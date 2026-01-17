이부진 사장이 '20억 원' 쾌척해도, 변화가 요원한 이유

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

큰사진보기 ▲장학생들과 기념촬영하는 이부진 두을장학재단 이사장 ⓒ 두을장학재단 관련사진보기

"우리는 글로벌 네트워크가 가속화되고 지식과 정보가 빠르게 순환하고 있는 변혁의 세기를 살고 있습니다. 이것은 새롭게 열릴 미래사회가 신지식과 정보를 기반으로 한 문화의 시대가 될 것이며 섬세한 감각과 탁월한 직관력을 갖춘 여성인력의 활용이 글로벌 시대의 경쟁력이 될 것을 의미합니다.



그러므로 두을장학재단은 사회 각 분야에서 국제적 사고와 능력을 갖춘 전문인, 봉사와 나눔을 실천하는 윤리인을 적극적으로 발굴하여 21세기를 주도해 나갈 '차세대 여성지도자 육성'에 앞장서고자 합니다. 모쪼록 두을장학재단을 만나는 여러분들의 희망과 잠재력이 '위대한 한국여성의 힘'으로 마음껏 발휘되기를 기대합니다."

큰사진보기 ▲농협중앙회에 여성임원이 한 명도 없는 것으로 나타났다. ⓒ 챗GPT로 이주연 생성 관련사진보기

"전 세계적으로 국회의원 4명 중 1명 미만이 여성입니다. 아시아-태평양 국가에서는 제도적 장벽이 여성의 정치 참여를 계속 제한하고 있습니다. 정치와 의사 결정 공간에서 여성의 의미 있는 대변 없이는 직장에서의 성별 균형이 불가능합니다. 정당이 여성 후보자를 적극적으로 지지하지 않는 한, 평등을 가능하게 하는 직장 정책은 여전히 개발되지 않고 불평등하게 유지될 것입니다."

"많은 여성들이 비공식적이고 저임금이며 불안정한 일자리에 집중되어 있으며, 종종 육아 부족, 안전하지 않은 출퇴근, 경직된 근무 환경으로 인해 노동 시장에서 퇴출됩니다. 이러한 직장 현실은 주로 남성 리더십에 의해 이루어지는 정치적 선택, 즉 예산 배분, 노동법, 사회 보호, 도시 안전에 관한 결정에 의해 형성됩니다.

여성 정치적 대표성이 강한 국가들은 포용적 거버넌스의 변혁적 잠재력을 보여줍니다. 베트남에서는 여성이 국회 의석의 약 31%를 차지하고 있으며, 이는 사회 서비스, 노동 보호, 교육에 대한 투자와 맞물려 여성 노동력의 참여를 촉진합니다. 여성이 의회 의석의 60% 이상을 차지하고 있는 르완다는 여성 입법자들이 의료, 사회 보호, 젠더 기반 폭력에 관한 정책을 추진하여 여성이 공식적인 업무에 참여할 수 있는 환경을 조성할 수 있음을 보여줍니다.

성별 균형은 여성만의 문제가 아닙니다. 그것은 거버넌스 문제, 민주주의 문제, 그리고 경제적 필수 사항입니다. (중략) 방글라데시가 선거를 앞두고 정치 개혁을 고려할 때, 여성 후보자의 출마와 의미 있는 참여를 촉진하는 것이 최우선 과제입니다. 여성들이 정치적 결과를 형성할 수 있는 권한을 갖게 되면, 직장은 모두의 존엄성, 안전, 기회를 보장하기 위해 재설계될 수 있습니다."

