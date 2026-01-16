익산에서 완도까지, 마한의 실체는 통설보다 훨씬 컸다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

마한은 기원전 2세기 이전에 성립되어 기원후 3세기 무렵까지 한반도 서남부 일대를 중심으로 존속한 정치체로, 일반적으로는 삼한 가운데 하나로 이해되고 있다. 그러나 최근 수십 년간 축적된 고고학적 발굴 성과는 마한의 역사적 실체가 기존 통설보다 훨씬 길고, 공간적으로도 더 넓었을 가능성을 강하게 시사하고 있다. 특히 전북 익산과 전남 일대의 유적은 마한의 시작은 어디였으며, 마한의 마지막 세력은 어디에 존재했는지에 대한 질문을 다시 던지고 있다.마한은 삼한의 하나로서 백제로 흡수되어 소멸된 정치체가 아니라, 고조선 멸망 이후 남하한 북방계 집단과 남부 토착세력이 결합해 형성된 복합 정치체였으며, 이후에도 해상 교통망과 지역 세력을 기반으로 장기간 존속했을 가능성이 크다.<완도신문>에서는 마한의 시작을 익산에서, 그리고 마한의 마지막 세력을 완도 해역에서도 찾아볼 수 있는지에 대한 의문을 바탕으로, 문헌 기록과 고고학 자료를 종합해 마한의 장구한 시간과 공간을 추적해 보기로 한다.<삼국지> 위서 동이전과 <후한서> 동이열전은 고조선 준왕이 위만에게 나라를 빼앗긴 뒤 남쪽으로 내려와 한(韓)의 땅에 들어와 스스로 한왕을 칭했다고 전한다. 준왕이 남하한 이후의 정착지에 대해 <제왕운기>, <고려사> 지리지, <세종실록> 지리지는 공통적으로 '금마(金馬)'라는 지명을 기록하고 있는데, 이는 오늘날 전북 익산시 금마면 일대로 비정된다.익산은 단순한 지방 도시가 아니라, 고조선과 삼한, 백제, 후삼국, 고려, 조선으로 이어지는 한국 고대사와 중세사를 모두 품고 있는 공간이다. 경주·부여·공주와 함께 4대 고도(古都)로 불리면서도, 각 시대의 층위가 한 도시 안에 중첩되어 있는 유일한 지역이 바로 익산이다. 특히 청동기 문화의 중심축 가운데 하나였던 익산은, 마한 성립 이전부터 이미 정치·문화적 기반을 갖춘 공간이었다.익산 왕궁면 평장리 유적에서 출토된 전한경(前漢鏡)은 이 같은 역사적 연속성을 뒷받침하는 결정적 유물이다. 초엽문과 반리문이 새겨진 이 전한경은 대체로 기원전 3세기 말에서 기원후 2세기 초 사이에 제작된 것으로 추정된다.이는 준왕이 위만에게 쫓겨 남천한 시기인 기원전 194~180년 무렵과 정확히 겹친다. 더불어 같은 유적에서 출토된 꺾창, 검, 투겁창 등의 무기는 단순한 생활 도구가 아니라 북방계 군사문화의 흔적을 고스란히 담고 있다.특히 주목할 점은 철기문화다. 고조선은 이미 중국 연나라의 영향을 받아 철기를 사용하던 국가였으며, 한반도 남부에 철기가 본격적으로 등장하는 시점은 대체로 기원전 2세기 무렵으로 추정된다. 이는 준왕의 남천 직후와 일치한다. 다시 말해, 익산 일대에서 나타나는 철기문화는 단순한 기술 전파가 아니라 정치집단의 이동과 정착을 반영하는 고고학적 증거일 가능성이 크다.문헌과 고고학을 종합하면, 익산은 고조선 멸망 이후 북방계 정치 세력이 남하하여 자리 잡은 핵심 거점이었으며, 동시에 마한이 형성되는 정치·문화적 출발점이었을 가능성이 높다. 