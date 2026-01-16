교사연수에 '리박스쿨' 협력단체 초대...강민정 "서울교육감 사과하라"

서울시교육청 교육연수원(아래 서울교육연수원)이 '극우교육' 논란을 빚은 리박스쿨 협력단체인 대한민국교원조합(대한교조)을 대규모 교원 연수에 초대해 조합원 가입 등을 홍보토록 한 행동에 대해 서울시교육감 선거에 출마 예정인 강민정 전 국회의원이 "정근식 서울시교육감의 사과와 재발 방지 대책을 엄중히 촉구한다"라고 밝혔다.
강민정 "교육수장 누구냐에 따라 교실 어떻게 변할지 보여주는 예고편"
16일, 강 전 의원은 성명에서 "어제(15일) 우리는 서울교육연수원에서 믿기 힘든 광경을 목격했다. '1급 정교사 자격연수' 무대에 편향된 역사관과 차별적 혐오를 선동해 온 특정 단체가 등장해 '역사독재 OUT'이라는 이름으로 뉴라이트 사관을 주입하고, '젠더교육 OUT'을 외치며 헌법적 가치인 성평등과 인권교육을 부정했다"라면서 "1급 정교사 연수는 '이념의 실험장'이 아니다. 이번 기획의 책임자가 누구인지, 어떤 경위로 이런 공문이 발송되었는지 끝까지 밝혀내 책임을 묻을 것"이라고 경고했다.
이어 강 전 의원은 "교육은 우리 사회의 마지막 보루다. 이곳마저 낡은 이념과 혐오의 논리에 잠식당하게 둘 수는 없다"라면서 "이번 사태는 서울교육의 수장이 누구냐에 따라 우리 아이들의 교실이 어떻게 변할 수 있는지를 보여주는 서늘한 예고편"이라고 짚었다.
또한 강 전 의원은 "결국 이번 몰지각한 단체의 교사연수 참여에 대한 방조는 역사교육을 강조했던 정근식 서울교육감의 진정성을 의심하지 않을 수 없게 한다"라면서 "정근식 교육감의 사과와 재발 방지 대책을 엄중히 촉구한다"라고 요구했다.
끝으로 강 전 의원은 "뉴라이트 역사 왜곡과 혐오 정치가 교실 문턱을 넘지 못하도록 방벽을 세우겠다. 우리 아이들이 올바른 역사관 위에서 민주시민으로 성장할 수 있도록 교육 행정의 스크리닝 시스템을 전면 재점검할 것"이라면서 "다시는 서울 교육의 심장에서 이런 몰역사적이고 반교육적인 사태가 재발하지 않도록 저의 모든 것을 걸고 싸울 것"이라고 다짐했다.
이 성명에 대해 서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "추후 의견을 밝힐 것"이라고 말했다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 15일자 기사 "[단독] '리박스쿨' 협력 교원단체에 '연수마이크' 준 서울교육청"
(https://omn.kr/2gptj)에서 "서울교육연수원이 15일 오후 550여 명의 교사가 참여한 '2025 유치원·초등·중등 동계 1급 정교사 자격연수'에 대한교조를 초대해 홍보시간을 줬다"라면서 "이날 대한교조 관계자는 홍보에서 '역사독재OUT!, 젠더교육OUT!' 등이 적힌 홍보물을 내보이는 등 뉴라이트 세력의 주장과 맥을 같이하는 주장을 펼쳤다. 이를 본 일부 교사들이 '교사들에게 학생들을 대상으로 극우 세뇌교육이라도 하라는 것이냐?'라고 반발했다"라고 보도한 바 있다.
최교진 교육부장관은 교원단체 간담회 열면서 대한교조 초대 안 해
리박스쿨 협력단체인 대한교조는 지난해 5월 대선 기간 국민의힘 김문수 당시 대통령 후보를 직접 만나서 건넨 '대통령 선거 교육공약 제안서'에서 "현행 '한국사' 교과서가 4.3 사건에 대해 '공산주의 정권을 수립하고자 했던 반란'임을 감췄다"고 적어놓아 논란을 빚기도 했다. 이 단체는 같은 제안서에서 "6종의 역사책이 일제히 '일제강점기'로 교체하여 북한의 근·현대사 인식을 대변해 주는 조어를 그대로 사용하고 있다"고 비판하기도 했다. 하지만 이 표현은 교육부가 역사학계의 의견을 받아들여 만든 교과서 편찬 용어다.
한편, 최교진 교육부장관은 지난해 9월 24일 교원 6단체 간담회를 열면서 대한교조 대표를 초대하지 않았다. 대한교조는 우익보수 성향을 가진 교사들이 모인 소규모 단체로 알려져 있다.