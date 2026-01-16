경기 광주시, 설 명절 대비 성수 식품 특별 점검

큰사진보기 ▲경기 광주시는 설 명절을 앞두고 시민들이 안심하고 명절 음식을 준비할 수 있도록 19일부터 설 명절 전까지 성수 식품 특별 점검을 실시한다고 16일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 광주시는 설 명절을 앞두고 시민들이 안심하고 명절 음식을 준비할 수 있도록 19일부터 설 명절 전까지 성수 식품 특별 점검을 실시한다고 16일 밝혔다.특히, 오는 19일부터 23일까지는 설 성수 식품의 위생 관리 실태를 집중 점검한다.이번 점검은 설 명절에 선물용·제수용으로 소비가 많은 한과, 약과, 떡, 만두, 건강기능식품(홍삼 등) 제조업체와 전·잡채 등 제수용 음식을 조리·판매하는 업소를 대상으로 진행된다.주요 점검 내용은 무등록(미신고) 제조·판매 여부, 소비기한 경과 제품의 사용·판매 여부, 냉장·냉동 온도 기준 준수 여부, 작업장 내 위생관리 상태 준수 여부 등이다.또한, 설 명절 다소비 식품을 제조·판매하는 업체 가운데 최근 3년간 현장점검을 받지 않았거나 행정처분 이력이 있는 업체를 중심으로 불시 점검을 병행해 실시할 예정이다.아울러, 유통·조리식품과 수산물 등을 수거해 대장균, 일반세균, 식중독균 등 항목에 대한 검사를 실시하는 등 식품 안전성도 한층 강화한다. 점검 결과 위반 사항이 적발된 업체에 대해서는 관련 법령에 따라 행정처분을 하고 부적합 제품은 신속히 회수·폐기해 시중 유통을 차단할 방침이다.시 관계자는 "설 명절을 맞아 가족과 이웃이 함께하는 식탁이 보다 안전하고 즐거울 수 있도록 현장 점검을 강화하고 있다"며 "앞으로도 시민의 건강과 안전을 최우선으로 신뢰할 수 있는 먹거리 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.