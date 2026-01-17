외국인이 한국에서 덕질하기, 제일 힘든 게 뭐냐면요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"한국에서 덕질을 하는데 뭐가 제일 문제냐?"라고 묻는다면, 나는 무조건 "티켓팅이다"라고 답할 것이다. 일본에서 공연을 볼 때는 주로 추첨제로 티켓을 구했다. 추첨제니까 당첨되면 갈 수 있는 확률이 높다. 하지만 한국에서의 티켓팅은 0.1초의 전쟁을 이겨야 한다. 최근에 나도 NCT WISH의 티켓팅에 도전했다.엔시티 위시는 2024년 2월 SM엔터테인먼트에서 데뷔한 신인 보이그룹이며, NCT의 마지막 유닛이다. 한국 출신 2명,일본 출신 4명으로 구성되어 있는 그룹이다. 한국 기획사에 소속된 그룹이지만, 한국인보다 일본인이 많은 특이한 케이스로 한국과 일본을 오가며 글로벌하게 활동하고 있는 5세대 아이돌 중 하나다.청량하고 어딘가 환상적인 분위기에, 별이나 날개 같은 귀여운 소품을 활용한 스타일로 요즘 한일 MZ세대 사이에선 핫한 그룹이다. 그런 패션·스타일 용어로 '위시코어(WISH CORE)'라는 말이 탄생했을 정도이다.NCT WISH는 작년 10월 말부터 첫 단독 콘서트(INTO THE WISH : Our WISH)를 하고 있다. 서울을 시작으로 일본 여러 지역에서도 공연을 하며 아시아권의 팬을 만날 예정이다.내가 도전할 티켓팅은 데뷔 2주년 팬미팅이었다. 내가 알기로는 공지가 뜨고 2주일 동안 팬클럽 인증 기간이 있고 티켓팅을 한다. 하지만 공지는 1월 8일에 떴는데 티켓팅이 4일 후에 있다고 해서 충격을 받았다.나는 일본 팬클럽에만 가입된 상태여서 글로벌 팬클럽에 서둘러 가입했다. 유학 중에 티켓팅을 몇 번이나 해봤지만 이번이 제일 긴장되고 무서웠다. 왜냐면 단독 콘서트 때 크게 문제가 있었기 때문이다. 지난해 콘서트 때 선예매 대기 인원이 10만 명 가까이 되었고 대리 티켓 값이 꽤 심각했다. VIP석은 정가가 19만8천 원인데 80만 원 넘은 암표가 올라온 적도 있었다. 그래서 예매 전 나도 모르게 손이 떨렸다.드디어 지난 13일, 티켓팅 날이 왔다. 난 아침부터 그 생각이 계속 머릿속에 있었다. 하지만 큰 문제가 생겼다. 그날부터 <오마이뉴스> 인턴 활동이 시작되었고 밤엔 회식이 예정됐다.먹기 전까지는 그냥 회사 분들한테 인사를 드리고 사무실에서 교육을 받아 잊고 있을 수 있었는데, 티케팅 시간이 다가오니 다시 긴장됐다. 음식도 너무 맛있었고 대표님이랑 이야기를 나누기도 했다. 좋은 경험이었다. 그렇게 회식이 끝난 시간이 오후 7시 57분이었다. 티켓팅 시작 시간은 8시부터.숙소로 가는 버스 안에서 내 티켓팅은 시작했다. 8시에 딱 '예매하기' 버튼을 늘었다. 밖에 나가 있으니까 많이 있어도 1만 명, 그 정도일 거라고 생각했는데 웬 걸. 3만 3476번째였다. 오랜만에 봐도 말도 안 되는 수라 깜짝 놀랐다.결국, 40분 지나서 들어갈 수 있었는데 좌석은 이미 다 나간 상태였다. 예상은 하고 있었지만 막상 보니까 속상하고 억울했다.일단 마음을 정리를 하고 멍 때리면서 쇼핑을 하고 있는데, 친구한테 연락이 왔다. 글로벌 패키지 소식이었다. 글로벌 패키지는 외국인을 위한 상품인데 공연 티켓, 호텔, 셔틀버스 등이 포함되어 있는 것이다. 글로벌 패키지가 있다는 걸 알고 있었지만 같은 날인 줄 몰라서 급하게 접속했다.하지만 이번에도 이미 좌석은 다 팔린 상황. 그나마 친구가 취소표를 구했다고 하니 희망이 생겼다. 숙소에 들어가서 방에서 계속 새로고침. 그렇게 1시간을 계속하다가 예약 버튼이 활성화 되어 망설임 없이 결제까지 했다. 외국인 대상 상품이라 꽤 비쌌다. 하지만 한 번은 한국에서 공연을 보고 싶었기에, 간절히 바라고 있었던 일이라 가슴이 벅차올랐다.나는 오는 4월부터 신입사원으로 사회생활을 시작한다. 학생으로서 마지막 자유를 엔시티 위시와 함께하며 좋은 에너지를 얻고 싶다. 한국에서의 이 경험은 앞으로 힘든 일이 생겨도 내가 이겨낼 수 있는 큰 원동력이 될 것이다.