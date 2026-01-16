'리박스쿨 협력단체' 초대 서울교육청 "상황엄중, 단호히 조치"

'극우교육' 리박스쿨 협력단체인 대한민국교원조합(대한교조)을 대규모 교원 연수에 초대해 홍보 기회를 준 서울시교육청이 "이 단체(대한교조) 활동 내용 등을 면밀히 조사해, 단호한 조치를 취할 것"이라고 밝혔다. (관련 기사: [단독] '리박스쿨' 협력 교원단체에 '연수마이크' 준 서울교육청
https://omn.kr/2gptj, 교사연수에 '리박스쿨' 협력단체 초대...강민정 "서울교육감 사과하라"
https://omn.kr/2gq24)
16일 오후, 서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "서울시교육청은 지난 15일 서울시교육청 교육연수원 1급 정교사 연수 자격연수 중 일부 교원단체의 홍보와 관련한 상황을 엄중히 여기고 있다"라면서 "우리는 교육공동체 안에서 명백한 허위 혹은 반헌법, 반인권적인 주장이 통용되지 않도록 할 책무가 있다. 그 책무를 충실히 이행할 것"이라고 밝혔다.
이어 이 관계자는 "해당 교원단체와 2017년부터 체결된 단체협약의 내용과 이 단체 활동 내용 등을 면밀히 조사하여, 단호한 조치를 취하겠다"라고 강조했다.
서울시교육청은 지난 2017년 1월 13일 대한교조와 "교육청은 신규임용후보자 연수 과정을 운영할 때 1시간 내외의 교직단체 홍보 시간을 부여하도록 노력한다"라는 내용이 담긴 단체협약을 맺은 바 있다. 하지만 이번 연수는 신규임용후보자 연수가 아니라 기존 교사들을 상대로 한 1급 정교사 연수여서 이 단체협약 내용에 직접 해당하지 않는다. 더구나 해당 단체협약 내용은 "노력한다"라고 되어 있어 강행규정이 아닌 권장 규정이라고 볼 수 있다.
이 같은 서울시교육청 관계자의 입장 표명에 따라 앞으로 서울시교육청은 대한교조에서 반헌법, 반인권적 주장과 활동이 있었는지 등에 대해 조사를 벌일 것으로 보인다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 15일 자 기사 "[단독] '리박스쿨' 협력 교원단체에 '연수마이크' 준 서울교육청"(https://omn.kr/2gptj)에서 "서울교육연수원이 15일 오후 550여 명의 교사가 참여한 '2025 유치원·초등·중등 동계 1급 정교사 자격연수'에 대한교조를 초대해 홍보 시간을 줬다"라면서 "이날 대한교조 관계자는 홍보에서 '역사독재OUT!, 젠더교육OUT!' 등이 적힌 홍보물을 내보이는 등 뉴라이트 세력의 주장과 맥을 같이하는 주장을 펼쳤다. 이를 본 일부 교사들이 '교사들에게 학생들을 대상으로 극우 세뇌교육이라도 하라는 것이냐?'라고 반발했다"라고 보도한 바 있다.
16일 오전, 서울시교육감 출마를 준비 중인 강민정 전 의원은 성명에서 "이번 사태는 서울교육의 수장이 누구냐에 따라 우리 아이들의 교실이 어떻게 변할 수 있는지를 보여주는 서늘한 예고편"이라면서 "결국 이번 몰지각한 단체의 교사연수 참여에 대한 방조는 역사교육을 강조했던 정근식 서울교육감의 진정성을 의심하지 않을 수 없게 한다. 정근식 교육감의 사과와 재발 방지 대책을 엄중히 촉구한다"라고 요구했다.