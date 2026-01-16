태안군의회 설날장사씨름대회 예산 심의 파행... "무책임한 처사"

큰사진보기 ▲태안군의회의 태안설낭장사씨름대회 예산의 심의 과정에서 거듭 파행을 일으키며 태안군내 각 단체들이 잇달아 태안군의회를 비난하는 펼침막을 태안군 곳곳에 게시했다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲태안군체육회가 지난 15일 발행된 <태안신문>에 성명서를 발표하고 태안군의회의 결단을 촉구하고있다 ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲태안군의회 지난 14일 태안군의회 제 318회 임시회 소집 공고를 냈다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲민속씨름 백두급 최강자인 최성민 장사가 태안에서 열리는 이번 대회에서 장사에 등극한이후 군입대를 할 예정으로 알려지고 있다. ⓒ 신문웅(독자제공) 관련사진보기

'2026 태안 설날장사씨름대회' 예산을 둘러싼 충남 태안군의회의 파행이 장기화되면서 지역사회 전반이 심각한 혼란에 빠지고 있다.지난해 연말 정례회에서 예산이 전액 삭감된 데 이어 지난 9일 열린 원포인트 임시회마저 자동 폐회되며 예산 심의 자체가 무산된 것은 지방자치 역사에서도 유례를 찾기 힘든 무책임한 행태라는 지적이 커지고 있다.이날 회의는 예산안에 대한 실질적인 심의나 표결 없이 시간을 끌다 자정 자동 폐회를 맞았다. 이는 군민이 부여한 권한과 책임을 스스로 포기한 것이자 의회의 존재 이유를 부정한 처사라는 비판이 나온다.설날장사씨름대회는 단순한 체육 행사가 아니다. 30여 년간 대한민국을 대표하는 민속 스포츠 이벤트로 자리매김해 왔으며, KBS 생중계를 통해 '2026 태안국제원예치유박람회'와 '2026 태안방문의 해'를 전국에 알리는 가장 강력한 홍보 창구로 평가받아 왔다. 특히 겨울철 관광 비수기에 지역경제를 살리는 핵심 동력으로 기대가 컸다.더욱이 지난해 연말 태안화력발전소 1호기가 폐쇄되면서 지역사회 전반과 지역경제의 위축이 뚜렷해진 상황에서 숙박업·요식업·전통시장·소상공인·관광업 전반에 미치는 경제적 파급 효과를 2024~2025년 설날장사씨름대회를 통해 이미 체감한 상태였다. 이번 대회는 지역경제에 단비와 같은 존재로 여겨지고 있다.그럼에도 불구하고 이번 사태는 예산의 타당성을 둘러싼 정책 논쟁이 아니라 정치적 감정싸움과 자존심 대결로 비화됐다는 점에서, 문제의 본질이 더욱 심각하다는 지적이 나온다. '군수가 사과해야 예산을 통과시켜 주겠다'는 취지의 발언까지 공개적으로 오르내리며, 군민의 혈세가 정치적 흥정의 수단으로 전락했다는 비판도 잇따르고 있다.이 같은 파행이 이어지자 지역사회는 즉각 반발했다. 외식업지부와 숙박업지부, 태안군씨름협회, 태안군 이장단 등은 지난 13일부터 군의회의 책임 방기를 규탄하는 펼침막을 군 전역에 게시했다. 태안군체육회 역시 공식 성명서를 발표하며 강한 유감을 표명했다.태안군체육회는 성명에서 "2026년 설날장사씨름대회를 태안에서 개최하겠다는 군민과의 약속을 지키지 못하게 돼 송구하다"며 "군의회는 공정성·투명성·책임성을 바탕으로 군민의 뜻을 대변해야 할 기관임에도, 이번 심의 과정에서 그러한 기본 원칙이 지켜졌는지 심각한 의문이 든다"고 비판했다.이어 "지난 대회는 많은 군민의 참여와 호응 속에 성황리에 마무리됐고, 숙박·요식업·전통시장 등 지역경제 활성화에 크게 기여했다"며 "이번 예산 심의 파행은 지역 소상공인과 군민의 눈높이와 기대를 철저히 외면한 결정"이라고 지적했다.또 "군의회의 결정은 단순한 내부 판단이 아니라 군민 전체의 삶과 지역의 미래, 태안의 대외 신뢰도와 직결된 사안"이라며 "천혜의 관광지 태안을 전국에 알릴 기회를 스스로 걷어차는 결과가 될 수 있다"고 우려했다.이런 가운데 국민의힘 박선의 태안군의원은 지난 14일 기자회견을 열고, 예산 삭감의 정당성과 집행부의 책임을 강하게 주장했다. 박 의원은 이번 예산 삭감을 단순한 반대가 아니라 "군민과 의회를 기만한 행정에 대한 경고"라고 규정하며 다섯 가지 핵심 이유를 제시했다.박 의원은 첫째, 대회 개최 방식과 관련해 "매년 개최가 아닌 격년제 운영을 제안했음에도 집행부가 이를 받아들이지 않았다"고 주장했다. 