순창군, 면 단위에서는 청년 보기가 어렵다

큰사진보기 ▲순창군의 지역별 청년인구 비율. 순창읍은 청년 인구 비율이 높지만 면 단위 지역은 청년이 사실상 소멸 상태다. ⓒ 순창군, 국가데이터처 호남지방통계청 관련사진보기

큰사진보기 ▲연도별 청년인구 비율. 시간이 지날수록 청년의 숫자와 비율이 지속적으로 감소하는 흐름을 보이고 있다. ⓒ 순창군, 국가데이터처 호남지방통계청 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 열린순창에도 실립니다.열린순창은 전북 순창군의 지역신문사입니다.

2025년 12월, 순창군이 '2025년 순창군 청년통계'를 발간해 순창군의 청년 실태를 종합적으로 점검했다.이번 2025년 순창군 청년통계는 18세부터 49세까지 지역 청년들을 대상으로 ▲인구·가구 ▲경제 ▲일자리 ▲창업 ▲복지 ▲건강 등 6개 부문 73개 지표에 대한 각종 행정 업무자료를 가공·분석한 종합 통계다.해당 자료는 2024년을 기준으로 작성되었으며, 국가데이터처 호남지방통계청에서도 열람할 수 있다.순창군 청년(18~49세) 인구는 6,805명으로, 전체 인구(2만 6,822명)의 25.4%를 차지하며 이는 2020년(7,880명) 대비 13.6% 감소한 수치다. 순창군 전체 인구 대비 청년 인구 비율은 2020년 28.3%에서 2024년 25.4%까지 하락하여 지속적으로 감소하는 추세다. 2020년 7,880명에 이어 2021년에는 7,213명, 2022년에는 7,007명으로 감소했고 2023년에는 6,988명을 기록해 7,000명 선이 무너졌다. 순창군 청년 인구 비율(25.4%)은 전북특별자치도 청년 인구 비율(35.7%) 대비 10.3%p가 낮고, 전국 청년 인구 비율(41.4%) 대비 16%p 낮은 수준이다.2024년 순창군의 청년 인구 중 남자는 3,616명(53.1%), 여자는 3,189명(46.9%)으로 남자가 여자보다 427명 많고, 성비는 113.4명으로 집계됐다. 연령대별 청년 인구는 18~24세 1,569명(23.1%), 45~49세 1,516명(22.3%), 40~44세 1,218명(17.9%), 25 ~29세 884명(13.0%) 순이다. 연령대별 성비는 25~29세 130.8명, 45~49세 121.0명, 18~24세 119.1명, 40~44세 104.0명 순으로 높았다.순창군 청년 인구가 가장 많은 지역은 순창읍(3,762명)으로 전체 청년 인구의 55.3%를 차지해 절반이 넘는 청년이 순창읍에 밀집해있다는 게 통계로 드러났다. 지역별 청년 인구는 순창읍에 이어 구림면 396명(5.8%), 복흥면 379명(5.6%) 순으로 많고, 유등면 192명(2.8%), 적성면 248명(3.6%), 팔덕면 262명(3.9%) 순으로 적었다. 지역별 성비는 금과면(175.0명), 쌍치면(141.5명), 적성면(140.8명) 순으로 높고, 순창읍(98.7명), 인계면(112.9명), 복흥면(121.6명) 순으로 낮았다.2024년 순창군에 전입한 청년은 1,106명으로, 청년 인구의 16.3%를 차지했다. 전입한 청년 중 전북특별자치도 외 시·도간 전입은 54.8%, 전북특별자치도 내 시·군간 전입은 24.9%, 순창군 내 이동은 20.3%로 드러났다. 연령대별 청년 전입 인구 비율은 25~29세(25.1%), 30~34세(22.2%) 순이다.한편, 순창군에 전입한 청년의 주된 전입 사유는 가족 367명(33.2%), 직업 347명(31.4%), 주택 134명(12.1%) 순이다. 