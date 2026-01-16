빵과 장미 100년 후 : 한국 노동은 무엇을 꿈꾸는가

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 금융과 미래에도 실립니다.

1912년 미국 매사추세츠주 로렌스에서 벌어진 섬유공장 파업은 노동운동사의 전환점을 이루었다. 당시 매사추세츠주는 법 개정으로 여성 노동자의 최대 노동시간을 주당 56시간에서 54시간으로 단축했는데, 공장주들은 법을 준수하는 대신 노동시간 단축분을 상쇄하겠다며 기계 속도를 높이고 임금을 삭감하는 방식으로 대응했다. 일부 여성 노동자의 봉급 봉투에서는 빵 세 덩이 값에 해당하는 금액이 빠져 있었다고 기록돼 있다.이 파업은 30여 개국 출신의 이민 노동자들이 45개 이상의 언어로 서로 소통하며 진행된 다인종·다국적 연대 투쟁이었다. 파업 과정에서 등장한 "우리에게 빵을 달라, 그리고 장미도 달라(Bread and Roses)"라는 구호는 생존을 위한 임금과 더불어 문화·휴식·존엄·정서를 포함한 더 나은 인간 삶을 요구하는 상징으로 자리 잡았다. 당시 여성 노동자들은 단지 임금을 조금 더 받기 위한 투쟁이 아니라 인간으로서의 가치와 품위를 지키고자 했던 것이며, 이것이 훗날 노동운동의 방향성과 정당성에 깊이 각인된 것은 결코 우연이 아니었다.한국 노동운동 역시 지난 수십 년 동안 로렌스 파업과 유사한 궤적을 따라왔다. 1987년 노동자 대투쟁을 기점으로 노동기본권 확대, 산별 노조 강화, 작업장 민주화, 임금 수준 향상 등을 이루어내며 생존권('빵')에 대한 요구를 일정 부분 실현했다. 그러나 2026년 현재 노동 현장은 과거와는 다른 형태의 삶의 위기를 마주하고 있다.최저임금은 2026년 기준 시간당 1만320원을 기록하며 명목상 '1만 원 시대'를 지났음에도, 생활물가와 주거비 상승, 불안정 노동의 확장 속에서 실질 구매력을 확보하는 데는 여전히 충분하지 않다는 비판이 제기된다. 2025년 노동계가 최저임금을 1만1500원 수준으로 인상할 것을 요구했던 배경도 실질 생계비와의 격차 때문이었다. 동시에 한국 노동자들의 연간 노동시간은 여전히 OECD 평균을 상회하며, '수당을 통한 생계 보전'이라는 관성이 장시간 노동을 구조적으로 재생산하는 데 기여하고 있다. 이러한 조건 속에서 정부는 4.5일제 근무제 도입 시범 사업을 추진하고 있으며, 노동계는 더 나아가 주 4일제를 통해 노동시간 단축을 제도화해야 한다는 요구를 제기하고 있다.임금과 노동시간 문제 외에도 노동 내부의 불평등은 현대 노동운동의 중심 과제로 부상했다. 외주화·플랫폼화·프리랜서화·특수고용화가 빠르게 확산되면서 노동자는 공장과 사무실을 넘어 배달·콜센터·물류·앱 기반 서비스 등 다양한 형태로 분절되고 있으며, 동일한 노동 가치를 제공하고도 법적 지위에 따라 임금과 복지가 크게 달라지는 구조가 고착되고 있다. 이러한 현실에 대응하기 위해 2025년 한국 국회가 통과시킨 이른바 '노란봉투법'은 하청·파견 노동자들에게 원청 사용자에 대한 교섭과 책임을 확대하는 근거를 제공했다. 이는 노동운동이 기업 내부 관계에 갇힌 경제적 이해 집단이 아니라, 사회적 연대의 주체로서 나아갈 수 있는 조건을 마련했다는 점에서 의미가 있다.이제 한국 노동운동이 더 고민해야 할 지점은 '장미'에 있다. 1912년 로렌스 노동자들이 장미를 요구했던 이유는 경제적 처우 개선이 곧 인간적 삶을 보장하는 것은 아니라는 사실을 직감적으로 알고 있었기 때문이다. 현재 한국 사회에서도 물질적 임금 외에 정신적·사회적·생태적 삶의 조건이 노동자의 삶을 결정하는 데 점점 더 중요한 요소로 부상하고 있다. 이런 점에서 노동의 가치를 '물질·정신·사회·생태'라는 네 가지 영역, 즉 '4가지 부(富)'로 확장하는 시도가 필요하다.물질적 부는 임금과 복지를 포함한 경제적 기반이며, 정신적 부는 노동시간 단축과 시간 주권을 통해 자아 탐색과 정서적 여유를 누릴 조건을 의미한다. 사회적 부는 정규직과 비정규직, 플랫폼과 전통 산업, 원청과 하청 등 다양한 노동자들이 배제되지 않고 연결될 수 있는 연대의 자산이며, 일터 민주주의와 상호 존중의 문화가 포함된다. 마지막으로 생태적 부는 안전하고 지속 가능한 환경 속에서 노동할 권리, 기후위기 시대의 정의로운 전환을 요구할 수 있는 권리를 뜻한다.100여 년 전 로렌스의 여성 노동자들에게 장미가 인간의 존엄을 상징했다면, 21세기의 장미는 기후위기 속에서 지속 가능한 생태계일지도 모른다. 다시 말해 산업구조의 전환이 불가피한 시대에 노동운동은 산업 경쟁력이 아니라 노동자의 미래 생존과 사회 전체의 번영이라는 관점에서 정의로운 전환을 주도할 필요가 있다. 이는 단지 친환경 정책을 지지하는 문제가 아니라, 생태적 관점에서 노동의 의미와 가치를 재정립하는 과정이다.결국 노동운동이 '빵과 장미'의 정신을 현대적으로 계승한다는 것은, 단순히 경제적 이익을 확보하는 조직이 아니라 삶의 질과 문명의 방향을 제안하는 가치운동으로 전환한다는 뜻이다. 임금과 노동환경의 개선이라는 물질적 기반 위에서 정신적 향기가 흐르고, 사회적 연대의 감각이 살아 있으며, 지속 가능한 생태적 미래가 보장되는 사회. 그것이 1912년 로렌스의 노동자들이 꿈꾸었던 장미 정원을 오늘 한국에서 다시 가꾸는 일일 것이다.