예산 부담이 큰 만큼 지속 가능성을 고려해야 하며, 다른 지자체처럼 단오나 추석 개최도 충분히 검토할 수 있었다는 입장이다.둘째로는 대한씨름협회와의 계약 관계 문제를 제기했다. 박 의원은 "2024년 대회는 협약서가 있었지만 2025년 이후에는 협약서가 체결되지 않은 상태"라며 "계약도 없는 상황에서 위약금 소송 가능성을 언급하는 것은 상식적으로 납득하기 어렵다"고 지적했다.셋째, 개최지 확정 시점과 예산 편성 절차의 문제를 들었다. 박 의원은 "2026년 설날장사씨름대회 개최 확정 공문은 2025년 12월 9일에야 도착했는데, 그 이전에 본예산에 관련 예산을 편성한 것은 절차상 중대한 하자"라고 주장했다.넷째로는 도비 매칭 문제를 언급했다. 박 의원은 "2026년도 사업계획서에는 도비 30%, 군비 70% 매칭 사업으로 기재돼 있었으나, 도비 확보가 되지 않은 상태에서 군비만으로 예산을 편성한 것은 군민을 기만한 행위"라고 비판했다.다섯째로는 공모사업 관리 조례 적용 문제와 보조금 정산의 적정성 문제를 제기했다. 대한씨름협회가 사단법인인 만큼 조례상 공모기관에 해당하지 않으며, 과거 보조금 집행 과정에서도 정산서와 지출 증빙이 일치하지 않는 사례가 있었다는 주장이다.이에 대해 태안군은 군 누리집 '사실은 이렇습니다'를 통해 박 의원의 주장을 조목조목 반박하며 정면 대응에 나섰다.군은 먼저 도비 1억 2000만 원 미확보 주장에 대해 "해당 문서는 국제원예치유박람회 연계사업 검토 과정에서 내부 협의용으로 작성된 자료일 뿐, 도비 지원이 확정됐음을 전제로 한 문서가 아니다"라고 밝혔다. 도비 지원 여부는 충남도의 정책 판단과 우선순위에 따라 결정되는 사항으로, 군이 일방적으로 확정할 수 있는 문제가 아니라는 설명이다.또 충남도가 씨름대회를 비예산 사업으로 분류하면서, 군은 전국 어울림마라톤대회와 전국 파크골프대회로 연계 사업을 전환해 도비를 확보했다고 덧붙였다.개최지 확정 시점 논란에 대해서도 군은 "대한씨름협회는 공모와 심의를 거쳐 홈페이지 공표 방식으로 개최지를 확정해 왔으며, 2026년 설날장사씨름대회는 2025년 9월 19일 공모 단계부터 태안의 다년도 개최가 명시돼 있었다"고 밝혔다. 12월 9일 확정 공문은 이를 재확인하는 절차에 불과하다는 설명이다.협약서 부존재 지적에 대해서는 "2024년까지는 협약 방식이었으나 2025년부터는 공모 방식으로 변경됐다"며 "공모 신청과 선정, 공표 자체가 상호 의사의 합치에 해당하며, 별도의 협약서가 법적 효력의 필수 요건은 아니다"라고 반박했다.격년제 개최와 추석 개최 주장에 대해서는 "개최 시기와 방식은 지자체가 임의로 정할 수 있는 사안이 아니라 대한씨름협회가 결정하는 구조"라며 "태안은 겨울철 관광 비수기에 경제 효과를 극대화할 수 있는 설날 대회가 가장 적합하다고 판단해 공모에 응모했다"고 밝혔다.아울러 "2026년도 업무구상보고와 각종 간담회를 통해 다년도 개최 계획을 의원들에게 충분히 설명했으며, 전혀 보고하지 않았다는 주장은 사실과 다르다"고 덧붙였다.태안읍에서 숙박업을 운영하는 한 주민은 "설 명절 대회는 1년 중 가장 큰 대목 중 하나였다. 정치 싸움 때문에 장사를 접으라는 말과 다르지 않다"고 분통을 터뜨렸다. 또 다른 음식점 업주는 "예산이 문제라면 삭감이든 통과든 표결로 결정해야지, 회의를 무산시키는 것은 군민을 무시하는 처사"라고 지적했다.지역 씨름팬들과 학부모들 역시 실망감을 감추지 못하고 있다. 백두급 최강자로 불리는 태안군청 꽃다지씨름단 소속 최성민 장사와의 만남을 통해 씨름의 꿈을 키워온 아이들이 "내년에 다시 만나자"는 약속이 무산될 수 있다는 소식에 큰 상처를 받았다는 이야기도 전해진다.한편 지난 14일 오후 3시 가세로 태안군수와 태안군의회 의원 5명은 약 1시간 동안 대화를 나누며 씨름대회 예산 통과에 공감대를 형성했다. 이후 같은 날 오후 5시께 태안군의회는 오는 19일 오후 4시 제318회 임시회 소집을 공고했다.이번 임시회는 더불어민주당 신경철 의원(대표 발의)을 비롯해 박용성·김기두 의원과 무소속 김영인 의원의 요구로 소집됐으며, 씨름대회 관련 예산 4억 7050만 원을 심의할 예정이다.여전히 국민의힘 소속 군의원 2명은 반대 입장을 고수하고 있는 가운데, 오는 19일 열리는 제318회 원포인트 임시회는 단순한 예산 심의를 넘어 태안군의회의 존립 가치와 신뢰를 가르는 분수령이 될 전망이다. 태안군의회의 선택을 향한 태안군민과 전국 씨름팬들의 시선이 집중되고 있다.