연령대별 주된 전입 사유는 18~24세, 25~29세, 30~34세는 가족(42.8%, 39.2%, 36.6%), 35~39세, 40~44세, 45~49세는 직업(37.7%, 33.0%, 24.0%)이 가장 높았다.전입사유도 남녀가 서로 엇갈렸다. 남자는 직업(33.6%) 때문에 전입한 비율이 가장 높았던 반면, 여자는 가족(33.1%) 때문에 전입한 비율이 가장 높았다.전북특별자치도 외 타 시·도에서 순창군으로 전입한 청년의 전입 전 거주지는 광주(38.8%), 경기(19.1%) 순으로 높았다. 연령대별 전입 전 거주지를 보면, 45~49세는 경기(28.1%), 나머지는 광주가 가장 높았다. 전입 전 거주지는 남녀 모두 광주(38.8%, 39.0%)가 1위인 것으로 드러났다. 2024년 전북특별자치도 내에서 순창군으로 전입한 청년의 전입 전 거주지는 순창(45.0%), 전주(31.6%) 순으로 집계됐다. 연령대별 전입 전 거주지를 보면 30~34세는 전주(40.8%), 나머지는 순창이 가장 높았다. 전입 전 거주지는 남녀 모두 순창(44.0%, 46.0%)이 압도적인 비중을 차지했다.순창군에서 전출한 청년은 1,092명으로 청년 인구의 16.0%를 차지했다. 전출한 청년 중 전북특별자치도 외 시·도간 전출은 55.8%, 전북특별자치도 내 시·군간 진출은 23.6%, 순창군 내 이동은 20.6%로 집계됐다. 연령대별 청년 전출 인구 비율을 보면 25~29세(27.1%), 30~34세(22.6%) 순으로 나타났다.2024년 순창군에서 전출한 청년의 주된 전출 사유는 직업 398명(36.4%), 가족 335명(30.7%), 주택 139명(12.7%) 순이다. 연령대별로 주된 전출 사유를 보면 18~24세, 25~29세는 직업(33.1%, 51.3%)이 가장 많았고, 나머지 연령대에서는 가족이 전출 사유 1위를 차지했다. 성별에 따라서도 전출 사유가 달랐는데, 남자는 직업(40.3%)이 가장 많았던 반면 여성은 가족(34.4%)이 가장 높은 수치를 보였다.전북특별자치도 외 타 시·도로 전출한 청년의 전출 후 거주지는 광주(32.3%)가 가장 많았고, 그 외 지역(21.2%), 서울(17.2%) 순으로 집계됐다. 전출 후 거주지를 보면 모든 연령대에서 광주가 가장 많은 비중을 차지했고, 이는 남자(28.7%)와 여자(36.5%) 모두 1위를 기록했다.순창군에서 전북특별자치도 내로 전출한 청년의 전출 후 거주지는 전주(32.7%)가 많았다. 연령대별로 전출 후 거주지 비율을 보면, 25~29세와 30~34세는 전주(40.0%, 40.8%)의 비중이 가장 높았다.2024년 순창군의 전체 합계출산율은 1.19명으로, 2023년(1.01명) 대비 0.18명 증가했다. 여성(산모)의 연령별 출산율을 보면, 30~34세(92.0명), 35~39세(75.7명), 25~29세(54.5명) 순으로 집계됐다. 2023년 대비 30~34세 여성(산모)의 연령별 출산율은 감소했으나, 25~29세와 35~39세는 각각 증가했다. 이어, 여성(산모)의 평균 출산 연령은 33.7세로, 2023년(32.9세) 대비 0.8세 증가한 것으로 드러났다.반면, 사망률은 감소하는 흐름을 보였다. 순창군 청년 인구 10만 명당 사망자 수는 77.9명으로 2023년(122.7명) 대비 44.8명 감소했다. 연령대별 사망률을 보면 45~49세(191.7명), 30~34세(131.7명), 40~44세(80.1명) 순으로 나타났다. 이는 2023년 대비 40~44세는 73.2명, 45~49세는 51.2명 감소한 것이다.