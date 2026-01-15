'대성통곡' 동맹휴학투쟁… 순종장례일 7일간 맹휴, 충북 영동초

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기



※ 영동초등학교 연혁

1908년 : 사립계산학교 개교

1910년 : 영동공립보통학교로 전환

1938년 : 경동공립심상고등소학교로 교명 변경

1941년 : 영동남정공립국민학교로 교명 변경

1945년 : 영동공립국민학교로 교명 변경

1950년 : 영동국민학교로 교명 변경

1996년 : 영동초등학교로 교명 변경

1926년 4월 25일 대한제국의 마지막 황제 순종이 숨을 거둔다. 사망 원인은 제대로 알려지지 않았고, 일제에 의해 독살당했다는 소문이 퍼져나갔다.순종의 장례는 그해 6월 10일 치러졌다. 인산일(因山日, 장례일)인 6월 10일을 시점으로 조선 학생들은 대대적으로 만세운동을 시작한다.전국 대부분 학교에서 학생들은 동맹휴학(同盟休學, 집단수업거부)을 진행하며 독립만세를 외쳤다. 이것이 국내에서 진행된 3대 만세운동의 하나로 불리는 6·10만세운동이다.충북 영동군에 있는 영동공립보통학교(현재 영동초등학교)의 동맹휴학(아래 맹휴) 투쟁은 이보다 한 달 이전에 진행됐다.<시대일보> 보도에 따르면 영동공립보통학교 맹휴투쟁은 순종이 사망한 지 5일째인 4월 30일 시작됐다. 6학년생 전부가 동참했다. 이렇게 시작된 맹휴투쟁은 일주일간 지속됐다.5월 1일에는 5학년 학생까지 가담해 '대성통곡(大聲痛哭, 큰소리를 몸시 슬프게 움)' 맹휴투쟁을 전개했다. 이날 5~6학년 학생 수백명은 오전 9시에 교실을 나와 학교 뒷산으로 올라갔다. <시대일보>가 '명륜당 뒷산'이라고 장소를 표시한 것으로 보면 현재 영동향교 뒷산으로 추정된다. 뒷산으로 올라간 학생들은 큰 소리로 대성통곡을 했다.대성통곡을 마친 학생들은 다시 교실로 돌와왔다. 영동보통학교 학생들은 담임선생에게 "어찌하여 수업을 중단하지 않느냐"고 장시간 따져 물었다. 일본인이 교장으로 있는 학교는 "상부의 명령이 없어, 수업을 중단 시킬수 없다"고 맞섰다. 이에 분개한 학생 300~400명은 일제히 교문을 나왔다. 교문을 나온 학생들은 오는 5월 6일까지 동맹휴학을 하기로 결의한 뒤 집으로 돌아갔다. <시대일보>는 이런 소식을 전하면서 "학교 당국자의 태도를 주목하고 있다"고 덧붙였다.당시 일제경찰과 학교는 맹휴투쟁을 주도한 학생들을 검거해 처벌하는 동시에 퇴학과 정학 등 불이익 처분을 했다. 이런 상황을 감안하면 영동보통학교 학생들도 큰 고초를 겪었을 것으로 보인다. 다만, 이후 상황은 언론에 보도되지 않았고, 이에 관한 기록은 별도로 발견하지 못해 자세한 상황은 알 수 없다.또 영동초등학교에 따르면 일제강점기 영동보통학교의 학적부는 1942년 이후의 것만 보전돼 있는 상황. 현재로선 1926년 맹휴투쟁에 참가한 학생들이 어떤 희생을 치렀는지 확인하긴 어려운 상황이다.1930년 영동공립보통학교 학생 20여 명이 학교 수업이 끝난 뒤 운동장에서 '아리랑가'를 불렀다는 이유로 정학 처분을 받았다.<시대일보>에 따르면 1930년 9월 14일 학교 부근에 사는 수십명의 학생들이 밤에 교정에 모여 노래를 불렀다. 일본인 교장이 이 모습을 목격했고, 다음 날 학교 조회시간에 2~5학년 학생 20여 명에게 정학처분을 내렸다.1919년 3월 30일 영동군 양산면 주민 200여 명은 만세를 부르며 인접한 학산면에 있는 경찰 주재소로 향했다. 경찰 주재소에 도착한 주민들은 '독립만세'를 외치며 이흥연(李興然)과 이성주(李聖周)를 석방하라고 외쳤다.일제 경찰은 이를 거부했다. 그러자 이상찬(李相瓚, 1884~1942, 건국훈장 애족장), 이채연(李彩然, 1880~1954, 건국훈장 애족장) 선생이 주도해 주재소를 습격했다. 돌을 던져 주재소 유리창을 깨고 안으로 들어가, 주재소 전화기 등 일제 경찰의 집기와 시설을 파괴했다. 뿐만 아니라 앞서 연행됐던 이흥연과 이성주를 구출했다. 이들은 여기서 그치지 않고 일제 경찰을 압박해 '대한독립만세'를 부르게 했다.당황한 일제경찰은 지원 병력을 파견해 만세시위를 폭력적으로 진압했다. 이로 인해 수십 명의 주민들이 부상당했고, 이상찬, 이채연 선생도 검거돼 옥고를 치렀다.3월 30일 양산면 주민이 만세를 부르며 인접한 학산면으로 이동한 이유는 당시 보통학교 학생 이흥연과 이성주를 구출하기 위해서였다. 이흥연과 이성주는 하루 전날 학산면에서 진행된 만세운동에 고무돼, '대한독립만세'를 큰 목판에 쓴 뒤 길가에 세워뒀다. 이를 본 일제 경찰은 곧바로 보통학교 학생 이흥연과 이성주를 붙잡아 학산면 경찰주재소로 끌고 갔다.이 소식을 들은 이상찬과 이채연 선생은 두 학생을 구출하고 동시에 양산면에서 만세시위를 전개하기로 뜻을 모았다. 이들은 마을 주민이 모여있던 영동~무주 도로공사현장으로 가 두 어린 학생의 체포소식을 전하며, 독립만세운동에 나설 것을 호소했다.정리하면 보통학교 학생 이흥연과 이성주가 양산면 만세운동의 도화선이 된 것이다. 그렇다면 두 학생은 어느학교 소속이었을까?그 시기 충북 영동군 지역에는 보통학교가 두 곳 밖에 없었다. 1906년 개교환 황간공립보통학교와 1910년 개교한 영동공립보통학교 두 곳 뿐이였다. 이흥연과 이성주가 살고 있던 양산면은 지리적으로 영동읍의 서남부 지역에 위치했다. 반면 황간공립보통학교가 있었던 황간면은 영동읍의 동북부 지역에 있다.양산면에 거주하던 이흥연과 이성주 학생이 가까운 곳에 있는 영동보통학교를 놔두고 멀리 떨어져 있는 황간면에 있는 학교에 다닐 가능성은 매우 적다. 추정컨대 양산면 삼일만세운동의 도화선이 된 이성주와 이흥연이 다니던 보통학교는 영동공립보통학교일 가능성이 매우 높다.다만 영동공립보통학교 후신인 영동초등학교의 경우 1942년 이후 학적부만 보존돼 있어, 최종확인은 어려운 상황이다.