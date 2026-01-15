수원 BNI 컨퍼런스..."성장의 핵심은 구조·시스템·리더십"

큰사진보기 ▲수원BNI 컨퍼런스 ⓒ 수원BNI 관련사진보기

경기도 수원에서 활동하는 비즈니스 협업 조직 '수원 BNI(Business Network International)'가 지난 14일 수원 이비스호텔 6층 리옹홀에서 '2026 수원 BNI 컨퍼런스'를 개최, 2026년을 향한 새로운 성장 비전 'DOUBLE UP SUWON'을 공식 선포했다.이날 행사는 크라운 챕터 정승원 디렉터와 럭키챕터 최윤정 앰버서더의 사회로 진행됐다. 수원에서 활동하는 회원 230여 명이 행사에 참여했다.유건우 ED(Executive Director, 고위 관리자) 개회사에서 "2026년 수원 BNI 성장 핵심은 개인의 역량이 아닌 구조·시스템·리더십"이라고 강조했다.이날 컨퍼런스에서 '메모리 챕터'가 '베스트 챕터상'을 받았다. 챕터 전체가 유기적으로 움직이며, 리더십의 안정성, 높은 참여도, 지속적인 추천과 비즈니스 기여를 통해 BNI 철학을 가장 모범적으로 실천한 '챕터(chapter)'에 주는 상이다.개인 부문 시상도 있었다. 베스트 트레이너상은 131점의 교육 이수를 기록한 메모리 챕터 이영주 대표가 수상했으며, 베스트 커넥트상은 671건의 리퍼럴로 멤버 간 사업 연결에 기여한 크라운 챕터 양철민 대표가 받았다.비지터 마스터즈상은 31명의 비지터를 초대한 메모리 챕터 이동신 대표에게, 베스트 원투원 댄서상은 247회의 원투원을 기록한 크라운 챕터 김주희 대표에게 돌아갔다. TOP 트레이너상은 하나 챕터 김승민 대표와 메모리 챕터 정춘식 대표가 공동 수상했다.BNI는 1985년 미국에서 출범한 글로벌 비즈니스 네트워크로, 현재 전 세계 76개국에서 약 34만 명의 기업인과 전문직 종사자가 활동하고 있다. 연간 약 36조 원 규모의 비즈니스 거래를 창출하는 세계 최대 규모의 비즈니스 네트워크로 평가받고 있다. 한국에는 현재 약 86개의 BNI 챕터가 운영 중이며, 수원 지역에서는 크라운, 럭키, 유니크, 알파, 하나, 메모리 등 6개 챕터가 활동하고 있다.