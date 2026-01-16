일본인 유학생이 한국에서 마주한 사소한 놀라움

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

작년 3월 한국에 유학생으로 와 벌써 11개월째 생활하고 있다. 교과서나 인터넷에서는 느낄 수 없었던, 사소한 놀라움과 의외의 순간들을 매일 경험 중이다. 오늘은 그중 하나인 '일본어에서 유래된 한국어'에 대해 써보려고 한다.어느 날 친구와 보드게임 카페에 가서 '구라잡기'라는 게임을 했다. 이 게임은 거짓말을 하는 사람을 찾아내는 카드게임이다. 규칙을 들으면서 대략 '거짓말을 잡아내는' 뜻이라는 건 이해했지만, 한 가지 궁금한 점이 생겼다.내가 알고 있는 한국어는 '거짓말'인데 왜 '구라'라는 단어를 쓰는 걸까 하는 의문이었다. 그래서 "구라가 무슨 뜻이야? 언제 써?"라고 물었더니, 친구가 "그거 일본어 아니야?"라고 대답했다. 궁금해서 찾아보니, '구라'는 일본어 '眩ます'(쿠라마스, '눈부시다', '현혹하다', '눈을 속이다' 라는 뜻의 일본어 동사)에서 온 말이라는 설이 있다는 것을 알게 되었다.그 후로 친구들끼리의 대화를 들어보니, 생각보다 자주 '구라'라는 단어가 쓰이고 있었다. "걔가 구라 쳤네(걔가 거짓말했네)", "그건 구라 아니야?(그거 거짓말 아니야?)" 등 일상에서 자연스럽게 사용되고 있었다.이 외에도 '체면'을 뜻하는 '가오', '절정'이나 '고비'를 뜻하는 '야마' 같은 단어는 일본어와 발음이나 의미가 비슷해서 일본어에서 온 말이라는 걸 알고 있는 사람도 많다. 일본어에서 '가오(顔)'는 원래 '얼굴'을 뜻하지만, 한국에서는 주로 '가오 잡다'= '체면 차리다 '라는 의미로 쓰인다.또 '야마(山)' 는 일본어에서 본래 '산'이라는 뜻이고, 비유적으로 '절정·고비'라는 의미가 있는데, 한국에서는 시험에서 중요한 포인트(야마) 를 뜻하거나 속어로 '야마 돈다' = '화가 머리끝까지 치민다'라는 전혀 다른 의미까지 생겼다.하지만 '구라'는 일본어 '眩ます(쿠라마스)'에서 왔다는 설이 있다고 해도 일본어에서의 본래 뜻이 '모습을 숨기다' 정도라 한국어의 '구라치다(거짓말 하다)' 와 직접적으로 이어지지 않는다. 발음도 달라져서 일본인인 나조차 이 단어가 일본어에서 온 말이라는 걸 바로 알아차리기 어려웠다.한국어 중에는 일제강점기 시절에 들어온 일본어 유래의 단어들이 여전히 남아 있는 것으로 알고 있다. 부산이나 대구 같은 지역에서는 일본어 표현이 상대적으로 많이 쓰이기도 하고, 나이가 있으신 분들의 대화 속에서 일본어가 섞이는 경우도 있다고 들었다.이러한 단어들은 역사적으로 무거운 배경을 지니고 있어 가볍게 이야기 하기는 조심스러운 부분도 있다. 하지만 이번 '구라'처럼 지역이나 세대에 상관없이 자연스럽게 쓰이고 있는 단어를 통해, 언어가 시대와 함께 변화하면서도 사람들의 삶 속에서 의미를 이어가고 있다는 점이 흥미롭게 느껴졌다.또 요즘에는 어르신 세대와 달리, 젊은 세대의 언어 속에서 일본 애니메이션 등에서 자주 들을 수 있는 일본어가 일상 대화에 사용되는 경우도 자주 보인다. 예를 들어 '아리가토고자이마스(감사합니다)'를 줄인 말인 '아자스'라는 말이 최근에 젊은 사람을 중심으로 쓰이기 시작했다.이런 말들은 역사적 배경 속에서 전해진 일본어가 아니라, 비교적 최근 들어 쓰이기 시작한 표현들이다. SNS의 발달로 국경을 넘어서 다양한 정보를 쉽게 접할 수 있게 되면서, 일본의 애니메이션이나 음악을 즐기는 젊은 세대에게는 이러한 일본어들이 새로운 유행어처럼 받아들여지고 있는 것 같다.나는 한국에서 일본어에서 온 말이나 일본어 자체가 사용되는 모습을 볼 때마다, 언어가 문화와 시대의 영향을 받아 변화해 가는 과정이 참 흥미롭다고 느낀다. 앞으로는 대화를 들을 때 더 주의 깊게 귀 기울이며, 비슷한 단어들이 또 없는지 찾아보고 싶다.