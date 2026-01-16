메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

부산경남

26.01.16 13:19최종 업데이트 26.01.16 13:46

4선 하순봉 전 국회의원 별세

뇌출혈로 쓰러져 투병 생활, 16일 숨 거둬 ... 제11, 14, 15, 16대 국회의원 지내

원고료로 응원하기
하순봉 전 국회의원.
하순봉 전 국회의원. ⓒ 윤성효

경남 진주에서 제11·14·15·16대 국회의원을 지낸 하순봉 전 국회의원이 별세했다. 향년 85세.

하 전 의원은 뇌출혈로 쓰러져 투병생활을 해왔다. 부인 박옥자씨는 하 전 의원이 쓰러진 뒤인 2024년 4월 21일부터 쓴 병상일기를 모아 책 <이 또한 내 삶인데>(유승인쇄출판 간)를 펴내기도 했다.

하 전 의원 보좌관을 지낸 김권수 전 경남개발공사 사장은 "16일 아침 하순봉 전 의원께서 별세하셨다"라고 밝혔다.

AD
빈소는 진주 한일병원장례식장이고, 오는 20일 오전 7시에 발인이며, 장지는 진주시 대곡면 단목리 선영이다.

유족들은 "조의금과 조화를 정중히 사양한다"고 밝혔다.

하순봉 전 의원은 1992년 제14대 총선에서 무소속으로 당선했고, 1996년 제15대 총선에서 '진주을'에 신한국당으로, 2000년 제16대 총선에서 진주에서 한나라당으로 출마해 당선했다.

고인은 옛 한나라당 최고위원, 한나라당 상임고문, 옛 새누리당 상임고문, 자유한국당 상임고문을 지냈고 국민의힘 상임고문을 맡기도 했다.

#하순봉

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사김경수 "지방주도성장 향한 역대급 지원, 행정통합 기회 열려"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기