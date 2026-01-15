충북도의회 '상호존중 조례안', 의회 스스로 족쇄 채워

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북참여자치시민연대(아래 충북참여연대)가 최근 충북도의회가 발의한 '상호존중 조례안'을 두고 "의회 스스로의 권한을 축소하고 행정부 감시 기능을 무력화하는 퇴행적 시도"라며 강하게 비판하고 나섰다.충북참여연대는 15일 성명을 통해 "지난 12일 이정범 의원 외 6명이 발의한 '충청북도의회 상호존중에 관한 조례안'은 겉으로는 품격 있는 회의 문화를 내세우고 있지만, 실상은 도민의 알 권리와 비판의 자유를 침해하는 독소 조항을 담고 있다"고 지적했다.충북참여연대는 특히 조례안 제2조와 제4조에 명시된 '고압적 언행' 및 '직권남용성 발언' 금지 규정에 대해 문제를 제기했다. 단어의 정의가 모호해 자의적 해석이 가능하며, 이는 결국 집행부의 잘못을 날카롭게 질타하는 정당한 의정활동을 '품격 훼손'이라는 명목으로 압박하는 수단이 될 것이라는 지적이다.충북참여연대는 "사실관계를 확인하고 문제를 지적하는 과정에서 발생할 수 있는 '불편한 진실'을 묵살하거나 은폐하는 수단으로 악용될 소지가 다분하다"며 "이는 도민의 대표로서 행정부를 감시해야 할 의원 스스로에게 족쇄를 채우는 격"이라고 비판했다.제6조에 포함된 '발언·질의 중단 요청' 조항에 대해서는 깊은 우려를 나타냈다. 해당 조항은 회의 참여자의 인격권 침해 판단 시 발언 중단을 요청할 수 있도록 규정하고 있다.충북참여연대는 이에 대해 "공무원이나 증인이 불리한 답변을 피하기 위한 손쉬운 도피처로 악용될 가능성이 농후하다"며 "집행부의 무능과 비리를 파고드는 질의가 '고압적 언행'으로 둔갑해 중단된다면, 행정부 투명성 감시는 원천적으로 봉쇄될 것"이라고 비판했다.충북참여연대는 지방의회의 존재 이유가 견제와 감시에 있음을 강조하면서, 상호 존중이라는 추상적 명분으로 비판의 날을 무디게 하는 것은 도민을 위한 대의기관이기를 포기하고 '집행부의 거수기'로 전락하는 자기부정적 행위라는 평가했다.충북참여연대 관계자는 "진정으로 신뢰받는 의회가 되려면 겉치레가 아닌 내실 있는 정책 개발과 엄정한 감시에 집중해야 한다"며 "도의회는 도민과 시민사회의 목소리에 귀를 기울여 해당 조례안에 대한 심의를 즉각 중단하고 철회하라"고 촉구했다.