김경수 "지방주도성장 향한 역대급 지원, 행정통합 기회 열려"

큰사진보기 ▲김경수 대통령직속 지방시대위원회 위원장. ⓒ 지방시대위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲김경수 대통령직속 지방시대위원회 위원장, 사회관계망서비스에 올린 글. ⓒ 페이스북캡쳐 관련사진보기

이재명정부가 대전·충남, 광주·전남 행정 통합으로 생길 통합특별시에 연간 최대 5조 원, 4년간 최대 20조원을 지원하는 지원방안을 제시하자 김경수 대통령직속 지방시대위원장은 "지방주도성장을 향한 역대급 지원, 행정통합의 기회가 열렸다"라고 밝혔다.김민석 국무총리는 16일 충남대전, 광주전남의 통합특별시에 각각 연간 최대 5조 원, 4년간 최대 20조 원의 수준의 재정지원안을 발표한 것이다.정부는 "최대 20조원 재정 지원, '서울특별시'급 자율성 부여, 공공기관 우선 이전, 창업 중심산업 활성화 지원 등 행정통합을 뒷받침하는 인센티브 패키지"를 제시했다.김경수 위원장은 이날 사회관계망서비스비(페이스북)에 올린 글을 통해 정부 지원을 언급하며 "역대급 파격적 지원이다. 행정통합을 견인할 통큰 지원사격이다. 이재명 정부의 명확한 의지를 확인할 수 있다"라고 밝혔다.그러면서 김 위원장은 "개인적으로 가장 먼저 메가시티 논의를 주도했던 부산경남이 통합과 연합의 속도를 따라가지 못하는 작금의 상황이 안타까울 따름이다"라고 밝혔다.행정통합 이전단계인 부산울산경남 특별연합인 '부울경 메가시티'는 김경수 위원장이 경남도지사로 있었을 때인 2022년 4월 협약을 맺어 진행되어 2023년 1월부터 사무처리를 시작할 예정이었으나 2022년 6월 지방선거로 당선했던 국민의힘 광역지자체장들에 의해 무산되었다.김경수 위원장은 이번 글에서 "방향은 분명하다. 지방 주도 성장이다. 수도권 집중은 한계에 다다랐고, 분산은 이제 선택이 아니라 전략이다"라고 밝혔다.김 위원장은 "대통령직속 지방시대위원회는 시·도 간 협력 구조를 만들고 부처 간 정책을 조정해 통합이 실제 성과로 이어지도록 뒷받침하겠다. 이 통합을 선언이 아닌 결과로 만들겠다"라고 밝혔다.