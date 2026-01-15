방콕 공항에서 캄보디아인 잇따라 입국 거부

큰사진보기 ▲태국 돈무앙 국제공항 출국장 모습최근 태국이민국이 캄보디아인은 물론 캄보디아 거주 교민들과 경유 외국인들에게도 무리한 증빙 서류 요구후 입국을 거절하는 사례가 늘고 있다. ⓒ 돈무앙국제공항 홈페이지 관련사진보기

큰사진보기 ▲주캄보디아프랑스대사관 전경프랑스대사관은 지난달 자국 국민들에게 태국을 가급적 경유하지 말 것을 권고했다. ⓒ 박정연 관련사진보기

방콕 돈 무앙과 수완나품 국제공항에서 캄보디아 국적 여행객들이 비자 면제를 통한 입국이 거부되는 사례가 연이어 발생했다고 지난 15일 캄보디아 현지 매체 <크메르타임스>가 전했다.이 매체는 일부 자국 방문객이 입국 심사 과정에서 특별 대기실로 안내돼 심문과 사진 촬영을 받았으며, 즉시 귀국 항공권 구매를 요구받기도 했다고 전했다.매체에 따르면, 최근 라오스 비엔티안에서 출발해 태국 사라부리 지역 친구를 방문하려던 한 캄보디아 여성이 황당한 경험을 했다. 태국 돈 무앙 공항 도착 직후 이민국 경찰로부터 "비자 면제로는 입국할 수 없다"는 통보를 받은 것이다. 그는 출발 전 라오스 공항에서는 왕복 항공권과 숙소 예약, 충분한 재정 증빙을 갖추면 입국이 가능하다는 안내를 받았지만, 태국 도착 후 태국 이민국의 정책 변경으로 공항 내 특별 대기실로 안내돼 오랜 시간 심문과 사진 촬영을 거쳐야 했다. 그는 라오스에서 출발할 때 아무도 관련 서류를 제대로 확인해주지 않았다고 항의하자, 태국 이민국 직원은 "라오스 공항 직원들이 태국의 새 정책을 인지하지 못했기 때문"이라고 설명했다고 한다.그는 이 과정에서 추가 항공권과 호텔 예약 부담으로 정신적 충격을 받았다고 밝혔다. 이후 다른 캄보디아 승객들과 함께 입국 목적 관련 서류를 작성하고 사진을 찍은 뒤, 마지막으로 남은 항공편 좌석을 확보해 간신히 라오스로 되돌아갈 수 있었다.캄보디아에 거주하는 교민 사업가 이정수씨도 지난달 비슷한 경험을 했다. 그는 수완나품 국제 공항에서 캄보디아 거주 증명서와 은행 잔고 증명서를 요구받았지만, 당장 제출할 서류가 없어 결국 태국 입국을 포기할 수밖에 없었다. 이씨는 3시간 넘게 공항 이민국 사무실에 머물렀다가, 허름한 공항 내 수용 시설에서 하룻밤을 사실상 감금 상태로 지내며 다음날 새벽에야 캄보디아로 돌아올 수 있었다. 이씨가 입국 포기를 결정하자 항공사 직원이 찾아와 본인의 자발적 의사로 입국을 포기했다는 각서에 서명하도록 강요했으며, 귀국 일정 변경에 따른 수수료 미화 50달러도 요구받아 결국 지불했다고 밝혔다. 그는 이 과정에서 느낀 불안감과 정신적 충격이 상당했다고 털어놨다.또 다른 한국인 교민 박모 씨는 최근 태국 방문 당시, 이민국 경찰이 요구한 증빙 서류를 한국에 있는 가족의 도움을 받아 어렵게 제출했는데도, 공항을 빠져나오는 데 무려 4시간 이상이 걸렸다고 전했다. 그는 캄보디아에서 사업을 한다는 이유만으로 이민국 경찰의 고압적인 분위기 속에서 범죄자 취급을 받았다며, 이번 경험 이후 다시는 태국을 방문할 생각이 없다고 밝혔다.이러한 논란과 관련해, 태국 이민국은 이번 심사 강화 조치가 특정 국가 국민을 겨냥한 차별이 아니라, 관광 비자 면제 제도의 악용을 막기 위한 것이라고 발표했다. 태국 현지 인터넷 매체 <카오솟 잉글리시>와 <타이 이그재미너>(Thai Examiner)는 최근 보도에서 이 발표를 인용하며, 일부 외국인이 비자 면제 제도를 반복적으로 이용해 장기 체류하거나 불법 활동에 연루된 사례가 확인됨에 따라, 제도 악용을 차단하고 적법한 입국을 보장하기 위해 이민국의 심사가 보다 강화됐다고 전했다.이들 매체에 따르면, 이러한 강화 정책은 2025년 들어 태국 전역 주요 공항과 국경 검문소에서 일관되게 시행되고 있다. 비자 면제 입국이 반복되거나 비정상적 체류 패턴이 확인될 경우, 입국이 거부되거나 정식 비자 제출이 요구된다.현지 매체들은 이번 입국 심사 강화의 핵심 목적이, 이민국이 밝힌 바와 같이 제도의 악용을 줄이고 적법한 관광객과 악용 사례를 명확히 구분하는 것이라고 강조했다.한편 주캄보디아프랑스대사관은 지난달 16일 발표한 권고문에서 자국민들에게 태국 경유를 통한 캄보디아 입국을 자제할 것을 권고했다. 외교 공관은 방콕 공항에서 반복적인 심문과 재정 증빙 요구, 숙소 예약 확인, 일부 수하물 검색과 분실 사고가 발생했다며, 유럽에서 캄보디아로 향하는 항공편을 경유한 여행객들도 장시간 심문과 재정 증빙 요구로 불편을 겪었다고 밝혔다.프랑스 대사관은 캄보디아에 거주하거나 여행을 계획 중인 자국민들에게 태국 경유를 가능한 한 피하고, 보다 안전하고 원활한 경로를 제공하는 다른 항공편을 이용할 것을 권장했다. 이번 문제는 캄보디아 내에서 발생한 것이 아니지만, 해외에서 발생할 수 있는 상황이 여행객의 경험에 큰 영향을 줄 수 있다고 거듭 주의를 당부했다.한편, 현지 전문가들은 태국 이민국의 해명과 달리 이번 입국 거부 조치가 단순한 비자 정책 변경이나 보안 강화만으로는 충분히 설명되지 않는다고 지적한다. 지난해 발생한 태국과 캄보디아 간 국경 무력 충돌 이후 형성된 반캄보디아 정서가 태국 전역으로 확산하면서, 캄보디아 국적자뿐 아니라 캄보디아를 일시 방문하거나 거주한 경험이 있는 외국인들에게도 엄격한 기준으로 입국 심사가 진행될 가능성이 크다는 것이다.여하튼 최근 일련의 사건들은 태국 정부의 입국 심사 강화와 정책 변경이 맞물려 나타난 결과로, 캄보디아 국적자는 물론 캄보디아를 경유해 태국을 방문하려는 일반 외국인 여행객조차도, 과거 캄보디아 체류나 사업 이력만으로 입국이 거부될 가능성이 있음을 보여준다.