권칠승 의원, 경계선지능 청년 고용 현장 살펴

큰사진보기 ▲권칠승 국회의원이 16일 경계선지능 청년 주고용사업장인 '프리웨일'에 방문해 이야기를 나누고 있다. ⓒ 권칠승의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽에서부터 서영철 프리웨일 대표, 권오진 이사, 권칠승 의원. ⓒ 권칠승의원실 관련사진보기

권칠승 국회의원(더불어민주당·경기 화성병)이 16일 서울 동대문구에 위치한 프리웨일을 방문해 경계선지능 청년 고용 현황을 살폈다. 이날 방문은 경계선지능 청년 주고용 사업장의 운영 실태를 점검하고, 현장의 과제를 듣기 위한 자리로 마련됐다.프리웨일은 경계선지능 청년을 중심으로 운영되는 주고용 사업장이다. 프리웨일(前 휘카페)은 2022년 8월, 경계선지능 청년의 반복되는 취업 실패와 사회적 고립 문제를 해결하기 위해 당사자 부모들이 주축이 돼 창업했다. 동대문종합사회복지관의 직무 교육과 서울시립대 캠퍼스타운사업단의 공간 지원을 연계해 서울 동대문구에 1호점을 개소했으며, 이후 3호점까지 확장해 오프라인 카페 운영과 케이터링 서비스를 제공하고 있다.권 의원은 경계선지능 청년들이 겪는 어려움을 개인의 문제가 아닌 구조적 문제라고 짚었다. 그는 "경계선지능인들은 충분히 해낼 수 있는 능력이 있지만, 마땅한 지원이 없기 때문에 기회를 얻지 못하는 경우가 많다"며 "경계선지능 청년들이 고용 현장에서 역할을 해내는 선례가 더 많이 만들어져야 한다"고 말했다.이어 "경계선지능 청년들은 장애인 등을 위한 고용 서비스 대상에 속하지 않지만, 일반 노동시장에서는 경쟁이 쉽지 않은 위치에 놓여 있다"며 "국가가 이들의 고용이나 사업장을 지원해 준다면 충분히 경쟁력을 가질 수 있다"고 강조했다.프리웨일을 운영하고 있는 서영철 대표는 현장의 지원 공백을 짚었다. 그는 "카페 내에서도 다양한 업무를 시도해봤지만, 청년마다 겪는 어려움과 특성이 달라 직무를 조정하는 과정이 필요했다"며 "개인의 특성과 작업 방식을 반영한 직무 연계와 안정적인 고용 유지를 위한 지원이 함께 이뤄져야 한다"고 말했다.이날 현장에서는 경계선지능인에 대한 사회적 인식 부족도 주요 과제로 지목됐다. 프리웨일을 창업한 당사자 부모인 권오진 이사는 "청년들이 겪는 어려움이 겉으로 잘 드러나지 않다 보니 사회는 물론 부모나 당사자조차 본인이 경계선지능인임을 인식하지 못하는 경우가 많다"고 언급했다.이에 권 의원은 "지원에 앞서 이들에 대한 사회적 공감대가 선행돼야 한다"면서도 "경계선지능인 규모가 여전히 추정치에 머물러 있는 만큼 국가 차원의 보다 적극적인 접근이 필요하다"고 말했다.이번 방문은 경계선지능 청년 고용 현장을 직접 확인하고, 주고용 사업장에 대한 공적 지원 필요성을 다시 한 번 점검하는 계기가 됐다. 지난해 경기도와 화성시 등 일부 지자체에서는 경계선지능 청년을 대상으로 한 직무교육과 일경험 사업을 추진한 바 있다. 다만, 단기 교육과 인턴십 중심의 기존 방식이 고용 유지로 이어지지 못한다는 지적도 제기됐다.현장에서는 취업 이후 직무 적응과 근속을 지원하는 구조가 부재한 만큼, 경계선지능 청년에게 적합한 주고용 사업장을 제도적으로 뒷받침해야 한다는 의견이 나왔다. 기존 기업에서의 일반 고용이 쉽지 않은 상황에서, 공공이 일정 부분 사업장을 지원해 안정적인 일터를 만드는 방식이 현실적인 대안이라는 설명이다.한편 권 의원은 2024년 8월 '경계선지능인 권리보장 및 지원에 관한 법률안'을 발의한 이후, 경계선지능 청년의 취업과 고용 문제를 지속적으로 공론화해 왔다. 경계선지능인 청년 고용에 관한 토론회를 연속 개최하고, 지난해 국정감사에서 경기도 내 지원 확대를 요구하는 등 공적 지원 기반 마련에 힘쓰고 있다.