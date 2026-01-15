청와대, 차기 정무수석·정무비서관에 홍익표·고용진 "검토 중"

큰사진보기 ▲홍익표 전 더불어민주당 원내대표가 2024년 5월 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 2024.5.2 ⓒ 남소연 관련사진보기

청와대가 차기 정무수석과 정무비서관으로 더불어민주당 홍익표 전 의원과 고용진 전 의원을 후보군으로 검토하고 있다고 밝혔다.우상호 정무수석과 김병욱 정무비서관은 오는 6월 지방선거에서 각각 강원지사, 성남시장 후보로 출마할 예정이다. 15일 SBS 보도에 따르면, 이들은 이달까지 근무할 예정이고 청와대가 이들의 후임 인사로 홍 전 의원 등을 유력 검토하는 것으로 알려졌다.강유정 청와대 대변인은 이날 브리핑에서 관련 질문을 받고 "검토 중인 것으로 알고 있으나 확정된 상태는 아니라고 알고 있다"고 밝혔다. 또한 정무라인 인선 기준과 관련해선 "아직 (인사가) 확정된 상태는 아니기 때문에 말씀드리기 어렵다"고 말했다.홍 전 의원 외 다른 후보군도 검토 중인지는 확인되지 않았다. 다만 청와대 측은 우상호 수석 등 정무라인 사퇴 시점에 맞춰서 후임 정무라인을 곧장 인선한다는 방침으로 알려졌다.3선 의원 출신인 홍 전 의원은 이 대통령의 당대표 재임 당시 원내대표로서 호흡을 맞춘 바 있다. 다만, 계파색이 상대적으로 옅고, 총선 공천 계파 갈등 관련 친명계를 공개 비판하는 모습을 보였다. 2024년 총선 땐 본래 지역구(서울 중·성동갑)를 떠나 험지(서초을) 출마를 자청했다.재선 의원 출신인 고 전 의원은 당 수석대변인을 지냈다. 그 역시 홍 전 의원과 마찬가지로 계파색이 옅은 인사로 분류된다. 지난 총선 땐 선거구 개편으로 합구된 서울 노원갑에서 우원식 국회의장과 경선에서 맞붙어 패했다. 당시 언론은 공천에 탈락한 비이재명계 중 한 명으로 그를 분류했다.