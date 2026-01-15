정청래 "충북특별자치도 검토"... 송기섭 "중앙당 논의 환영"

큰사진보기 ▲송기섭 진천군수가 지난 7일 정청래 당대표와 만나 지역현안에 대해 이야기했다. 사진=송기섭 군수 페이스북. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

더불어민주당이 충북 의원 일부가 충북을 특별자치도로 지정하는 방안을 정청래 대표에게 전달하고, 정 대표가 "정부와 협의를 통해 안을 만들면 당 차원에서 적극적으로 돕겠다"고 긍정적으로 답한 내용이 알려졌다. 충청권 지형변화에 대한 기대감이 다시 피어나고 있다.정부가 '5극3특'을 제시한 직후 중심을 별도로 뗀 '충북특별중심도' 구상을 제시했던 송기섭 진천군수는 이를 두고 "충북의 미래 비전이 중앙당 논의 테이블에 공식적으로 올라온 첫걸음"이라며 환영의 뜻을 밝혔다.정치권에 따르면, 정청래 더불어민주당 대표는 지난 8일 당 소속 충북 지역구 국회의원들과 만나 충북을 특별자치도로 지정하는 방안에 대한 논의한 사실이 확인됐다.이 자리는 지난해 말 충북 의원들이 정 대표에게 충북의 발전 방향에 대한 논의를 요청하면서 마련됐다.민주당은 앞서 '충남·대전 통합 및 충청지역 발전특별위원회'를 구성하며 충북 의원들의 참여를 요청했으나, 충북 의원들은 불참했다. 대전·충남 통합 논의 과정에서 '충북만 소외되고 있다'는 여론이 팽배했기 때문이다.간담회에서 충북지역 의원들은 "충북을 강원·제주·전북처럼 특별자치도로 지정하는 것이 가장 현실적인 대안"이라는 의견을 제시했고, 정 대표도 이에 공감하며 구체적인 논의에 들어갈 것을 시사했다.이 같은 움직임에 차기 도정을 꿈꾸는 송기섭 진천군수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 환영 메시지를 냈다.송 군수는 "아직 당 차원의 검토 단계로 조심스럽지만, 우리가 함께 꿈꿔온 '충북특별중심도'의 비전이 중앙당 논의 테이블에 공식적으로 올라왔다는 점에서 의미가 크다"고 밝혔다.송 군수는 그동안 정부의 국가균형발전 구상인 '5극3특(5대 초광역권·3대 특별자치도)'에 대해 '5극3특1중'을 주장해 왔다.충북을 충청권 초광역권에 포함시키는 대신, 별도의 '1중'으로 분리해 제4의 특별자치도 성격을 갖는 '충북특별중심도'로 육성해야 한다는 구상이다.앞선 지난해 11월 송 군수는 충북도청에서 기자회견을 열고 충북 정치인 가운데 처음으로 "5극3특 국가균형성장 전략 설계도에서 충북이 빠져 있다"며 "충북만의 독립적인 법적 권한을 담은 '충북특별중심도 설치 및 지원에 관한 특별법' 제정을 통해 국가균형발전을 완성해야 한다"고 주장한 바 있다. 그는 "대전·충남 통합이 현실화될 경우, 아무런 법적 특례와 권한이 없는 충북은 '내륙의 섬'으로 고립될 수 있다"고 우려했다.송 군수는 14일 SNS에 "지난해 11월 처음 '제4의 특별자치도' 구상을 제안했을 당시에는 우려와 만류가 많았지만, 지금 침묵하면 충북의 미래는 없다는 절박함으로 문제를 제기해 왔다"며 "이번 논의는 개인의 성과가 아니라 충북의 소외를 거부해 온 도민들의 염원이 반영된 결과"라고 강조했다.민주당 내부에서는 충북을 포함해 '3특'을 '4특'으로 확대해야 한다는 공감대도 형성되고 있는 것으로 전해졌다. 특별자치도 지정은 법률 제·개정만으로 가능한 만큼, 당이 의지만 있다면 실현 가능성도 없지 않다.