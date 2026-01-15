정치만평·만화 26.01.15 18:37ㅣ최종 업데이트 26.01.15 18:37 [만평] 운명 김완(pfwan) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ⓒ 김완 관련사진보기 #윤석열#사혈 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김완 (pfwan) 내방 아이콘구독하기 트위터 그림으로 말해요 이 기자의 최신기사[만평] 배신자 척결법 갤러리 오마이포토 악수하는 장동혁-이준석 대표 1/8 이전 다음 이전 다음 한일정상회담 관련 후쿠시마 핵폐수 해양투기 중단 촉구 "독도망언, 침략역사와 전쟁범죄 부정, 대만개입 철회없는 다카이치 규탄!" 강호동 농협중앙회장, 공금 낭비 의혹에 대국민 사과 영장실질심사 출석한 전광훈, 지지자 향해 '엄지척' 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.