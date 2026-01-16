장동혁의 뜬금없는 단식... 전재수 "밥 굶지 말고 정치생명 걸어라"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 15일 국회 로텐더홀에서 공천헌금·통일교 특검 수용을 촉구하며 단식 농성에 돌입했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표 단식을 바라본 여야 정치인 발언 ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

장동혁 국민의힘 대표가 돌연 무기한 단식에 돌입했습니다. 명분은 통일교 의혹과 공천헌금 의혹 등 이른바 '쌍특검법' 수용 촉구지만, 정치권 안팎에서는 당 내분을 수습하기 위한 '정치적 쇼'라는 비판이 나옵니다. 이에 대해 전재수 더불어민주당 의원은 "밥 굶는 것 말고 정치생명을 걸라"며 직격탄을 날렸습니다.전재수 의원은 15일 자신의 페이스북을 통해 장 대표의 단식을 강하게 비판했습니다. 전 의원은 "해수부 장관직을 내려놓고 성실하게 수사를 받고 있다"라며 "장동혁 대표가 단식의 명분으로 저를 특정했는데, 저는 통일교는 물론이고 한일해저터널까지 그 어떠한 특검도 모두 수용하겠다"고 밝혔습니다.이어 전 의원은 "저의 불법적 금품수수 여부에 따라 밥 며칠 굶는 것 말고 장동혁 대표님의 정치생명을 걸라"라며 "저도 제 정치생명을 걸겠다"고 제안했습니다. 그러면서 만약 이 제안을 거절한다면 "장 대표의 단식은 개인의 정치적 위기를 모면하기 위한 정치 기술임을 인정하는 꼴"이라고 꼬집었습니다.장 대표의 단식 타이밍은 석연치 않습니다. 장 대표는 15일 최고위원회에서 한동훈 전 대표의 제명안 의결을 보류하겠다고 밝혔습니다. 애초 제명안을 상정해 처리하려 했으나, 당내 반발이 거세자 '소명 기회 부여'를 명분으로 한 발 물러선 것입니다.실제로 이날 의원총회에서는 계파를 불문하고 성토가 쏟아졌습니다. 권영진 의원은 "국민들은 장 대표가 다 하고 있다고 본다"라며 "장 대표는 제명을 철회해야 한다"고 압박했습니다. 6선 조경태 의원도 "최고위가 정치적 결단을 내려달라"고 주문했습니다.궁지에 몰린 장 대표는 의총 직후 열린 규탄대회에서 돌연 "국회 본회의장 중앙홀에서 단식을 시작하겠다"고 선언했습니다. 내부로 향한 비판의 화살을 대여 투쟁으로 돌리려는 전형적인 '위기 돌파용' 카드로 해석됩니다.배현진 의원도 이날 페이스북을 통해 장 대표의 행보를 우려했습니다. 배 의원은 "장 대표가 24시간 필리버스터를 한 지 채 한 달이 안 됐다"라며 "당시 12·3 비상계엄 사과와 윤석열 대통령과의 정치적 절연 선언 요구 등이 커지자 사상 최초로 필리버스터에 나서며 정면돌파를 택했고 위기를 잠시 넘겼다"고 지적했습니다.이어 배 의원은 "이번 한동훈 제명 사태로 촉발된 성난 여론들이 장 대표가 단식을 한다 해서 잠재워질 것 같지는 않다"라며 "10만의 강력한 한동훈 팬덤은 물론 보수, 중도의 유권자들이 실망해서 아예 선거를 포기하거나 우리를 심판하기로 결심할 수도 있는 중차대한 위기의 기로 같다"고 비판했습니다.그러면서 "2026 지방선거에 임할 우리 후보가 수천 명이다"라며 "장 대표가 스스로를 최악의 궁지에 몰아 건강도 잃고 후보들조차 버림받는 것은 상상하기도 싫은 최악의 상황이니, 총책임자로서 잘못 지은 매듭을 직접 풀어야 한다"고 강조했습니다.'한동훈 찍어내기'로 촉발된 여당 내전의 불길이 단식이라는 퍼포먼스로 잡힐지는 미지수입니다. 실제로 정치인의 단식이 성공한 사례는 손에 꼽힐 정도로 드뭅니다. 보수 정당에서는 2018년 김성태 전 자유한국당(국민의힘 전신) 의원이 9일간의 단식 끝에 '드루킹 댓글 조작' 사건 특검을 관철시킨 바 있습니다.민주당은 장 대표의 단식을 두고 냉소적인 반응을 보였습니다. 문금주 원내대변인은 "진실 규명을 위한 결단이 아닌 비겁한 책임 회피용 정치 쇼"라며 "이제 와서 단식까지 하며 민주당을 공격하는 것은 후안무치의 극치"라고 비판했습니다.김현정 원내대변인 역시 "당내 갈등을 물타기하려는 단식"이라며 "한동훈 제명 '입틀막'용이라는 비판이 나오는 이유"라고 지적했습니다. 한민수 대표 비서실장은 "단식하든 삭발하든 내란 정당이라는 낙인은 지워지지 않는다"라며 "목숨을 걸어도 어떻게 통일교에 거는가"라고 일갈했습니다.백선희 조국혁신당 원내대변인은 논평을 통해 장 대표의 단식을 "통일교 특검을 정쟁화시켜 지연시키는 방탄 단식이자 위장 단식"으로 규정했습니다. 백 원내대변인은 "통일교든 신천지든 전광훈이든 정교유착이 드러난다면 모두 수사대상에 포함하는 '원샷특검'을 하면 된다"라며 "의혹을 여러 갈래로 쪼개 혈세를 낭비하고 수사력을 분산시킬 이유가 없다"고 주장했습니다.이어 "국민의 삶을 지키기 위해서는 단 한 끼도 굶지 않던 분들이 고작 정쟁화를 위해 자리를 깔았다"라며 "지금 장동혁 대표가 끊어야 할 것은 곡기가 아니라 몽니"라고 꼬집었습니다.벼랑 끝에 몰린 장 대표가 꺼내 든 '단식' 카드가 과연 흐트러진 민심과 당심을 잡을 수 있을까요? 국민들은 정치인에게 밥 굶는 모습보다 꼬인 매듭을 푸는 책임 있는 정치력을 더 기대하고 있습니다.