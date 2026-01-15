메뉴 건너뛰기

사회

26.01.15 17:09최종 업데이트 26.01.15 17:09

국민내일배움카드로 직업훈련을 수강해도 실업급여가 나오나요?

ⓒ 충북인뉴스

Q. 연말에 계약만료되어 실업급여를 신청할 예정인데, 실업기간에 국민내일배움카드를 발급받아서 직업훈련을 수강해도 실업급여가 지급되나요?

A. 실업급여(구직급여)를 지급 받으려면, 매 1~4주마다 고용센터에 출석 또는 온라인으로 적극적인 '재취업활동'를 신고하고 실업인정을 받아야 합니다.

실업인정을 받을 수 있는 '재취업활동'으로는 입사지원, 면접 등의 '구직활동'과, 취업특강(고용24, 총 2회), 직업심리검사(고용24, 총1회), 자격시험응시 등의 '구직외활동'이 있습니다.

'직업훈련'은 구직희망 직종과 관련 있는 경우에 인정되는데, 내일배움카드 발급 여부 및 참여시간에 따라 '구직활동' 또는 '구직외활동'으로 인정됩니다.

'내일배움카드'를 발급받아 수강한 직업훈련의 경우, 참여시간이 월 15시간 미만이면 구직외활동 1회, 15시간 이상부터 30시간 미만은 구직활동 1회, 30시간 이상은 구직활동 2~4회로 각각 인정됩니다. '민간학원' 온라인과정 수료는 구직외활동으로 인정됩니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

<상담>
전화 : 041 - 557-7235(노무법인 참터 충청지사)
메일 : mhcham@hanmail.net

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

