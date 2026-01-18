보수적인 튀르키예 지방 도시에도 K-푸드 열풍, 문제는...

큰사진보기 ▲튀르키예 인터넷 쇼핑몰에서 판매 중인 한국라면라면 한 봉지가 튀르키예의 리라로 275TL (2026년 1월기준), 한화로 약 만원이다. ⓒ Trendyol (인터넷 쇼핑몰) 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국라면을 모방한 칠면조 국수라면한국라면으로 판매되고 있는 칠면조 국수라면, 하단에 한국을 표현하는 KR이라고까지 써져 있다. ⓒ Trendyol(인터넷쇼핑몰) 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국라면의 이미지를 모방한 타국의 라면한국라면의 디자인을 모방하여 판매하고 있는 타국의 라면 ⓒ Trendyol(인터넷 쇼핑몰) 관련사진보기

인구 30만 명 남짓한 튀르키예의 작은 지방 도시 니으데(Niğde). 이곳 대학에서 학생들을 가르치는 필자는 요즘 세대를 초월한 K-컬처의 위력을 매일같이 실감한다. 대도시 이스탄불이나 앙카라의 이야기가 아니다. 보수적인 색채가 강한 이 소도시의 중고등학생들 사이에서도 한국 노래와 음식은 이미 가장 세련된 문화로 자리 잡았다. 열 살 된 중학생 딸아이가 매운 '불닭볶음면'을 맛보고 싶어 밤잠을 설칠 정도니, K-푸드는 이제 튀르키예 구석구석을 파고든 생활 문화가 됐다.하지만 소도시에서 K-푸드를 향유하기란 현실적으로 '장벽'이 높다. 대형 외국 식료품 마트가 전무한 이곳에서 한국 음식을 구하는 유일한 통로는 온라인 플랫폼뿐이다. 더 큰 문제는 가격이다. 딸의 성화에 못 이겨 주문한 한국 라면 한 봉지의 가격은 한화로 9369원(2026년 1월 16일 가준)이나 된다.현지에서 대중적인 라면 한 봉지가 한화로 681원 안팎인 점을 감안하면, 한국 라면은 무려 10배나 비싼 몸값을 자랑한다. 살인적인 물가 상승을 경험하고 있는 이 곳에서도 한국 라면은 '먹고 싶은 음식'을 넘어, 큰맘 먹고 용기를 내야만 살 수 있는 '사치품'이 되어버렸다.온라인 쇼핑몰을 살피던 중 필자를 매우 당혹스럽게 만든 것이 있었다. 한국 제품의 포장지와 디자인을 교묘하게 베끼고, 그 위에 서툰 한글을 적어 넣어 한국 제품인 양 판매하는 타국산 제품들의 범람이다. 식품부터 화장품까지, 언뜻 보면 한국인인 필자조차 식별이 어려울 만큼 정교하게 위장되어 있다.한국 정품으로 믿고 소비하는 현지인들이 대부분이고, 이들 제품의 품질은 전혀 보증되지 않기 때문에, 이러한 제품을 볼 때마다 한국인으로서 불안함을 넘어 두려움마저 느껴진다. 어렵게 쌓아 올린 K-브랜드의 신뢰가 '가짜'들로 인해 잠식당하는 상황을 우리 정부와 기업들이 더 이상 방관해서는 안 된다.튀르키예를 포함한 이슬람권은 우리 식품 산업에 있어 거대한 기회의 땅이다. 그러나 높은 물류비와 관세에 의존하는 지금의 유통 구조로는 대중화에 한계가 명확하다.이제는 전략을 수정해야 한다. 할랄(Halal) 인증을 갖춘 현지 생산 기지를 구축해 유통 마찰을 줄이고, 현지인들이 납득할 수 있는 합리적인 가격 체계를 마련해야 한다. 튀르키예는 유럽, 중앙아시아, 아프리카를 잇는 지정학적 요충지다. 이곳에서의 성공은 곧 거대 시장으로의 확장을 의미한다.K-팝에서 시작된 관심이 K-푸드로 이어지며 세계가 한국의 맛에 열광하고 있다. 하지만 이 성과를 지속 가능하게 유지하기 위해서는 아직 가야 할 길이 멀다. 가짜 한국 제품에 대한 범정부 차원의 상시 모니터링과 엄중한 경고, 그리고 현지 친화적인 유통 혁신이 수반될 때 비로소 K-푸드는 반짝 유행을 넘어 튀르키예의 '일상'으로 안착할 수 있을 것이다.