마한은 토착 세력만의 국가가 아니라, 고조선 계승 세력과 남부 토착 세력이 융합되며 탄생한 정치체였던 것이다.마한에는 54개의 소국이 있었다고 전해지는데, 그 가운데 하나가 바로 건마국(乾馬國)이다. 이 건마국은 익산 금마면이라는 지명과 직접적으로 연결되며, 역사적 실재성을 강하게 뒷받침한다. 단순한 음차 이상의 의미를 지닌 이 지명은, 익산이 마한 정치체 내부에서도 핵심적인 위상을 지닌 공간이었음을 말해 주고 있다.익산 영등동, 율촌리, 어량리, 구평리, 장신리, 송학동 일대에서는 마한 시기에 해당하는 분묘 유적과 생활 유적이 다수 확인됐다. 특히 장신리 유적에서는 27기의 집터가 조사됐고, 다양한 토기와 함께 불에 탄 곡물이 출토되어 당시 마한인의 농경 생활과 저장 구조를 보여준다. 송학동 유적에서는 다양한 생산 도구가 발견되어, 마한 사회가 단순한 부족 연합이 아니라 일정 수준 이상의 생산력과 분업 구조를 갖춘 사회였음을 증명하고 있다.<후한서>에는 준왕의 후손이 끊어지자 마한인이 다시 자립하였다는 기록이 있다. 이는 익산 일대에 정착했던 고조선계 집단이 시간이 흐르면서 점차 세력을 잃고, 토착 마한 세력이 다시 주도권을 잡았다는 의미로 해석된다. 익산은 고조선의 마지막 흔적과 마한의 정치적 성장이 동시에 교차한 역사적 공간이었던 것이다. 마한은 단일 국가라기보다는 다수의 소국이 느슨한 연맹을 이루는 구조였다.주류 사학계는 마한이 3세기 무렵 백제에 흡수되어 소멸한 것으로 여겼다. 그러나 고고학적 발굴 성과는 이 통설을 수정할 필요성을 제기했다. 전남과 전북 일대에서 조사된 다수의 유적은 마한 계통의 문화 요소가 4~5세기 이후에도 지속되고 있음을 보여주는데, 이는 마한이 단번에 소멸한 것이 아니라 백제와 공존하거나 혹은 주변부 지역에서 독자적인 세력을 유지하며 장기간 존속했을 가능성을 뜻한다.특히 최근 주목되는 지역이 바로 전남 완도와 그 주변 해역이다. 완도는 장보고 시대의 해상 활동으로 잘 알려져 있으나, 그 이전의 고대 해양사는 아직 본격적으로 조명되지 못했다. 그런데 청산도 고분군을 비롯한 일부 유적이 5세기 이후의 것으로 밝혀지면서, 이 지역에 마한 계통 세력이 잔존했을 가능성이 제기되고 있다.기존에는 청산도 고분군을 장보고 시대와 연관 지어 해석하는 경향이 강했지만, 발굴 조사 결과 무덤의 구조와 부장 양식의 연대가 5세기 전후로 올라갈 가능성이 확인됐다. 이는 장보고 이전인 통일신라 이전부터 완도 해역에 상당한 정치·사회적 기반을 지닌 세력이 존재했음을 뜻한다. 만약 이 세력이 마한 계통이라면, 완도는 마한의 마지막 거점 가운데 하나였을 가능성이 크다.마한은 본래 해상 교통과 밀접한 정치체였다. 서남해의 복잡한 해안선과 다도해는 마한 세력에게 군사적·경제적 이점을 제공했으며, 이를 통해 마한은 중국, 한반도 내륙과 교역망을 유지할 수 있었다. 이러한 해상 네트워크는 마한이 육지에서 백제에 의해 흡수된 이후에도, 섬과 해안 지역에서는 비교적 오랫동안 독자적 전통을 유지할 수 있었던 배경이 된다.완도는 지리적으로 보아도 마한의 최후 방어선이자 해상 거점으로 손색이 없는 공간이다. 육지 세력이 통합되는 과정에서도, 섬과 해상은 정치적 변화에 상대적으로 느리게 반응하며 고유문화를 오래 유지하는 경우가 많다. 완도 일대에서 발견됐던 고분군과 생활 유적을 마한 문화의 연장선에서 재해석할 필요가 바로 여기에 있다.