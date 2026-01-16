성남시민 혜택 늘었다, 올해 달라지는 행정제도 33개 발표

큰사진보기 ▲경기 성남시가 올해 달라지는 행정제도 33개를 시 홈페이지를 통해 공개했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 성남시가 올해 달라지는 행정제도 33개를 시 홈페이지를 통해 공개했다.일반행정, 복지, 보건, 교육, 경제 등의 분야에서 개선(22개) 또는 신규(11개) 사업이 시행된다.일반행정 분야에선 ▲성남 청년 플랫폼 개설 ▲우리동네 지원실 3곳 설치 등이 추진된다.복지·보건·교육·노동 분야는 ▲저소득층 4대 중증질환자 응급간병비 연 70만원 지원 사업 ▲100세 어르신 장수축하금 50만원 지원 ▲취약계층 재택의료 서비스 도입 ▲초등학교 입학준비금 20만원 지원 ▲취업 청년 전세대출이자 지원 기간 10개월에서 12개월로 확대 ▲성남시 생활임금시급 350원 인상한 1만2520원 적용 등이 시행된다.산업·경제 분야에선 ▲성남사랑상품권 상시 할인율이 6%에서 8%로 상향되고, 환경 분야에선 ▲426곳 모든 공동주택에 종이팩 전용 수거함 설치 사업이 진행된다.시 관계자는 "올해 행정제도는 시민 체감 정책 강화에 중점을 뒀다"면서 "각 제도의 시행 시기와 세부 내용을 미리 확인해 빠짐없이 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.성남시는 달라지는 행정제도 내용을 시민들이 한눈에 확인할 수 있도록 시청 홈페이지(정보공개→시정정보→달라지는 제도 및 시책)에 전자책 형태로 게시했다.