 400년 전 탄생한 오페라, '최초'가 궁금하신가요?

사랑하는 에우리디체 없이 어떻게 살아갈까?

이 비탄, 그대 없이 어디로 갈까?

에우리디체! 그대는 영원히 나의 참된 사랑!

AD

"연극은 공연됐고 모든 청중은 지극히 만족했다."

"시의 내용은 아름답고, 그 형태는 더욱 아름다우며, 소리 내어 읽으면 가장 아름답다. 음악은 자기 몫을 다하면서도 시와 정말 잘 어울린다. 이보다 더 아름다운 것은 어디에서도 들을 수 없을 것이다."

"이 작품은 공작 전하의 수호별 아래서 태어났습니다. 바라옵건대, 전하의 은혜에 힘입어 이 작품이 인류가 존속하는 한 계속 살아 있기를 희망합니다."

"만토바의 <오르페오>는 피렌체의 <에우리디체>를 곁눈질 했는데, 결과는 나쁘지 않았다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 서울문화투데이에도 실립니다. 필자는 클래식 연구가로, <모차르트 평전> 저자입니다.

글루크의 오페라 <오르페오와 에우리디체>에서 오르페오는 에우리디체를 구하려 저승까지 가지만 결국 실패한 뒤 비탄에 빠져서 이 노래를 부릅니다.고대 그리스 신화에서 오르페오는 태양의 신 아폴론과 파르나소스산의 뮤즈가 낳은 아들로, 음악의 천재였어요. 그가 리라를 연주하면 동물들이 따라왔고 나무와 바위가 귀를 기울였어요. 그는 물의 요정 에우리디체를 만나 지상에서 가장 행복한 한 쌍이 됐습니다. 그런데 어느 날, 숲에 놀러 갔던 에우리디체가 독사에게 물려서 죽고 말았어요. 그는 사랑하는 그녀를 되살리기 위해서 두려움을 무릅쓰고 저승으로 갑니다. 리라를 연주하여 저승의 문지기를 잠재우고 지옥의 신 하데스와 복수의 신 네메시스마저 감동시킨 그는 에우리디체를 지상으로 데려가도 좋다는 허락을 받아내지요.그런데 조건이 있어요. 지상으로 돌아오는 길에 절대로 에우리디체를 돌아보면 안 되는 거예요. 이게 생각처럼 쉬운 일이 아니지요. 오르페오가 아무 말도 없고 자기를 돌아보지도 않자 에우리디체는 차라리 죽는 게 낫겠다고 노래합니다. 그녀의 비탄에 마음이 찢어진 오르페오는 결국 뒤를 돌아봅니다. 에우리디체는 다시 저승으로 사라지고, 지상에 돌아온 오르페우스는 자살을 해서라도 에우리디체와 함께 있고 싶다고 노래합니다. 두 사람의 사랑에 감동한 큐피드가 에우리디체를 다시 살려내고, 두 사람은 행복하게 결합합니다.오르페오와 에우리디체의 신화는 글루크의 이 작품을 포함, 수십 편의 오페라에 등장했어요. 음악 천재 오르페오가 주인공이고 아름다운 사랑 이야기가 있으니 위대한 작곡가라면 한 번쯤 도전해 보고 싶은 오페라의 소재였지요. 하이든은 <철학자의 영혼, 오르페오와 에우리디체>란 오페라를 썼고, 오펜바흐는 내용을 익살스레 바꿔서 <지옥의 오르페>란 오페레타를 썼어요. 오페레타는 오페라와 같은 노래극이지만 오페라보다 가볍고 부담 없는 작품으로. 19세기 파리와 빈에서 인기를 끌었어요.심지어 모차르트의 <마술피리>도 이 신화와 연결돼 있다고 할 수 있지요. <마술피리>에서 주인공 타미노 왕자가 피리를 불면 사나운 짐승들이 춤을 추고 악당들이 착하게 바뀌는 것, 불과 물의 시련을 음악의 힘으로 이겨낼 수 있다고 노래하는 것, 모두 오르페우스의 전설과 닿아 있는 이야기예요. 타미노 왕자가 겪는 '침묵의 시련'은 오르페오가 저승에서 에우리디체를 데려올 때 아무 말도 할 수 없도록 한 것과 비슷하지요.그런데 오르페오와 에우리디체가 '배틀'을 벌이다니, 이게 무슨 말일까요? '최초의 오페라'라는 영광스런 타이틀을 놓고 <오르페오>란 작품과 <에우리디체>란 작품이 다투고 있기 때문입니다.이 상황을 보려면 타임머신을 타고 1600년, 르네상스의 영광이 빛나는 이탈리아 피렌체로 날아가야 합니다. 산타 마리아 델 피오레 대성당이 시내 한가운데 우뚝 서 있고, 베키오 궁전 앞의 다비드상이 아르노강을 내려다보고 있네요. 대성당과 우피치 궁전 사이에 화려하게 치장한 인파가 오가고 있어요. 자동차, 엘리베이터, 하수처리 시설이 없는 걸 빼면 오늘날의 피렌체 구시가와 별로 다를 게 없는 풍경입ㅈ니다.같은 해 10월 6일, 피렌체 통치자인 메디치가의 마리아 공주와 프랑스 왕 앙리 4세의 결혼식이 열리는 날입니다. 피티 궁에서는 흥겨운 춤판이 벌어졌고, 우렁찬 팡파레에 이어 신랑과 신부가 입장했어요. 결혼식이 끝나자 새로 작곡한 노래극 <에우리디체>가 막을 올리네요. 