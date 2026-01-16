양평군 자원순환정책, 폐기물 425톤 감량 성과

큰사진보기 ▲경기 양평군이 인구가 증가했음에도 불구하고 생활폐기물 배출량이 연간 1인당 3.7㎏ 감소하는 성과를 거뒀다고 16일 밝혔다. ⓒ 양평 관련사진보기

AD

경기 양평군이 인구가 증가했음에도 불구하고 생활폐기물 배출량이 연간 1인당 3.7㎏ 감소하는 성과를 거뒀다고 16일 밝혔다.군에 따르면 2024년 12월 말 기준 12만8457명이던 인구는 2025년 12월 말 12만8690명으로 233명이 증가했으나, 같은 기간 생활폐기물 배출량은 연간 2만8009톤에서 2만7584톤으로 425톤이 감소했다. 이에 따라 연간 1인당 생활폐기물 배출량도 218㎏에서 214.3㎏으로 3.7㎏ 줄었다. 이는 군이 추진해 온 자원순환정책이 실질적인 성과로 이어진 결과로 평가된다.현재 양평군은 소각·재활용·매립을 병행하는 체계적인 생활폐기물 처리 시스템을 운영하고 있다. 소각 대상인 종량제 생활폐기물의 70%는 동부권 광역자원회수시설에서, 나머지 30%는 민간 소각시설에서 처리하고 있으며, 재활용품은 선별 후 매각하고 음식물류 폐기물은 전량 위탁 처리하고 있다. 전체 생활폐기물 가운데 매립되는 불연성 폐기물은 약 1%에 불과하다.이 같은 처리 체계는 2009년부터 시행해 온 것으로, 최근 수도권 생활폐기물 직매립 금지 정책에 선제적으로 대응해 온 결과다. 이러한 노력을 인정받아 양평군은 2025년 환경부 폐기물처리사업 평가에서 최우수 지자체로 선정됐다.생활폐기물 감량의 주요 요인으로는 △자원순환 교육을 통한 분리배출 인식 개선 △다회용품 사용 확대 △거점배출시설 확충에 따른 재활용지킴이 운영 △불법투기 예방 활동 강화 등 군의 종합적인 자원순환정책이 꼽힌다.먼저, 자원순환교육을 통해 군민의 분리배출 인식이 크게 개선됐다. 군은 2025년 한 해 동안 △현장 체감형 자원순환교육 △찾아가는 분리배출 교육 △영유아 대상 분리배출 교육 △1회용품 줄이기 실천 교육 등 총 96회의 교육을 운영했으며, 2,393명의 군민이 참여했다. 이는 전년도(2024년 71회, 1,569명) 대비 교육 횟수와 참여 인원이 모두 증가한 수치로, 생활 속 자원순환 실천에 대한 주민들의 관심과 참여가 확대되고 있음을 보여준다.특히 마을회관과 지역 행사로 직접 찾아가는 분리배출 교육과 영유아 대상 교육은 주민 눈높이에 맞춘 맞춤형 신규 프로그램으로 큰 호응을 얻었으며, 현장 체감형 자원순환교육은 환경부 우수 환경교육 프로그램으로 지정되는 성과를 거뒀다.두 번째로, 다회용품 사용 확대를 통해 1회용품 사용이 대폭 감소했다. 2025년 한 해 동안 각종 행사·축제, 장례식장, 1회용품 없는 특화지구(양서면), 군 청사 등에 다회용기를 도입하고 다회용 앞치마를 보급하는 등 총 1,674,720개의 다회용품이 사용됐다. 이는 전년도(2024년 301,605개) 대비 큰 폭으로 증가한 수치로, 1회용품 사용 감축에 실질적인 효과를 거둔 것으로 평가된다.이에 따라 약 78톤의 이산화탄소 배출량이 감소했으며, 이는 60년생 소나무 약 624그루를 식재한 것과 같은 효과로 분석된다. 이러한 성과는 군의 정책 추진과 함께 군민들의 적극적인 참여와 협조가 더해진 결과다. 2026년에는 다회용품 공공세척센터 운영을 통해 다회용품 사용이 더욱 확대될 것으로 전망된다.세 번째로, 읍·면별 거점배출시설을 맞춤형으로 운영해 폐기물 감량은 물론 주민 편의성과 재활용률이 함께 향상됐다. 군은 12개 읍·면에 총 266개의 거점배출시설을 설치하고, 각 시설마다 재활용지킴이 1명을 배치해 불법 배출과 미분리 배출을 현장에서 직접 지도하고 있다. 또한 단순 계도가 아닌 '책임제' 방식으로 운영하며, 지킴이의 전문성 강화를 위해 채용 후 '현장 체감형 맞춤 교육'과 정기 점검을 실시하고 있다. 관리가 미흡한 시설에 대해서는 추가 직무교육과 읍·면별 현장평가를 통해 현장 대응 역량을 지속적으로 강화하고 있다.네 번째로, 불법투기 감시활동 강화를 통해 폐기물의 불법 배출을 줄이고 분리배출 의식을 높였다. 불법투기 감시 인력 4명(동부권 2명, 서부권 2명)을 배치해 하루 8시간 배출 취약지역과 불법소각 민원 지역을 중심으로 감시활동을 실시했으며, 2025년 한 해 동안 총 6,298건을 점검해 △계도 6,210건 △행정처분 12건 △과태료 부과 76건의 실적을 거뒀다. 이러한 감시활동은 단속을 넘어 주민 의식 개선에 기여하며 생활폐기물 감축으로 이어졌다. 이처럼 네 가지 주요 성과는 군의 체계적인 자원순환정책과 더불어 군민들의 자발적인 실천이 함께 만들어낸 결과다.전진선 양평군수는 "환경수도라는 명칭에 걸맞은 의미 있는 성과"라며 "지난 한 해 동안 깨끗한 경기 만들기 평가 최우수, 폐기물처리사업 평가 최우수, 현장 체감형 자원순환교육 우수 환경교육 프로그램 지정, 1회용품 감량 우수사업 선정, 정부합동평가 우수사례 선정, 대한민국 새단장 우수 지자체 선정 등 군이 추진해 온 자원순환정책이 결실을 맺고 있다"고 말했다.