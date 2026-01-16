메뉴 건너뛰기

정치

26.01.16 10:56최종 업데이트 26.01.16 10:56

이 대통령 국정지지율 58%... 긍정평가 이유 1위는 외교

[한국갤럽] 전주 대비 2%p 하락 불구 20대 제외 대다수 지역·연령 과반 이상 긍정 평가

한일 정상회담을 위해 일본 나라현을 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 2026.1.13
한일 정상회담을 위해 일본 나라현을 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 2026.1.13 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 16일 한국갤럽 1월 3주차 조사에서 58%로 나타났다. 전주 조사 대비 2%p 내린 결과다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전주 조사 대비 1%p 내린 32%로 집계됐다. 의견을 유보한 응답은 3%p 오른 10%로 조사됐다.

한국갤럽이 지난 13~15일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 8382명, 응답률 11.9%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물어본 결과다(2점 척도, 재질문 1회). 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.

지역·연령별로 보면 18·19세 포함 20대(12%p↓, 46%→34%, 부정평가 48%)를 제외하고 대다수 응답자들의 과반 이상이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가 했다. 특히 영남·70대 이상·이념성향 보수층의 긍정평가가 상승한 것이 눈에 띈다.

영남·70대 이상·보수층 긍정평가 상승

지역별로는 대구/경북(11%p↑, 39%→50%, 부정평가 39%)과 부산/울산/경남(12%p↑, 49%→61%, 부정평가 26%)의 긍정평가가 크게 상승했다.

전주 대비 소폭 긍정평가가 상승한 대전/세종/충청(2%p↑, 58%→60%, 부정평가 30%), 또는 전주 대비 긍정평가가 하락한 서울(5%p↓, 59%→54%, 부정평가 36%), 인천/경기(8%p↓, 65%→57%, 부정평가 34%), 광주/전라(4%p↓, 82%→78%, 부정평가 14%)와 대비되는 결과다.

연령별로는 70대 이상(5%p↑, 49%→54%, 부정평가 29%)과 30대(4%p↑, 50%→54%, 부정평가 36%), 60대(1%p↑, 56%→57%, 부정평가 36%)의 긍정평가가 상승했다. 40대(5%p↓, 75%→70%, 부정평가 23%)와 50대(2%p↓, 77%→75%, 부정평가 20%)의 긍정평가는 전주 대비 하락했지만 70%대를 유지했다.

이념성향별로 봤을 땐 보수층(n=283)의 긍정평가가 오르고 진보층(n=271)과 중도층(n=335)의 긍정평가가 하락했다.

보수층의 긍정평가는 전주 대비 4%p 오른 34%, 부정평가는 5%p 내린 59%였다. 진보층의 긍정평가는 전주 대비 4%p 내린 84%, 부정평가는 3%p 오른 12%로 집계됐다. 중도층의 긍정평가는 같은 기간 3%p 내린 63%, 부정평가는 1%p 내린 27%였다.

지지정당별 응답층의 변화도 이와 유사했다. 더불어민주당 지지층(n=411)의 긍정평가는 전주 대비 1%p 내린 92%(부정평가 6%)였고 지지정당이 없는 무당층(n=255)의 긍정평가는 전주 대비 5%p 내린 37%(부정평가 39%)로 나타났다. 반면 국민의힘 지지층(n=243)의 긍정평가는 전주 대비 2%p 오른 21%(부정평가 69%)로 집계됐다.

민주 41%-국힘 24%-무당층 26%

국정수행 긍·부정평가자들에게 각각 자유응답으로 평가이유를 물은 결과, 긍정평가 사유 1순위는 '외교'였고 부정평가 사유 1순위는 '경제/민생'이었다.

특히 '외교'를 긍정평가 사유로 꼽은 응답 비중이 전주 대비 6%p 늘어난 36%로 나타났다. 한국갤럽은 지난 13~14일 일본 순방에 대한 긍정적 평가가 반영된 것으로 보이나 전반적인 국정 지지율 상승은 견인하진 못한 것으로 풀이했다.

참고로 국정수행 부정평가자 중 '경제/민생'(26%)을 부정평가 사유로 꼽은 응답은 전주 대비 4%p 늘어났고, '외교'(5%)'를 부정평가 사유로 꼽은 응답은 전주 대비 3%p 감소했다.

더불어민주당 지지도도 하락했다. 현재 지지하는 정당(당명 로테이션, 재질문 1회)을 물은 결과, 민주당 지지도는 전주 조사 대비 4%p 내린 41%였다. 다만 국민의힘 지지도도 전주 조사 대비 2%p 내린 24%였다.

그 외에는 조국혁신당 4%, 개혁신당 2%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 2%, 지지하는 정당 없는 무당층 26%로 집계됐다.

자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


