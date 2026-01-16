BTS 부산 공연에 '바가지 기승' 논란... 숙박비 치솟아

큰사진보기 ▲ㄱ숙박업소 중계 사이트에 올라온 부산 해운대구 ㄴ호텔의 6월 12일 숙박요금. 앞서 빅히트뮤직은 BTS 월드투어 일정에 부산(6월 12~13일)에 포함된다고 발표했다. ⓒ ㄱ숙박 사이트 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 6일 서울 세종문화회관 계단이 오는 3월 정규 5집으로 돌아오는 그룹 방탄소년단(BTS) 관련 홍보로 꾸며져 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

완전체로 복귀에 나선 BTS(방탄소년단)이 월드투어 일정의 하나로 부산에서 공연한다는 소식이 전해지면서 숙박비 널뛰기 논란이 불거졌다. 일부 업소가 기존 예약 취소를 요구하거나 공연 기간 요금을 크게 올리면서 벌어진 일이다. 성수기, 대형 행사마다 비슷한 상황이 반복되는데 실효성 있는 대책이 필요하단 지적이 나온다.16일 소속사인 빅히트뮤직에 따르면, 3년 9개월 만에 정규 5집 앨범 'ARIRANG'을 내놓는 BTS의 34개 도시 월드투어에 부산이 포함됐다. 입대로 길었던 공백기를 끝낸 BTS는 지역에서도 아미들을 만난다. 부산은 지민과 정국의 고향으로, 비수도권 가운데 유일하게 BTS 콘서트를 열게 됐다.아직 구체적인 공연장이 공개되지 않았지만, 가장 먼저 반응한 건 숙박업계다. 이날 오전 기준 ㄱ예약 사이트를 검색해보면, 해운대구 ㄴ호텔의 경우 같은 달 평소 10만 원대에서 90만 원까지 치솟았다. 행사 한 주 전인 6월 5일 17만 원, 6월 6일 21만 원과 비교하면 무려 4~6배 정도 가격이 올랐다.ㄷ호텔도 평소 금·토요일 숙박비가 13만 원~15만 사이지만, BTS 공연 기간엔 요금이 70만에 달했다. ㄹ콘도는 한 주 전 70만 원대였던 객실이 무려 150만 원으로 상승했다. 평소 3~7만 원대인 ㅁ모텔은 아예 240만 원대로 가격을 높여놔 미리 예약받지 않겠단 의도를 명확히 드러냈다.이들 업소는 BTS 공연에 따른 변동이라고 해명했다. 한 호텔 관계자는 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "현재 예약 가능한 객실이 2개 밖에 없다"라며 "지금 부산 시내 모든 호텔이 비슷할 것"이라고 말했다. 그는 "이것도 언제 빠질지 모른다"라며 남은 사정을 설명했다.다른 관계자도 "해운대, 광안리, 기장까지 대부분 예약이 차있다고 보면 된다"라며 들뜬 분위기를 전했다. 그는 "다만 BTS 콘서트가 예정일만 있고, 장소 확정과 티켓팅이 된 게 아니어서 이후 예약 취소가 있을 수 있으니 그때 연락을 달라"라고 팁을 알려주기도 했다.사회관계망서비스(SNS)도 뜨거웠다. BTS 부산 공연을 기대하던 누리꾼 일부는 공연에 맞춰 발 빠르게 예약했지만, 취소 통보를 받았단 하소연을 온라인에 올렸다. 이를 본 댓글에는 "또 바가지", "오버부킹 아니냐", "기존 예약 취소는 선을 넘었다" 등의 부정적 반응이 이어졌다.숙박비 대란은 4년 전과 판박이다. 과도한 요금을 차단하겠다며 대응반 가동 등 후속 조처를 말했지만, 별반 달라진 게 없이 사태가 반복됐다. 2022년에도 부산세계박람회(부산엑스포) 유치 기원 BTS 콘서트가 부산 아시아드 경기장에서 진행되자 이른바 '숙소 확보 전쟁'이 벌어졌다. 수익을 노리는 상술에 요금이 껑충 뛰면서 비판이 일었고, 부산시와 구청들은 관리감독 등 사실상 엄포를 놓았다.그러나 이번 사례에서 보듯 실효성은 없었다. 부산시 등 지자체는 법적으로 한계가 있어 개입이 쉽지 않단 입장이다. 현행법상 숙박 요금은 자율 결정이어서 기존 요금의 몇 배를 받는다고 해도 이를 불법으로 규정할 수 없다. 다만 일방적 예약 취소나 강제로 추가 요금을 받는 경우엔 행정처분을 할 수 있다.제 잇속만 차리는 바가지 사태는 대통령의 지적까지 더해지며 최근 논쟁이 되기도 했다. 지난해 관련 보도에 이재명 대통령은 관광 활성화를 망친다며 공개적으로 해법을 지시했다. 시민단체는 조속한 개선을 당부했다. 이보름 부산경제정의실천시민연합 팀장은 "BTS 공연 말고도 불꽃축제 때마다 이런 상황"이라며 "시장경제라 하더라도 비정상 요금을 막기 위한 규제가 필요하고, 당장 어렵다면 일단 업계 스스로 자정 노력을 기울여야 한다"라고 말했다.