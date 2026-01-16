힘없이 끝난 글을 다시 살리며 생각한 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

지난 15일, 후쿠오카 여행기를 보내고 나서 부재 중 연락이 왔다. 오전에 반품 보낼 것이 있었는데 택배기사님인 줄 알고 황급히 다시 전화를 했다. 응? 배송기사님이 아니네, <오마이뉴스>?후쿠오카 여행기의 앞부분 묘사가 길다고 하신다. 앞 부분 묘사는 두 문단 정도로 줄이고 뒷 부분에는 에피소드를 하나 더 넣어 한 편의 글로 완성하면 좋겠다는 리뷰를 받았다. 생나무 글을 연달아 쓰고 어제부터 머리 속에는 글을 좀 더 자세히 쓰자, 독자가 같이 지나가고 있는 것처럼 느껴지게 글을 쓰자고 세뇌하고 있었다. 자기 전에도 생각하고 일어나서도 머리 속에는 그 생각 뿐이었다.그러고 나서 후쿠오카 여행기를 써서 그랬을까. 묘사에 집중 하다보니 앞 부분이 장황해졌나 보다. 통화를 끝내고 글을 다시 읽어 보니 앞 부분은 늘어지고 뒷 부분은 힘없이 끝나버린 용두사미 글이다. 여지없이 생나무가 될 글이었는데 기사회생의 기회를 얻었다. 다시 손 보면 기사로 채택될 가능성이 있다니 얼마나 반가운 소식인가.다시 글을 다듬기 시작했다. 뺄 문단은 과감히 삭제하고 뒷 부분에 에피소드를 더하면서 글의 균형을 맞추어 갔다. 쓸데없는 묘사도 줄이고 조금 자연스럽게 내용을 수정하고 다시 기사를 보냈다. 며칠 전부터 <오마이뉴스>에 기사를 쓰는 건 돈을 받고 글쓰기를 배우고 있다는 생각이 들었다. 그 생각이 현실로 다가왔다. 지난 기사들 제목이나 내용이 조금 수정된 부분을 보면 아, 이렇게 하니까 글이 자연스럽고 문장도 매끄럽구나 하고 고개를 끄덕이게 된다.최근에 원고료가 소소하게 쌓이기 시작해서 원고료를 청구할 수 있게 되었다. 일반인도 글을 쓰고 기자가 될 수 있도록 기회의 장을 마련해 준 언론사 <오마이뉴스>. 생나무글 대여섯 번에 잉걸이 한번 되는 수준이지만 어느덧 이 곳에서 글을 배우고, 세상을 배우면서 시민기자가 되어 가고 있다.