이부진 호텔신라 사장이 2023년 2월부터 이사장을 맡고 있는 두을장학재단, 아시나요. 2000년 1월 설립된 최초 '여성 장학재단'인데요. 고 이병철 삼성그룹 회장의 부인 고 박두을 여사를 기리기 위해 장녀인 고 이인희 전 한솔그룹 고문이 세운 재단입니다. 그 뒤를 이부진 이사장이 이은 것인데요.26년 동안 총 730명 대학생에게 123억 원의 장학금을 수여하며 차세대 여성 지도자를 육성해 나가고 있습니다. 매해 대학교 1학년 여학생을 선발해, 2학년부터 졸업 때까지 장학금을 지원해주고 있는데요. '동문 멘토링'과 '듀얼 멘토링' 등을 통해 재단 임원-졸업생-재학생 간의 지원 및 협력도 함께 도모하고 있다고 합니다.이 이사장은 2023년 10억 원에 이어 또 올해 10억 원 사재를 출연해 재단 운영에 힘을 보탰습니다. 지난해 말 홍라희 리움미술관 명예관장이 10억 원, CJ올리브영이 2억 원, CJ제일제당이 1억 원을 기부하기도 했습니다.지난 9일, 서울 용산구 라움미술관 대강당에서 장학증서 수여식이 열렸습니다. 이 이사장도 수여식에 참석해 학생들과 사진을 찍기도 했습니다. 이 이사장이 학생들에게 전하고 싶은 메시지는 뭐였을까요. 두울장학재단 홈페이지에는 이 이사장의 인사말이 수록돼 있습니다. 그 내용을 함께 전합니다.차세대 여성 지도자 육성, 현실에서 이뤄내기 굉장히 어려운 과제이기도 합니다. 단적인 예로, 최근 6년 동안 여성 임원이 단 한 명도 없는 회사도 있습니다. 바로 농협중앙회입니다.농협중앙회 30명 임원 가운데 여성이 한 명도 없는 것인데요. 지난 14일 기준 농협중앙회 및 자회사 34곳의 상임 임원 수는 58명인데 이 중 여성은 없습니다. 이 고질적인 문제, 지난해 국정감사에서도 지적된 바 있습니다.국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 송옥주 더불어민주당 의원은 농협중앙회 뿐 아니라 농협금융지주 등 계열사에도 여성 임원이 거의 없다는 점을 국감 보도자료를 통해 짚었는데요. 지역농협의 상황도 마찬가지입니다. 여성 조합원이 전체의 35.5%(72만 9684명)임에도 불구하고 여성 이사는 전체 이사 수의 13.9%(1208명)에 불과했습니다. 지역농축협 조합장 중 여성은 1% 수준(11명)에 그쳤습니다.당시 송 의원은 "중앙회장 선거를 둘러싼 줄서기 문화가 인사에 영향을 미쳐 농협 여성 임원이 비슷한 업종의 다른 기업에 비해서도 뒤처지는 고질적 병폐를 낳았다"며 "중앙회·계열사·자회사 임직원 중 여성이 30% 이상이면 여성 임원을 반드시 두도록 법으로 정할 필요가 있다"고 제안하기도 했는데요.그 법, 지난 15일 발의됐습니다. 송 의원이 '농협중앙회 성평등법'(농협협동조합법 일부개정법률안)을 대표발의한 것인데요. 현행법은 여성 조합원이 30% 이상인 지역농협은 여성 이사 한 명 이상을 선출하도록 돼있습니다만 농협중앙회와 자회사에는 이 기준이 적용되지 않았습니다. 이에, 송 의원은 농협중앙회와 자회사에도 여성 직원 비율이 30% 넘고, 상임 임원이 2명 이상일 경우 여성 상임 임원 선출을 의무화하는 내용을 골자로 하는 법안을 발의했습니다.위와 같은 여성 임원 선출 조건을 충족하는 농협중앙회 및 자회사는 34곳 중 5곳입니다. 개정안이 통과될 경우, 여성 임원수가 적어도 5명으로 늘어나게 되는 효과를 가져오게 되는 것이지요.송 의원은 "농협중앙회는 지역농협을 지원하는 공공성이 강한 조직임에도 조직 내 다양성이 충분히 반영되지 않은 상태"라며 "개정안을 통해 성평등 의사결정 구조를 농협에 정착시키도록 할 것"이라고 강조했습니다.송 의원의 법안은 결국 의사결정 구조에 직접적으로 개입할 수 있는, 리더의 자리에 여성이 올라야 한다는 문제의식이 반영된 것일 텐데요. 이를 위해서는 결국 정치가 바뀌어야 한다는 목소리가 담긴 칼럼이 올라왔습니다.빈곤·불평등 해소와 여성 인권 강화를 목표로 하는 국제 NGO '액션에이드(ActionAid)'의 방글라데시 지부 대표인 파라 카비르가 지난 13일 방글라데시 영어 일간지 더 데일리 스타(The Daily Star)에 기고한 글 일부입니다. 조금 더 소개해볼까요.여성 국회의원 비율이 20.3%(이소희 국민의힘 의원의 비례대표 승계로 22대 국회의원 300명 중 61명이 여성)인 대한민국에서도, 귀담아야 할 제언 아닐까요.