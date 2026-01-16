염증의 원인을 찾다 보니, '매생이국' 앞에 섰다

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 약사/향우입니다.

염증은 우리 몸이 망가졌다는 판정이라기보다 몸 안에서 "이상 신호가 감지됐다"는 알림에 가깝습니다. 집으로 치면 화재경보기와 수리공이 동시에 움직이는 순간입니다. 어떤 원인이든 위험이 감지되면 혈관은 길을 넓혀 지원 물자를 보내고, 면역세포는 현장으로 몰려가고, 손상된 조직은 복구 모드로 들어갑니다.그 결과가 우리가 흔히 말하는 붉음, 열감, 부기, 통증, 그리고 기능 저하로 나타납니다. 중요한 건 염증이 '밖에서 뭔가가 들어왔을 때만' 생기는 현상이 아니라는 점입니다. 염증은 몸이 위험 신호를 감지했을 때 나타나는 반응이고, 그 위험 신호는 세균이나 바이러스 같은 외부 침입일 수도, 통풍의 요산 결정이나 면역 반응이 과하게 켜지는 상태처럼 내부 요인일 수도 있습니다.외부에서 시작되는 대표는 세균 감염입니다. 세균이 들어오면 면역계는 세균이 공통적으로 가진 특징을 재빨리 감지하고, 호중구 같은 초동 대응팀을 급히 보냅니다. 현장으로 가는 도로를 넓히듯 혈관이 확장되니 붉어지고 뜨거워지고, 물자와 인력이 몰리며 체액이 스며나와 붓기도 합니다. 통증은 이 과정에서 나오는 염증 신호 물질이 신경을 예민하게 만들고, 부은 조직이 주변을 압박하면서 생깁니다.고름이 보이면 대개 세균과 싸운 면역세포의 잔해가 쌓인 결과입니다. 열이 오르는 현상도 같은 맥락에서 이해할 수 있습니다. 몸이 체온을 올려 병원체에게 불리한 환경을 만들고 면역 반응을 효율적으로 돌리려는 쪽으로 설정을 바꾸는 것입니다.이때 항생제는 세균이라는 원인을 줄여 염증이 계속 번지지 않도록 흐름을 끊는 치료에 가깝습니다. 그런데 바이러스나 알레르기처럼 원인이 세균이 아니라면 항생제는 핵심을 해결하지 못하므로, 염증이라는 말만 듣고 항생제를 떠올리기보다 정말 세균 감염인가를 먼저 확인하는 것이 안전합니다. 한편 염증은 감염 같은 외부 침입 없이 내부에서만으로도 충분히 시작됩니다. 통풍은 내부 염증을 이해하기 좋은 예입니다.통풍은 감염이 아니라 관절 안에 생긴 요산 결정이 면역계를 강하게 자극해 갑자기 뜨겁게 붓고 극심한 통증을 일으킵니다. 류마티스 관절염은 또 다른 형태의 내부 염증입니다. 외부 침입자가 분명하지 않은데도 면역 반응이 관절의 활막을 위험 대상으로 오해하고 염증을 오래 지속시키면서, 활막이 두꺼워지고 염증 신호가 이어져 연골과 뼈에 손상을 줄 수 있습니다.이런 경우 치료의 중심은 침입자를 제거하는 항생제가 아니라, 방향을 잃고 과열된 면역 신호를 조절해 염증의 볼륨을 낮추는 데 있습니다. 스테로이드는 급히 커진 불길을 빠르게 가라앉히는 역할을 할 수 있고, 류마티스 치료의 기본약처럼 병의 진행을 늦추는 약이나 생물학적 제제는 염증의 흐름 자체를 조절해 재발과 진행을 막는 쪽으로 쓰입니다. 같은 염증이라도 원인이 감염이나 단순한 손상 또는 면역 과활성인가 따라 치료가 완전히 달라지는 이유가 여기에 있습니다.염증을 이야기할 때 사람들이 가장 헷갈려 하는 점은 염증이 늘 나쁜 것처럼 생각한다는 것입니다. 하지만 염증이 없다면 상처는 아물지 않고, 감염은 퍼지고, 손상은 복구되지 않습니다. 염증은 원래 회복을 위한 비용입니다.문제는 그 반응이 필요 이상으로 커지거나, 꺼져야 할 때 꺼지지 않는 경우입니다. 염증이 오래 지속되면 혈관과 장기, 피부와 관절에 부담이 쌓일 수 있고, 그 배경에는 생활습관이 자주 얽혀 있습니다.수면이 부족하고 스트레스가 쌓이고, 체중이 늘고, 흡연과 과음이 이어지고, 초가공식품 중심 식사가 계속되면 몸은 쉽게 예민해집니다. 그러면 같은 자극에도 경보가 크게 울리고, 내려오는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.그래서 생활습관 개선은 약을 대체하는 경쟁이라기보다, 경보가 쉽게 울리지 않도록 기본 설정을 안정시키는 작업에 가깝습니다. 지금 당장 올라온 염증을 다스리는 데는 의학적 치료가 필요할 때가 많고, 다음번 악화를 덜 만들기 위해서는 생활습관이 바탕을 다져줍니다.결국 염증을 만났을 때 가장 중요한 질문은 하나입니다. 원인이 무엇인가. 피부에서 고름이나 진물이 늘고 누렇게 굳는 딱지가 생기고 통증과 열감이 뚜렷하며 범위가 빠르게 번진다면 감염 가능성을 먼저 생각해야 합니다. 반대로 경계가 비교적 뚜렷한 붉은 병변이 반복되고 각질이 두드러지며 호전과 악화가 오간다면 면역 매개 염증이나 만성 염증을 떠올리게 됩니다.이처럼 염증은 원인이 다르면 길이 달라지니, 염증이라는 단어 하나로 결론을 내리기보다 원인을 좁혀가는 것이 가장 안전합니다. 마지막으로, 염증을 다룰 때 놓치기 쉬운 조력자가 하나 있습니다. 매일의 식탁입니다.제철을 맞은 완도의 매생이와 굴은 부담 없이 일상에 올리기 좋은 선택입니다. 매생이는 해조류 특유의 식이섬유와 미네랄을 담고 있어 장 속 환경을 부드럽게 정돈하는 데 도움을 줄 수 있고, 몸이 예민해질 때 흔들리기 쉬운 균형을 차분하게 잡아주는 한 끼로 설명하기 좋습니다.굴은 단백질이 탄탄하면서도 아연과 셀레늄 같은 미량 영양소가 풍부해 면역세포가 제 역할을 하도록 돕는 재료이고, 해산물답게 오메가3 계열 지방산도 들어 있어 염증 신호가 과하게 치솟지 않도록 배경을 정돈하는 데 의미를 더할 수 있습니다.굴에 많이 들어 있는 편으로 알려진 타우린까지 함께 떠올리면, 겨울철 매생이국에 굴을 더한 한 그릇은 특별한 약이라기보다 몸의 기본 상태를 안정시키는 따뜻한 습관이 됩니다. 치료의 중심은 질환에 맞는 의학적 치료가 맡되, 완도의 제철 식탁은 그 치료가 더 잘 작동하도록 몸의 바탕을 조용히 받쳐주는 든든한 파트너가 되어줄 수 있습니다.염증엔 매생이굴국 어떤가요?