26.01.16 15:45최종 업데이트 26.01.16 15:45

성남시민 혜택 늘었다, 올해 달라지는 행정제도 33개 발표

저소득층 응급간병비 지원, 취업청년 전세대출이자 지원기간 확대 등

경기 성남시가 올해 달라지는 행정제도 33개를 시 홈페이지를 통해 공개했다. ⓒ 박정훈

일반행정, 복지, 보건, 교육, 경제 등의 분야에서 개선(22개) 또는 신규(11개) 사업이 시행된다.

일반행정 분야에선 ▲성남 청년 플랫폼 개설 ▲우리동네 지원실 3곳 설치 등이 추진된다.

복지·보건·교육·노동 분야는 ▲저소득층 4대 중증질환자 응급간병비 연 70만원 지원 사업 ▲100세 어르신 장수축하금 50만원 지원 ▲취약계층 재택의료 서비스 도입 ▲초등학교 입학준비금 20만원 지원 ▲취업 청년 전세대출이자 지원 기간 10개월에서 12개월로 확대 ▲성남시 생활임금시급 350원 인상한 1만2520원 적용 등이 시행된다.

산업·경제 분야에선 ▲성남사랑상품권 상시 할인율이 6%에서 8%로 상향되고, 환경 분야에선 ▲426곳 모든 공동주택에 종이팩 전용 수거함 설치 사업이 진행된다.

시 관계자는 "올해 행정제도는 시민 체감 정책 강화에 중점을 뒀다"면서 "각 제도의 시행 시기와 세부 내용을 미리 확인해 빠짐없이 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.

성남시는 달라지는 행정제도 내용을 시민들이 한눈에 확인할 수 있도록 시청 홈페이지(정보공개→시정정보→달라지는 제도 및 시책)에 전자책 형태로 게시했다.

#성남시

