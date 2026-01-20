일본 유학생이 겪은 신기한 경험, 화장실 위치를 물었는데

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲SPSS마케팅 학부는 이런 걸 배웁니다.... ⓒ 요시다 리카 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲한국에서의 첫 배달 ⓒ 요시다 리카 관련사진보기

큰사진보기 ▲釜山日本村 (부산 일본 마을)한일 혼혈 어린 친구들에게 일본어를 가르치는 활동 일부 사진 ⓒ 요시다 리카 관련사진보기

큰사진보기 ▲한일 학생 교류 동아리부산 송정해수욕장 ⓒ 요시다 리카 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 오마이뉴스-일본 나가사키 외국어대 인턴십 교육프로그램을 통해 작성했습니다.



나는 부산에 있는 대학에 재학 중이며 전공은 국제마케팅 학과이다. 한국인 학생들과 함께 수업을 들으며 컴퓨터의 전원을 켜는 순간부터 나의 하루가 시작된다.전공 수업은 실습이 많고 SPSS라는 앱을 사용해 데이터를 분석하며 Gemini와 ChatGPT 같은 인공지능도 활용한다. 주로 데이터의 수집과 분석부터 시작하여 그 데이터의 특징이나 경향을 파악하는 능력을 기르는 수업이 진행된다. 전공 수업의 난이도를 한 마디로 표현하자면 '절망' 그 자체이다.2025년 3월에 부산에 와 벌써 1년이 흘렀다. 수업은 모두 한국어로 진행되기 때문에 가끔 언어의 벽을 느낄 때가 있다. 수업에서는 교수님께서 어떤 부분까지 진행해야 하는지 또 어떤 방식으로 작업을 해야 하는지 설명해 주신다. 하지만 전문적인 용어가 자주 등장해서 수업 초반에는 정말 당황스러웠다. 한국인 학생들도 어려워하는 내용을 외국인인 내가 어떻게 이해할 수 있을까 하는 답답함과 짜증이 밀려오곤 했다.회귀분석, 컨조인트 분석, 소비자 분석 등은 나를 특히 괴롭혔다. 교수님이 "여러분 아시겠죠?"라고 말씀하실 때마다 재촉받는 기분이었다. 하지만 시간은 기다려주지 않았고 어느새 중간고사 기간이 다가왔다. 필기시험이었다. "이거 배웠나?"라는 생각이 들 정도로 낯선 문제들이 많았다. 솔직히 실습 시험보다 필기시험이 더 편할 거라고 생각했지만 전혀 그렇지 않았고 정말 절망적인 중간고사였다.모르는 단어나 설명문은 번역기를 돌려가며 수업을 듣는 경우도 있다. 그럴 때마다 한국어도 일본어도 어렵다는 생각이 든다. 특히 번역기를 돌려 나온 일본어 중에는 한 번도 들어본 적이 없는 단어나 아예 한자를 읽을 수 없는 경우도 있다. 전공이 보람 있고 유용하다는 건 느끼지만 그만큼 쉽지 않다는 사실도 절실히 깨닫고 있다.물론 유학 생활이 힘든 순간만 있는 건 아니다. 즐겁고 신기한 일들도 많다. 학교 밖으로 한 발짝만 나가도 일본과는 다른 새로운 경험을 쌓을 수 있다.어느 날은 길을 잃은 아주머니를 도와드리다가 또 어떤 날은 설문조사 협력을 부탁하는 학생의 말을 듣다가 사이비 종교 전도자를 만났다. 요즘에는 산책하는 짧은 시간에도 그들을 만나는 일이 잦다. '내가 그렇게 말 걸기 쉬운 얼굴인가?' 하는 생각이 들 정도다. 무엇보다도 나와 같은 또래의 대학생이 사이비 종교 전도를 할 줄 몰라서 정말 놀랐다. 일방적으로 말을 걸어오기도 해서 조금 무서울 때도 있었다.또한 휴지가 없고 비밀번호가 필요한 화장실은 신기한 경험 중 하나다. 가게에서 화장실 위치를 물었을 때 점원이 화장실 위치와 숫자를 함께 말해주셨는데 처음에는 그게 무슨 뜻인지 이해하기 어려웠다. 또한 화장실에 항상 휴지가 있는 것도 아니어서 일본과의 차이를 더 느낄 수 있었다.한국에 여행으로 오는 것과 유학 생활을 하는 것은 큰 차이가 있다. 유학 생활은 외국인등록증 발급이나 휴대폰 계약 등 복잡한 절차가 수반되며 이 과정에서 여행 중에는 보이지 않았던 부분을 직접 경험할 수 있다는 점이 유학의 재미이자 어려움이다. 한국 전화번호를 받은 날 '인권을 얻었다'라며 친구와 그날 바로 치킨을 배달시켜 먹었던 일은 좋은 추억이 되었다.나는 지난 2025년 1학기부터 '釜山日本村(부산 일본 마을)'에서 한일 어린 친구들에게 일본어를 가르치는 봉사 활동을 하고 있다. 매주 일요일 어린아이들의 눈높이에 맞춘 쉬운 일본어 표현으로 이야기하는 것의 어려움과 즐거움을 실감한다.이 활동 중에도 일본어 특유의 표현이나 뉘앙스 차이를 설명하는 것이 쉽지 않음을 느낀다. 하지만 선생님과 학생들 그리고 학부모님들과 함께 활동하며 어린 친구들이 즐겁고 새로운 배움을 발견할 수 있는 환경을 만들고 있다. 내 안에 있던 고정관념을 깨고 새로운 깨달음을 주는 이 봉사 활동이 소중하다고 느꼈다.또한 동아리 MT에 참가해 송정에 다녀왔는데 새로운 친구들도 사귀고 즐거운 추억도 많이 만들었다. 한국어로 대화할 때 조금 긴장되고 망설여졌지만, MT를 통해 많은 사람과 교류할 수 있어서 정말 즐거웠다. 또한 서로가 한국어나 일본어 등 외국어를 배우게 된 계기를 들을 수 있어서 매우 흥미로웠다.이 동아리에서는 일주일에 한 번 스터디가 있고 일본어와 한국어를 번갈아 사용한다. 미리 정해진 주제에 대해 나의 의견을 외국어로 전달하는 연습 시간이 되기도 한다. 적극적으로 참여해서 나의 언어 실력을 향상하고 싶다.유학 생활을 시작한 지 1년. 남은 1년 동안은 더 많은 사람과 교류하면서 새로운 일들을 많이 경험하고 싶다. 그리고 다양한 도전을 통해 '아쉬움이 남지 않는 유학 생활'을 보내기 위해 컴퓨터 전원처럼 'ON/OFF'를 잘 관리하며 시야를 넓히고 싶다.