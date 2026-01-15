광주 세계로병원, 로봇 인공관절 수술 3000례 돌파

큰사진보기 ▲왼쪽부터 광주 세계로병원 이동현 대표원장, 송은규 병원장, 임지현 대표원장, 김하성 대표원장. ⓒ 세계로병원 관련사진보기

AD

광주광역시 세계로병원이 로봇 인공관절 수술 누적 3000례를 달성했다고 15일 밝혔다.지난 2024년 11월 2000례를 돌파한 이후 불과 1년 1개월 만에 이룬 성과로, 지역 의료기관으로서는 이례적인 속도다.세계로병원은 2021년 3월 로봇 인공관절 수술을 처음 도입한 이후 꾸준히 수술 경험을 축적해 왔다.2024년 2000례 달성에 이어 2025년에는 연간 900례 이상을 집도하며 로봇 수술 분야에서 안정적인 운영 역량을 갖춘 의료기관으로 평가받고 있다.로봇 인공관절 수술은 수술 전 3D 컴퓨터단층촬영(CT) 영상을 기반으로 3차원 무릎 모델을 구현해 환자 개개인의 뼈 구조와 관절 상태를 정밀 분석한 뒤 수술 계획을 세운다.실제 수술 과정에서도 로봇 시스템을 활용해 뼈 절삭 오차를 평균 1㎜, 1도 미만으로 줄여 정확도와 재현성을 크게 높인 것이 특징이다.광주·전남 지역 최초로 로봇 인공관절 수술 교육과정 전문의로 선정된 김하성 세계로병원 대표원장은 "수술 로봇이 의사를 대신할 수는 없다"며 "인공관절 수술에 대한 충분한 임상 경험을 갖춘 의료진이 로봇 시스템을 활용할 때 수술 오차를 줄이고 환자의 회복과 만족도까지 높일 수 있다"고 설명했다.이어 "단기간에 3000례를 달성할 수 있었던 배경에는 숙련된 의료진의 임상 경험과 로봇 시스템의 정밀함이 결합된 결과가 있다"며 "앞으로도 지속적인 연구와 첨단 시스템 도입을 통해 수술의 성공률과 환자 만족도를 높여 나가겠다"고 밝혔다.