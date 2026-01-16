'2차 특검법 상정'에 박형준 부산시장 "신공안 통치"

큰사진보기 ▲박형준 부산시장. ⓒ 김보성 관련사진보기

AD

국회가 2차 종합 특검법(윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안) 안건을 15일 본회의에 상정하자, 국민의힘 소속인 박형준 부산시장이 "이재명 정부와 민주당, 이제는 신공안 통치를 하려는 거냐"라며 강하게 반발했다.박 시장은 이날 자신의 페이스북 글을 올려 "(1차 특검과) 사실상 똑같은 특검을, 그것도 마구잡이로 범위를 확대해서 하겠다고 한다. 내란몰이로 신공안정국을 조성해 지방선거에 악용하려는 의도가 명백하다"라고 주장했다.그는 하루 전 우원식 국회의장이 국회 본회의에서 여야 합의 민생 법안 11건을 표결한 뒤 2차 종합 특검법안을 상정하자 예민하게 각을 세웠다. 2차 특검법은 수사기간 제약 등 3대 특검의 한계 보완 차원에서 발의됐지만, 국민의힘과 개혁신당은 "일방 처리"라며 무제한 토론(필리버스터)으로 맞대응하는 중이다.국민의힘 광역단체장도 가만있지 않았다. 국가기관이나 지자체의 계엄 동조 의혹이 2차 특검 수사 대상에 포함되자 박 시장은 "현역 단체장들을 괴롭혀 보겠다는 심산"이라며 이미 행안부가 다 조사한 것을 특검법에 끼워 넣어 선거에 악용하려는 의도 그 이상도 그 이하도 아니다"라고 맹비난했다.여당이 논의 중인 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치 법안도 문제 삼았다. 그는 "수사권만 보면 과거 대검 중수부보다 세고, 특수부 모두 합쳐놓은 것보다 센 중수청을 행안부 밑에 갖다 놓겠다고 한다"라며 "신공안 통치에 대한 노골적 기도가 중수청법에 짙게 묻어있다"고 규탄했다.그러면서 갑자기 단식을 선언한 장동혁 국민의힘 당 대표의 행동에도 힘을 보탰다. 행안부 관할에 놓인 경찰청·국가수사본부·중수청 등을 반민주적 발상이라고 규정한 그는 "(정부여당이) 국회·방송·사법에 이어 지방권력까지 장악한다면 이 나라는 연성독재의 길을 피할 수 없을 것"이라며 "장 대표의 단식투쟁이 이에 경종을 울리는 계기가 되기 바란다"라고 주장했다.임기 중 정치적 논란과 거리를 둬 온 박 시장은 지난해부터 보란 듯 강경 발언을 쏟아내는 중이다. 국민의힘으로 기울어 있는 부산의 정치지형 구조상 우선 집토끼를 사수하기 위한 지방선거 전략으로 풀이된다. 당내 갈등을 둘러싸고도 한 전 대표 징계 논란에서 사실상 침묵하는 등 선을 두는 모습이다.