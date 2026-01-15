진주시장선거 출마선언 장문석 "3자녀 이상 가정, 공무직 등 일자리 지원"

큰사진보기 ▲더불어민주당 장문석 변호사, 진주시장선거 출마선언. ⓒ 윤성효 관련사진보기

장문석 변호사가 6‧3 전국동시지방선거 때 진주시장선거 출마선언하며 "3자녀 이상 가정에는 시청 공무직 등 일자리를 지원하겠다"라고 밝혔다. 장문석 변호사는 15일 진주시청 브리핑실에서 출마선언하며 더불어민주당 진주시의원 등과 함께 했다.장 변호사는 "세계는 인공지능(AI) 기반으로 숨 가쁘게 새로운 시대로 나아가고 있다. 서부경남의 중심, 진주는 어디로 가고 있느냐"라며 "진주시장은 자신의 고집을, 자신의 생각을 시민들에게 강요하는 자리가 아니다. 시민들의 삶을 살피고 시민들의 의견을 듣고 시민들과 함께 문제를 풀어나가는 자세를 갖춰야 한다"라고 밝혔다.진주시에 대해 장 변호사는 "서부경남의 중심유통망이었던 진주 상권은 쇠락했고, 지역내 총생산(GRDP)이 경남의 최하위 수준으로 곤두박질쳤다"라며 "진주시의 장점과 인프라를 고려하지도 않은 채, 막연히 대기업을 유치하겠다는 구호만 외쳐대다가 정작 지역 기업들이 떠나갈 때마다 만시지탄의 후회를 반복했다"라고 분석했다."불통의 현장은 곳곳에서 확인할 수 있다"라고 한 그는 "진주대첩광장의 공원지원시설을 만들어 진주성벽을 막으면서 시민들과는 아무런 소통도 없었니다", "망경동 공연장 건립과정에서는 시민과 행정소송을 벌였고, e-스포츠경기장은 의회와 논의도 없이 신축을 임대로 바꿔버렸다"라고 지적했다.또 그는 "금곡 덕계리 태양광 발전소는 허가 1년이 넘어서야 주민들이 알게 되어 반대운동이 일어났다", "사천시와 통합을 일방적으로 강요하는 태도 때문에 사천시민의 반발을 불러와 사천시와 함께 발전하는 길을 가로막고 있다"라고 덧붙였다.그러면서 장 변호사는 "중앙정부, 경남도와 긴밀히 협력하여 2차 공공기관 이전에 진주를 포함시켜 혁신클러스터를 구축하고, 우주항공산업 등 미래 성장을 이끌 산업 생태계를 구축하겠다"라며 "가능성 희박한 대기업 유치가 아니라 기업들이 올 수 있는 여건을 마련하고 진주로 올 수 있는 중소기업, 중견기업들을 찾아다니면서 적극적인 유치활동을 펼쳐 진주시민들께 참 일자리, 좋은 일자리를 만들겠다"라고 제시했다.장 변호사는 "세자녀 이상 가정에는 시청 공무직 등 일자리를 지원하고, 진주시내 3~5개동 단위로 주택 또는 상가건물을 임차·매입하여 키즈카페 등 아동보육시설을 구축하겠다"라며 "시민 모두가 주체가 되고 시민을 받드는 진주시의 행정, 시민이 주체가 되는 문화예술활동, 사회적 약자와 동행하는 진주, 문화생활이 풍족한 진주시를 만들겠다"라고 밝혔다.장문석 변호사는 "희망을 가지고 도전할 기회가 있는 진주, 설사 실패가 있더라고 다시 재기의 기회가 있는 진주, 시민과 함께 풍요롭고 너그러웠던 오래된 진주의 전통과 기억들을 되살려 내겠다"라고 강조했다.장 변호사는 진주 봉곡초, 대아중·고, 연세대를 졸업하고 현재 넥센타이어 자문변호사, 더불어민주당을지키는민생실천위원회 정책위원으로 있다.