후쿠오카 쇼핑몰에서 사라진 딸이 잔뜩 들고 온 것

20년 만에 일본여행이었다. 지난 1월 초순, 후쿠오카 공항은 인천공항에 비하면 아담하고 작았지만 깨끗했다. 출국심사를 마치고 출구로 나왔는데 한국보다 춥지 않았다. 공항에서 지하철을 타러 나가기 위해 안내소로 가니 한국어 단어 조합으로 한국 사람이냐고 물어 본다. 선물로 준 손바닥 반만한 핫팩의 포장지 안에는 후쿠오카에서 유명한 음식들이 손그림으로 그려져 있었다.
후쿠오카 공항에서 불과 몇 정거장 가지 않고 숙소가 있는 하카타역에 도착했다. 타지에서는 역시나 구글맵과 영혼의 단짝이 되어 버린다. 구글맵이 분명히 골목 안쪽으로 들어 오라고 했는데 화살표가 먹통이 되었다. 폰을 들고 큰 길 쪽으로 나갔다. 그제서야 화살표가 움직인다. 그 사이에 딸아이는 귀마개를 잃어버렸다. 진정 낯선 나라에 온 것이 피부로 느껴졌다.
딸을 따라 나선 곳
자그마한 건물의 숙소에 도착했다. 더블침대의 삼면이 벽과 붙어 있는 걸 보니 일본의 비즈니스 숙소 답다. 캐리어 두 개를 공중부양 시켜야할 판이다. 작은 캐리어는 책상 위에, 중간사이즈는 화장대 의자에 걸쳐 놓아서 지나다닐 수 있는 공간을 확보했다 .
남은 하루를 어영부영 보내지 말고 어디든 가야겠다는 생각에 후쿠오카 타워부터 예약했다. 저녁까지 시간이 남았다. 딸이 '돈키호테'에 가보고 싶다고 한다. 그게 뭘까? 이름이 왜 돈키호테지? 돈키호테의 존재도 모른 채 따라 나섰다.
후쿠오카는 보이는 곳마다 쇼핑몰이 있다. 그 와중에 돈키호테는 최절정 쇼핑몰이었다. 매 층마다 눈이 돌아갈 것 같다. 주변에서 중국어와 한국어가 들려오고 사람들은 물건을 쓸어 담듯 바구니를 채우고 있다. 왠지 그 분위기에 합류해 뭐든 사야할 것 같았다.
사라졌던 딸이 무언가를 잔뜩 들고 온다. 손에는 커다란 젤리 3봉지와 간장, 희한한 과자와 알 수 없는 것들이 들려있다. '아 이것은 인간 젤리가 되겠다는 것인가'라고 생각했지만 어정쩡한 미소로 계산을 했다. 돈키호테 블랙홀을 빨리 빠져나가야겠다는 생각 뿐이었다. 잠깐 있었던 것 같은데 시간이 훌쩍 갔다.
후쿠오카 타워에 가기 위해서는 버스를 타야 했다. 문제는 동전이나 버스 카드를 이용해야 하는데 버스 카드를 파는 데가 없었다. 동전도 가능한 것 같아서 일단 버스에 탔다. 승차할 때 종이 티켓을 뽑고 목적지 마다 다른 요금을 내는 시스템인 것 같았다. 지폐는 버스기사님 옆에 동전교환기에서 바꾸어 내면 된다는데, 소심한 모녀는 그럴 용기가 없었다. 잔돈을 받지 못하고 버스에서 내렸다. 버스 요금과 씨름 하느라 패딩 안쪽에 열기가 느껴진다.
버스의 동전 수납기를 보니 10년 전으로, 길에 다니는 택시를 보니 몇십 년 전으로 되돌아가는 느낌이었다. 어릴 때 아버지가 저런 차를 타셨던 기억이 난다. 택시 기사님 머리가 백발이었다. 이 곳의 택시는 기사님 만큼이나 나이가 들었다. 쇼핑 천국 속에 아날로그 택시의 조합이라니, 어울리지 않는 듯 어울린다. 다시 찾은 일본에 20년 동안 바뀌지 않는 것들에 마음이 푸근하다. 과거와 현재가 공존하는 곳, 후쿠오카의 첫날은 이렇게 시작되었다.