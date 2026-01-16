몽골 청소년 육상 선수들, 한겨울에 부천으로 온 이유

큰사진보기 ▲부천시청 ⓒ 박정길 관련사진보기

한겨울 혹한으로 야외 훈련이 어려운 몽골 청소년 육상 선수들이 한국의 부천을 찾았다. 몽골 청소년 선수단은 지난 1월 4일부터 19일까지 16일간 부천에 머물며 합동훈련과 전지훈련, 학교 체육 시스템 체험과 지역 문화 탐방까지 이어가는 국제 체육교류 프로그램에 참여했다. 이 교류는 중앙정부가 아닌 지역 체육단체와 지자체, 민간이 함께 만든 국제 스포츠 협력 모델이라는 점에서 주목된다.몽골 청소년 육상 선수단의 이번 부천 방문은 부천시육상연맹(회장 노문선)이 주관하고 부천시가 행정적으로 지원하는 청소년 국제 체육교류 사업의 일환이다. 부천시 체육진흥과에 따르면 이 프로그램은 올해로 3년 이상 지속돼 오고 있다.부천시청 체육진흥과 권순옥 주무관은 기자와의 통화에서 "몽골 청소년 선수들이 부천에 와서 전지훈련을 하는 방식으로 교류가 진행되고 있으며, 올해도 같은 형태로 운영되고 있다"며 "이번에도 몽골 선수들이 부천종합운동장에서 약 2주간 집중 훈련을 하고 있다"고 설명했다.몽골이 교류 파트너가 된 배경에는 개인적 인연에서 출발한 오랜 신뢰 관계가 있었다. 노문선 부천시육상연맹 회장은 "10년 넘게 몽골 체육 관계자들과 교류해 왔고, 몽골 국립체육대학 교수들과 국제 육상 지도자 연수를 함께 받으며 관계를 이어왔다"며 "몽골은 겨울에 야외 훈련이 사실상 불가능해 한국에서 전지훈련을 하자는 제안이 자연스럽게 나왔다"고 말했다.이번 훈련에서 몽골 선수들은 부천시 대표 선수들과 함께 훈련하며 한국 지도자들로부터 직접 지도를 받고 있다. 노 회장은 "기초 체력부터 기술 훈련까지 함께 진행하고 있다"며 "몽골 선수들이 열정과 집중력이 뛰어나 한국 선수들도 큰 자극을 받고 있다"고 전했다.이 교류는 실제 성과로도 이어지고 있다. 노 회장은 "부천에서 훈련했던 몽골 선수들 가운데는 청소년 국가기록을 세운 선수도 있다"며 "교류에 참가했던 한 선수는 이후 한국에서 종목을 전향해 현재는 프로 무대에서 활동하고 있다"고 밝혔다.최근, 부천 상동의 한 식당에서 몽골 선수단을 초청한 오찬 간담회도 열렸다. 이 자리에는 이브테크(대표 이정연), 원디앤씨(대표 박원영), ㈜보덕플러스(대표 이순옥) 등 지역 기업들이 후원자로 참여했다. 한 후원 기업 관계자는 "국경을 넘어 훈련하는 청소년 선수들의 모습에 공감해 지원하게 됐다"고 말했다.부천시는 이 같은 국제 청소년 교류를 단순한 스포츠 행사가 아닌 도시 간 협력 기반으로 보고 있다. 부천시 체육진흥과장은 "청소년 체육교류는 장기적으로 도시와 도시를 연결하는 외교적 자산이 될 수 있다"며 "체육단체와 민간이 주도하고 시가 이를 지원하는 방식으로 운영하고 있다"고 설명했다.노문선 회장 역시 "몽골 육상연맹과 MOU를 체결해 협력을 이어가고 있다"며 "앞으로는 부천 선수들이 몽골을 방문해 함께 훈련하는 상호 교류로 발전시키고 싶다"고 말했다.몽골 선수단 팀 리더 나르만다흐는 "부천의 훈련 환경과 지도 방식은 몽골에서는 경험하기 어렵다"며 "이번 훈련을 통해 많은 것을 배우고 돌아갈 수 있을 것"이라고 말했다.부천시육상연맹은 이번 교류를 계기로 청소년 국제 체육교류를 일회성 행사가 아닌 중장기 사업으로 확대해 나간다는 계획이다.