충남 당진시 고대면 옥현리서 AI 발생

큰사진보기 ▲긴급 방역이 진행 중인 당진시 고대면 옥현리 산란계 농장 ⓒ 당진시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 당진시 고대면 산란계 농장에서 16일 오전 8시 고병원성 조류인플루엔자 감염이 확진됐다.이에 따라 방역 당국은 살처분을 실시하고, 긴급 방역 조치에 들어갔다.당진시에 따르면 15일 고대면 옥현리에 위치한 산란계 농장에서 닭 폐사가 급증했다는 신고가 접수됐다. 해당 농장은 산란계 약 2만 7000수를 사육 중으로 농장주가 이날 오후 30여 수의 폐사를 확인하고 시에 신고했다.충남 동물위생시험소의 정밀검사 결과 고병원성 H5형으로 확진됐고, 시는 즉시 초동대응팀을 투입해 해당 농장 출입을 통제하고 방역대 내 가금 농가를 대상으로 긴급 예찰을 실시하고 있다.현재 발생 농장을 중심으로 반경 10km 이내에는 총 33개 가금농장에서 약 134만수를 사육하고 있는 것으로 파악됐다.해당 농장 산란계 2만 7000수에 대한 살처분과 함께 충남도 내 산란계 관련 농장, 시설, 차량, 사람에 대해 24시간 동안 일시 이동중지 명령을 발령할 계획이다. 이후 발생 원인 규명을 위한 역학조사와 방역대 내 가금 이동 제한, 정밀검사가 이어질 예정이다.한편, 이번 겨울철(2025년 9월 이후) 전국 가금농장에서는 총 34건의 조류인플루엔자가 발생했으며, 닭 21건, 오리 11건, 기타 가금 2건으로 집계됐다.시 관계자는 "철새 이동이 지속되는 시기인 만큼 가금 농가에서는 외부인·차량 출입 통제와 농장 내 소독 등 기본 방역 수칙을 철저히 준수해달라"고 당부했다.