"교육예산 반토막, 미래 포기나 다름없다"... '교육도시 고양' 해법 찾기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 박상준 기자는 고양시 효자동 주민자치회장이자 고양시 학교운영위원협의회 등에서 활동하며 지역 교육 환경 개선을 위해 노력하고 있는 시민기자입니다.



"한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다"는 말처럼, 교육은 학교 담장을 넘어 지자체와 지역사회가 함께 책임져야 할 과제입니다. 이번 간담회가 일회성 행사에 그치지 않고, 고양시 교육 거버넌스가 실질적으로 복원되는 계기가 되기를 희망합니다. 앞으로도 고양시의 교육 정책과 현장의 목소리를 잇는 취재를 이어가겠습니다.

15일 오후 고양시 일산서구 한양문고 주엽점 한강홀에서 열린 간담회장. 현직 초등학교 교사의 작심 발언에 장내가 숙연해졌다. 단순히 교육 비전을 논하는 자리를 넘어, 현장의 절박한 위기감이 표출된 순간이었다.유아교육부터 초·중·고, 대안교육까지 고양시 교육 현장의 다양한 주체들이 한자리에 모여 '교육도시 고양'의 미래를 모색하는 '교육도시 만들기 경청 간담회'가 15일 열렸다.이번 행사는 '모든 아이들이 행복한 교육도시'를 주제로 민경선 전 경기교통공사 사장을 비롯해 학부모, 학교운영위원, 전직 교장 등 교육 관계자 30여 명이 참석했다. 특히 일방적인 정책 발표가 아닌, 현장의 생생한 목소리를 듣는 '경청' 중심의 소통 방식으로 진행되어 눈길을 끌었다.이날 간담회에는 ▲우명혜 고양시사립유치원연합회장 ▲김태형 고양시연합학부모회장 ▲이정환 고양시학교운영위원협의회 사무국장 ▲설석환 전 정발고등학교 교장 ▲이소현 고양자유학교운영위원장이 패널로 나서 각계의 현실과 과제를 짚었다.우명혜 회장은 "유아교육은 모든 기초교육의 출발점임에도 지원이 부족하다"며 "사립 유치원 학부모를 위한 교육 프로그램과 유아들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 체험학습 공간 확충에 고양시가 적극 나서야 한다"고 호소했다.학부모를 대변하고 나선 김태형 회장은 경쟁 중심 교육의 탈피를 강조했다. 그는 "학부모들이 진정 원하는 것은 아이들이 성적 경쟁에 내몰리는 것이 아니라, 안전하고 행복하게 성장하는 환경"이라며 "돌봄과 방과후 활동, 진로 교육이 학교 담장을 넘어 지역사회와 유기적으로 연결되어야 한다"고 지적했다.학교 자치와 교육 과정의 혁신을 요구하는 목소리도 높았다. 이정환 사무국장은 "학교운영위원회가 단순한 거수기가 아닌 실질적인 교육 거버넌스로 기능해야 교육의 질을 담보할 수 있다"며 학교 운영의 자율성 보장을 촉구했다. 설석환 전 교장 역시 "학교는 입시 준비 기관이 아닌 아이들의 삶을 준비하는 공간으로 전환되어야 한다"며 지역 자원과 연계한 교육과정 혁신의 필요성을 역설했다.이소현 위원장은 "획일화된 공교육의 틀을 벗어나 아이의 선택과 성장을 존중하는 도시가 되어야 한다"며 대안교육과 자유학교의 경험이 교육 다양성의 중요한 자산임을 강조했다.이날 '경청 주체'로 참석한 민경선 전 경기교통공사 사장은 경기도의회 교육위원장을 지낸 경험을 바탕으로 교육 정책의 구조적 문제와 해법을 제시했다.민 전 사장은 "교육은 단순히 학교 안의 문제가 아니라 도시의 뿌리를 튼튼히 하는 일"이라고 전제하며 "고양시장이 교육경비보조금 비율을 다른 지자체장처럼 일정 수준으로 정례화해 안정적인 교육 투자를 해야 한다"고 주장했다.그는 고양시 교육 행정의 가장 큰 문제로 시청과 교육청의 단절을 꼽았다. 민 전 사장은 "고양시는 충분한 교육 잠재력을 가졌음에도 시 행정과 교육 행정이 '따로국밥'처럼 움직여 시너지를 내지 못했다"며 "시장과 교육장이 상시 소통 채널을 가동해 실질적인 교육 협력 사업을 추진해야 한다"고 강조했다.구체적인 실천 방안으로는 ▲학교 주변 보행 안전 강화 ▲통학 친화형 대중교통 체계 개편 ▲방과후 이동 돌봄 연계 시스템 ▲지역 도서관·서점·문화공간의 교육 거점화 등을 제시하며, 행정과 교통, 돌봄이 융합된 입체적인 교육 도시 설계를 제안했다.자유 토론에서는 예산 삭감에 대한 성토와 함께 교육 거버넌스 회복을 염원하는 목소리가 이어졌다. 참석자들은 아이 키우기 좋은 도시는 구호가 아닌 예산과 제도로 뒷받침되어야 한다는 데 뜻을 모았다.행사를 마무리하며 김범수 자치도시연구소장은 "교육은 학교나 교육청만의 숙제가 아니라 지역사회 전체가 머리를 맞대고 풀어야 할 공동의 과제"라며 "오늘의 경청 간담회가 아이들의 행복을 최우선에 둔 고양 교육의 새로운 밑그림을 그리는 출발점이 되길 바란다"고 밝혔다.이번 간담회는 교육 예산 축소 등 척박해지는 교육 환경 속에서도 지역 교육 현장의 주요 주체들이 머리를 맞대고 '교육도시 고양'의 실질적인 해법을 모색하기 위해 기획되었지만, 교육지원청 등 교육 행정 당국과의 교감 없이는 해법을 찾아가기 어렵다는 숙제를 남겨줘 아쉬움이 남는 행사였다.