교육

26.01.16 15:11최종 업데이트 26.01.16 15:11

'리박스쿨 협력단체' 초대 서울교육청 "상황엄중, 단호히 조치"

[보도 뒤] 대한교조에 대한 '1급 정교사 연수' 초대 논란에 "홍보 상황 엄중히 여기고 있어"

15일 오후 4시, 서울 서초구 서울시교육청 교육연수원(서울교육연수원) 대강당(우면관) 무대에서 대한교조 관계자가 강사로 나서 자신의 단체를 홍보하고 있다.
15일 오후 4시, 서울 서초구 서울시교육청 교육연수원(서울교육연수원) 대강당(우면관) 무대에서 대한교조 관계자가 강사로 나서 자신의 단체를 홍보하고 있다.

'극우교육' 리박스쿨 협력단체인 대한민국교원조합(대한교조)을 대규모 교원 연수에 초대해 홍보 기회를 준 서울시교육청이 "이 단체(대한교조) 활동 내용 등을 면밀히 조사해, 단호한 조치를 취할 것"이라고 밝혔다. (관련 기사: [단독] '리박스쿨' 협력 교원단체에 '연수마이크' 준 서울교육청 https://omn.kr/2gptj, 교사연수에 '리박스쿨' 협력단체 초대...강민정 "서울교육감 사과하라" https://omn.kr/2gq24)

16일 오후, 서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "서울시교육청은 지난 15일 서울시교육청 교육연수원 1급 정교사 연수 자격연수 중 일부 교원단체의 홍보와 관련한 상황을 엄중히 여기고 있다"라면서 "우리는 교육공동체 안에서 명백한 허위 혹은 반헌법, 반인권적인 주장이 통용되지 않도록 할 책무가 있다. 그 책무를 충실히 이행할 것"이라고 밝혔다.

이어 이 관계자는 "해당 교원단체와 2017년부터 체결된 단체협약의 내용과 이 단체 활동 내용 등을 면밀히 조사하여, 단호한 조치를 취하겠다"라고 강조했다.

서울시교육청은 지난 2017년 1월 13일 대한교조와 "교육청은 신규임용후보자 연수 과정을 운영할 때 1시간 내외의 교직단체 홍보 시간을 부여하도록 노력한다"라는 내용이 담긴 단체협약을 맺은 바 있다. 하지만 이번 연수는 신규임용후보자 연수가 아니라 기존 교사들을 상대로 한 1급 정교사 연수여서 이 단체협약 내용에 직접 해당하지 않는다. 더구나 해당 단체협약 내용은 "노력한다"라고 되어 있어 강행규정이 아닌 권장 규정이라고 볼 수 있다.

이 같은 서울시교육청 관계자의 입장 표명에 따라 앞으로 서울시교육청은 대한교조에서 반헌법, 반인권적 주장과 활동이 있었는지 등에 대해 조사를 벌일 것으로 보인다.

앞서, <오마이뉴스>는 지난 15일 자 기사 "[단독] '리박스쿨' 협력 교원단체에 '연수마이크' 준 서울교육청"(https://omn.kr/2gptj)에서 "서울교육연수원이 15일 오후 550여 명의 교사가 참여한 '2025 유치원·초등·중등 동계 1급 정교사 자격연수'에 대한교조를 초대해 홍보 시간을 줬다"라면서 "이날 대한교조 관계자는 홍보에서 '역사독재OUT!, 젠더교육OUT!' 등이 적힌 홍보물을 내보이는 등 뉴라이트 세력의 주장과 맥을 같이하는 주장을 펼쳤다. 이를 본 일부 교사들이 '교사들에게 학생들을 대상으로 극우 세뇌교육이라도 하라는 것이냐?'라고 반발했다"라고 보도한 바 있다.

16일 오전, 서울시교육감 출마를 준비 중인 강민정 전 의원은 성명에서 "이번 사태는 서울교육의 수장이 누구냐에 따라 우리 아이들의 교실이 어떻게 변할 수 있는지를 보여주는 서늘한 예고편"이라면서 "결국 이번 몰지각한 단체의 교사연수 참여에 대한 방조는 역사교육을 강조했던 정근식 서울교육감의 진정성을 의심하지 않을 수 없게 한다. 정근식 교육감의 사과와 재발 방지 대책을 엄중히 촉구한다"라고 요구했다.

#대한교조#리박스쿨

댓글1