피렌체의 메디치 가문은 막강한 부와 권력으로 약 300년 동안 토스카나 지방을 통치하며 예술을 후원했는데, 이 결혼식은 그들의 경제력과 예술적 안목을 과시할 좋은 기회였어요. 이날 초연된 <에우리디체>는 메디치 가문의 축제 음악, 그 결정판이었지요.피렌체의 인문학자들은 '카메라타'란 모임을 중심으로 고대 그리스 비극의 정신을 되살려 새로운 음악 형식을 만들고자 했어요. 그들은 "그리스 연극에는 항상 음악이 동반됐고, 연극은 음악이 있어야만 진정한 예술이 될 수 있다"고 생각했지요. 따라서, 단순한 대사의 낭송이 아니라, 시의 운율을 살리며 극적인 감정을 표현하는 음악으로 연극을 공연할 방법을 연구한 거예요. 1597년 초연된 <다프네>는 이러한 노력이 결실을 맺은 첫 사례로 짐작되지만 악보가 남아 있지 않아서 어떤 작품인지 알 수가 없어요. 그러나 1600년 초연된 <에우리디체>는 완전한 형태로 오늘날까지 전해집니다.이 작품은 리누치니가 대본을 썼고 자코포 페리(1561~1633)가 음악을 맡았어요. 그런데, 선배 줄리오 카치니(1551~1618)는 이 오페라에 출연하는 딸과 제자들이 부를 노래를 자기가 직접 작곡해야 한다고 주장했어요. 페리는 선배이자 훌륭한 성악가인 카치니의 의견을 무시할 수 없었고, 결국 <에우리디체>는 두 사람의 공동 작품이 됩니다. 그런데, 이 오페라가 초연된 피렌체 피티 궁의 객석에는 이웃 만토바의 궁정 악장 클라우디오 몬테베르디(1567~1643)도 앉아 있었어요.곤차가 가문이 지배하던 만토바는 피렌체를 예술의 라이벌로 여기며 경쟁심을 불태우고 있었는데, 몬테베르디는 이날 <에우리디체>를 지켜보고 7년 뒤인 1607년, 걸작 <오르페오>를 발표하여 피렌체 사람들의 코를 납작하게 만듭니다. 그는 곤차가 공의 아낌없는 지원 아래 40명의 대규모 오케스트라를 동원하고 부족한 성악가를 다른 도시에서 '빌려오는' 등 심혈을 기울여서 새 작품을 썼어요. 저승 장면에서는 트럼본이 활약하고, 천상을 묘사할 때는 하프와 바이올린이 노래하는 등 다채로운 음악을 구사한 거죠. 아직 '오페라'라는 장르가 없었기 때문에 악보에는 '음악적 우화'라고만 써 있었어요.<오르페오>는 1607년 2월 24일, 만토바의 빈첸초 곤차가 공작 저택에서 초연됐어요. 200명 가량의 아카데미아 회원들이 객석을 메웠지요. <오르페오>는 "음악과 시를 어떻게 잘 녹여낼 수 있을까"라는 중요한 물음에 대해 결정적인 해답을 제시한 것으로 인정받았습니다. 만토바의 프란체스코 곤차가의 증언입니다.초연을 본 카르멜회 신부 케루비노 페라리의 평입니다.르네상스 문화의 중심이었던 두 도시 피렌체와 만토바 사이의 경쟁에서 최초의 오페라가 탄생한 것은 엄청난 사건이었어요. <오르페오>와 <에우리디체>의 탄생으로 바로크 시대가 열렸고, 이와 함께 '클래식 음악'이 탄생했기 때문이지요. 하지만, <오르페오>와 <에우리디체> 중 어느 게 최초의 오페라인지는 여전히 논란입니다. 두 작품 중 어느 것을 최초의 오페라로 보아야 할까요?<에우리디체>가 먼저 세상에 나왔으니 당연히 '최초'라 할 수 있겠죠. 중세 시대에는 교회의 다성 음악이 주류였지만, 르네상스 말기에는 가사를 명료하게 전달하고 자유로운 개성의 표현을 가능케 하는 '모노디'가 나타났어요. 모노디는 '기악 반주의 단선율'이란 뜻으로, 쉽게 말해 오늘날 '노래'라 부르는 것의 원형이지요. <에우리디체>는 이 모노디를 연결해서 만든 최초의 음악극으로 바로크 시대 오페라의 원형이 됐습니다. 그러나 이 작품은 반주가 4명 뿐인 노래 메들리에 불과하기 때문에 음악 학자들은 이 작품에 선뜻 '최초의 오페라'란 타이틀을 주지 않았지요.반면, <오르페오>는 <에우리디체>보다 7년 늦게 태어났지만 오늘날의 오페라와 비슷한 규모를 자랑하며 다채로운 음악과 볼거리를 갖추고 있습니다. 르네상스 가곡인 마드리갈, 화려한 합창, 생기 있는 춤곡, 현악·리코더·트럼펫·트럼본·코르넷 등 대편성의 기악 합주가 있고, 심지어 무용까지 등장하죠. <에우리디체>는 특별한 고음악 이벤트가 아니면 잘 연주되지 않는 반면, <오르페오>는 요즘도 세계의 무대에 오르며 많은 사람들의 사랑을 받고 있어요. 그래서 이 작품을 최초의 오페라로 꼽는 사람이 조금 더 많은 것 같군요.몬테베르디는 <오르페오>에 대해 엄청난 자부심을 갖고 있었습니다. 그가 곤차가 공작에게 보낸 편지의 한 구절입니다.토마스 포리스트 켈리라는 음악학자는 이 오페라의 초연 과정을 설명하면서 익살스런 표현을 썼네요.<오르페오>와 <에우리디체>의 배틀, 여러분의 어느 쪽 손을 들어주시겠어요?