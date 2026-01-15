메뉴 건너뛰기

사회

26.01.15 17:09최종 업데이트 26.01.15 17:09

'초호화 연수' 김용수 전 충북도립대 총장 검찰 송치

경찰, 호화연수 동행한 김영환 지사 조카 등 교직원 7명도 검찰 송치

ⓒ 충북인뉴스

교비를 유용해 교수들과 초호화 연수를 다녀오고, 학교 예산으로 구입한 물품을 자택으로 가져가 사적으로 사용하는 등 횡령 혐의를 받는 김용수 전 충북도립대학교 총장이 검찰에 넘겨졌다.

15일 충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 업무상 횡령 등의 혐의로 김 전 총장과 교수 4명, 교직원 3명 등 모두 8명을 불구속 송치했다고 밝혔다. 송치 명단엔 김영환 충북지사의 조카 B교수도 포함됐다.

김 전 총장은 지난해 2월 배우자, 보직교수 3명과 함께 4박 5일 일정으로 제주도 연수를 다녀오면서, 연수 비용을 과다하게 지출해 교비를 유용한 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 김 전 총장 일행은 당시 요트 체험과 전신 마사지 프로그램을 이용하고 5성급 호텔에 숙박하는 등 총 5250만 원의 경비를 사용한 것으로 드러났다.

이후 이 연수에 실제보다 많은 10여 명이 참여한 것처럼 관련 서류를 꾸며 예산을 부풀린 것으로 경찰은 보고 있다.

김 전 총장 등은 같은 달 진행된 부산 연수에서도 유사한 방식으로 예산을 유용한 혐의도 함께 받고 있다.

한편 지난해 국무조정실로부터 김 전 총장 등의 비위 사실을 통보받은 충북도는 자체 감찰을 통해 관련자 6명을 경찰에 수사 의뢰했으며, 이후 김 전 총장을 해임했다.

함께한 보직교수 4명에 대해서는 보직만 해임하고, 김영환 지사의 조카를 비롯한 교수 3명은 정직 3개월, 다른 교수 1명은 정직 1개월의 처분만 내려져 교수직을 유지했다.

당시 <충북인뉴스>는 '충북도립대의 세금도독들'이란 제목으로 17회에 걸친 연속기사를 통해 제주도와 부산 초호화 연수의 실상을 보도하고 그들만의 성과급 잔치, 석연치 않은 기자재 구입, 불투명한 예산 집행 등 공적 예산을 사적으로 빼돌린 흔적을 찾아 집중 보도했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

