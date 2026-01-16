4선 하순봉 전 국회의원 별세

큰사진보기 ▲하순봉 전 국회의원. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

경남 진주에서 제11·14·15·16대 국회의원을 지낸 하순봉 전 국회의원이 별세했다. 향년 85세.하 전 의원은 뇌출혈로 쓰러져 투병생활을 해왔다. 부인 박옥자씨는 하 전 의원이 쓰러진 뒤인 2024년 4월 21일부터 쓴 병상일기를 모아 책 <이 또한 내 삶인데>(유승인쇄출판 간)를 펴내기도 했다.하 전 의원 보좌관을 지낸 김권수 전 경남개발공사 사장은 "16일 아침 하순봉 전 의원께서 별세하셨다"라고 밝혔다.빈소는 진주 한일병원장례식장이고, 오는 20일 오전 7시에 발인이며, 장지는 진주시 대곡면 단목리 선영이다.유족들은 "조의금과 조화를 정중히 사양한다"고 밝혔다.하순봉 전 의원은 1992년 제14대 총선에서 무소속으로 당선했고, 1996년 제15대 총선에서 '진주을'에 신한국당으로, 2000년 제16대 총선에서 진주에서 한나라당으로 출마해 당선했다.고인은 옛 한나라당 최고위원, 한나라당 상임고문, 옛 새누리당 상임고문, 자유한국당 상임고문을 지냈고 국민의힘 상임고문을 맡기도 했다.