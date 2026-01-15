'금천구청' 쓰레기봉투가 충남에서... 수도권 직매립 금지 '풍선효과'

큰사진보기 ▲금천구 종량제봉투에서 배출된 생활폐기물 ⓒ 충남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲금천구 종량제봉투에서 배출된 생활폐기물 ⓒ 충남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲금천구 종량제봉투에서 배출된 생활폐기물 ⓒ 충남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후에너지환경부 법령 해석 ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후에너지환경부 법령 해석 ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲서산시의회 문수기 의원 ⓒ 서산시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

수도권 생활폐기물 직매립 금지 조치가 시행되자 우려했던 '풍선효과'가 지방에서 현실로 드러나고 있다. 서울에서 발생한 생활쓰레기가 충남 서산의 민간 재활용업체로 반입돼 처리된 사실이 확인되면서, 생활폐기물 관리 체계 전반의 균열이 수면 위로 떠올랐다.이번 논란은 1월 7일 충남도의 공식 보도자료를 계기로 본격화됐다. 충남도는 수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행 이후 서울 지역 쓰레기가 도내로 유입되고 있다는 동향을 파악하고, 시군과 합동 점검반을 편성해 현장 점검에 나섰다고 밝혔다.충남도에 따르면 공주·서산 소재 폐기물 재활용업체 2곳은 1월 1일부터 6일까지 서울 금천구의 생활폐기물(종량제봉투) 216톤을 위탁 처리했다. 점검 과정에서 반입된 폐기물에 음식물쓰레기가 섞여 있는 사실도 확인됐다. 충남도는 이를 허가받지 않은 영업 대상 폐기물 반입 및 부적정 처리 가능성이 있는 사안으로 보고, 공주·서산시를 통해 형사 고발과 영업정지 등 사법·행정 조치를 병행 추진하겠다고 밝혔다.하지만 이 사안을 바라보는 해석은 갈린다. 해당 업체는 지자체 간 위탁 계약과 입찰 절차에 따라 적법하게 업무를 수행했을 뿐이라며, 자신들이 오히려 '피해자'라는 입장이다. 지난 10일부터 14일까지 <서산시대>가 통화한 서산시와 금천구 일부 관계자들 역시 "업체가 피해자일 가능성도 배제할 수 없다"는 인식을 공유했다. 14일 금천구 관계자는 "이전에도 해당 업체가 생활폐기물을 처리한 것으로 알고 있다"며 "절차상 문제는 없다고 본다"고 말했다.환경부는 신중한 태도를 유지하고 있다. 15일 환경부 관계자는 "현재까지 공개된 자료만으로는 음식물이 묻은 쓰레기인지, 음식물 자체가 다량 포함된 것인지 명확하지 않다"며 "재활용업체가 적법한 시설 기준을 갖추고 재활용 공정을 이행했다면 법적으로 크게 문제 될 소지는 없어 보인다"고 설명했다. 분리배출에 문제가 있다면 그 책임은 배출자와 해당 기준을 정한 지자체에 있다는 입장이다.SRF(고형연료) 생산과 관련해서도 환경부는 "SRF는 반드시 소각을 거쳐야만 만들어지는 연료는 아니다"라며 "종량제봉투에 포함된 가연성 성분을 적법한 시설에서 선별·파쇄하는 전처리 과정만으로도 SRF 원료 또는 고형연료 생산이 가능하다"고 밝혔다. 종량제봉투 내 가연성 성분 비율이 상당하다는 연구 결과도 근거로 제시했다.반면 충남도의 판단은 보다 단호하다. 15일 <서산시대>가 통화한 충남도 관계자는 "해당 업체가 음식물을 별도로 분리·처리할 수 있는 시설과 장비를 갖추지 못했고, 음식물을 외부로 반출해 적정 처리한 정황도 확인되지 않았다"고 밝혔다. 그럼에도 종량제봉투를 통째로 파쇄·선별했다면, 음식물이 SRF 공정에 포함됐을 가능성이 크다는 것이다. 충남도는 이를 재활용 기준에 부합하지 않는 불법 처리로 보고, 법제처의 폐기물관리법 유권해석에 따라 적발했다는 입장이다.비용 구조 역시 논란의 핵심이다. 충남도에 따르면 민간 소각시설로 한정해 계약할 경우 처리 단가는 톤당 약 20만 원 수준이지만, 문제의 재활용업체와의 계약 단가는 약 15만 원에 불과했다. 공공 소각시설인 서산시 소각장도 이윤을 남기지 않는 원가가 톤당 16만 원 이상 소요된다. 충남도는 "이 비용 구조에서 발주처가 처리 방식의 차이를 몰랐다고 보기는 어렵다"며 수도권의 쓰레기 처리 비용 부담이 지방으로 전가된 구조라고 보고 있다.처리 과정의 투명성 문제도 제기된다. 해당 업체는 상호 간판 없이 수년간 영업을 이어왔고, <서산시대>의 현장 방문 요청도 거절했다. 인근 주민들조차 어떤 업체인지 알지 못했다는 점에서, 생활폐기물이라는 공공 사무를 민간에 위탁하는 구조의 관리·감독이 충분했는지 의문이 남는다. 관내 폐기물 처리업체의 허가·감독 주체인 서산시 역시, 충남도의 점검 이전까지 외부 생활폐기물 반입 구조를 사전에 파악하고 관리했는지에 대한 질문을 피하기 어렵다.이와 관련해 문수기 서산시의원은 지난 9일 열린 서산시의회 임시회 5분 발언에서 수도권 생활폐기물의 서산 반입 사실을 언급하며, 이를 특정 업체의 위법 여부로만 볼 것이 아니라 생활폐기물 관리 체계 전반의 구조적 문제로 봐야 한다고 지적했다. 문 의원은 재활용 선별 이후 발생하는 잔재물 처리 구조를 짚으며, 타지역 쓰레기가 선별 과정을 거쳐 지역의 처리 부담으로 전가될 수 있는 구조에 대한 점검이 필요하다고 말했다.업계에서는 이번 사안을 제도적 혼선이 낳은 결과로 본다. 15일 <서산시대>가 통화한 서산 지역의 한 폐기물 처리업체 대표는 "환경부 가이드라인과 지자체 간 계약에 따라 업무가 이뤄졌지만, 현실적으로 대부분의 중간처리업체는 종량제봉투에서 음식물이 나왔을 때 이를 별도로 처리할 시설을 갖추지 못한 경우가 많다"며 "명확한 기준이 제시되지 않으면 유사 사례는 반복될 수밖에 없다"고 말했다.결국 이번 논란은 불법 여부를 가르는 문제를 넘어선다. 생활폐기물은 원칙적으로 발생지에서 처리해야 한다는 대원칙과, 직매립 금지 이후 이를 뒷받침할 공공 처리 능력을 충분히 확보하지 못한 현실이 충돌하고 있기 때문이다. 합법의 경계 안에서 이뤄진 처리라 하더라도, 그 부담이 지방과 민간으로 이동하는 구조가 과연 바람직한지에 대한 질문은 여전히 남는다. 수도권 직매립 금지가 '지방으로의 이동'을 용인하는 신호로 읽히지 않도록, 보다 분명한 기준과 책임 구조를 세우는 일이 시급해 보인다.