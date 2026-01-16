인천시, 재외동포청 서울 이전 검토에 "강력 반대"… "이민사의 출발지는 인천"

큰사진보기 ▲유정복 인천광역시장이 2023년 5월 16일 시청 애뜰광장에서 열린 '인천시민과 함께하는 재외동포청 유치 기념행사'에서 시민들과 재외동포청 인천 유치 성공 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 인천광역시 관련사진보기

인천광역시(시장 유정복)가 재외동포청의 서울 이전 검토 발언에 대해 "재외동포청은 대한민국 이민사의 출발지인 인천에 있어야 한다"며 강력히 반대하고 나섰다. 인천시는 재외동포 정책의 중심으로 자리 잡은 송도 재외동포청의 상징성과 역사적 정당성을 강조하며, '존치는 역사적 의무'라는 입장을 분명히 했다.인천시는 16일 "인천은 대한민국 이민이 시작된 도시로, 재외동포 정책의 뿌리이자 상징"이라며 "그동안 재외동포청과의 협력을 통해 다양한 정책 성과를 거둬왔다"고 밝혔다.인천시는 1902년 12월 22일 인천 제물포항에서 출항한 이민선 '갤릭호'를 대한민국 이민사의 출발점으로 꼽았다. 당시 102명의 인천 출발 이민 선조들이 미국 하와이 호놀룰루항에 도착하면서 한국 근대 이민의 역사가 열렸다는 것이다.이민 역사의 계승과 기념을 위해 인천시는 미국 호놀룰루(2003년), 멕시코 메리다(2007년)와 자매결연을 하고, '호놀룰루항 7번 부두'와 '메리다 제물포거리'에 이민 기념 표석을 세우는 등 교류를 이어오고 있다.또한, 2008년 월미도에 한국 최초의 '한국이민사박물관'을 건립해 700만 재외동포의 역사적 흔적을 보존하고 있으며, 시민 100만 명이 참여한 서명운동을 통해 2023년 6월 인천 송도에 재외동포청 개청을 성사시켰다.개청 이후 인천시는 지방정부 최초로 '재외동포 지원 협력에 관한 조례'를 제정(2023년 12월)하고, 지난해 1월부터 국제협력국(글로벌비즈니스협력단) 100여 명의 시 직원들이 재외동포청과 같은 건물에서 근무하며 재외동포 지원 사업을 협업하고 있다.또한 재외동포들의 편리를 도모하기 위해 지난해 10월 재외동포웰컴센터(비즈니스센터)도 같은 건물에 문을 열었고, 재외동포 이용과 관련 행사에 15,000여 명이 참가했다.특히 '2025-2026 재외동포 인천 방문의 해'를 지정, 운영하여 재외동포 경제인과 단체 등 총 2만 7,000여 명이 인천을 방문했고, 재외동포청이 주관하는 '차세대(청소년, 청년) 재외동포 모국 연수'도 함께 운영했다. 올해 10월 인천 송도에서 개최한 '세계한인경제인대회'는 재외동포 경제인 등 5,000여 명이 참가해 국내 기업인들과 수출상담회를 진행했다.교통 접근성도 인천 존치의 근거로 제시됐다. 재외동포청이 있는 송도는 인천국제공항에서 직선거리 18km, 차량으로 30분 거리에 있으며, 향후 인천 송도발 GTX-B 노선이 개통되면 서울 도심까지 20분 내 이동이 가능할 전망이다.김영신 인천광역시 국제협력국장은 "2023년 6월 재외동포청 개청 전에는 재외동포재단이 제주도에 있기도 했다"면서 "700만 재외동포를 위한 인천시의 정성과 노력, 인천에서 시작된 고귀한 이민 역사가 퇴색되지 않도록 재외동포청은 반드시 인천에 존치해야 한다"라고 강조했다.인천시는 오는 9월 송도에서 대규모 '세계한상대회'를 개최해 재외동포 경제인과 국내 기업 간 교류를 이어갈 계획이다.