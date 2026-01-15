고성군 노인생활지원사 부당해고 구제신청... "하루빨리 현장으로"

큰사진보기 ▲공공연대노동조합 경남본부 노인생활지원사 조합원들이 '고성군과 수탁기관에 맞선 법적투쟁 선포 기자회견'을 진행하였다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

경남 고성군에서 노인맞춤돌봄서비스를 수행하던 노인생활지원사 10여 명이 수탁기관 변경 과정에서 집단 해고되었다.새로운 수탁기관인 '사회적협동조합 노인세상'은 "사회복지시설 종사자의 정년이 65세로 되어 있고, 법인 취업규칙 정년이 65세 되어 있다"는 이유로 노인생활지원사를 집단해고 하였다.공공연대노동조합 경남본부는 1월 15일 경남도청 프레스센터에서 정년을 이유로 노인생활지원사를 집단해고 한 고성군 노인세상을 규탄하고 법적투쟁을 선포하는 기자회견을 진행했다.노조는 "보건복지부 노인맞춤돌봄사업 지침에 따르면 지자체나 민간 수탁기관은 해당 지침에 따라 임금 지급과 정년을 설정해야 한다"며 "사회복지시설이 이 사업을 수탁받았다고 해서 65세가 넘으면 임금을 줄 수 없다는 주장은 거짓이며, 그동안 정부는 아무 문제 없이 임금을 지급해 왔다"고 주장했다.이어 노조는 "법인 취업규칙상 정년이 65세라는 이유로 해고시켰지만, 실제로 '노인세상'이 운영하는 법인인 '고성군치매전문요양원'의 종사자는 68세도 근무하고 있고, 현재 법인 종사자 공개채용 공고에도 정년이 없다고 되어있다"고 설명했다.노조는 고성군과 경상남도의 부당해고 태도에 대해서 비판했다. 고성군은 2026년 새로운 수탁기관 공고를 하면서 "수탁기관은 종사자 고용승계와 연차도 승계하고, 고용승계 원칙을 위반하거나 사업운영 지침을 현저히 위반하면 위탁계약을 해지한다"고 명시했다.그러나 노조는 "고성군은 '노인세상'이 정년을 이유로 20%의 생활지원사를 집단해고 했는데도 고용승계를 부탁할 수 있지만 강제할 수 없다고 한다"며 "고성군이 수탁기관 눈치만 보면서 집단해고를 방조하는 것을 박완수 도지사에게도 적극 나서 줄 것을 요청했지만, 오늘까지도 아무런 대책이 수립되지 않고 있다"고 규탄했다.노조는 '노인세상'이 어르신 돌봄 대책도 수립하지 않았다고 비판했다. 노조는 노인세상은 집단해고 당한 생활지원사 10여 명이 돌봄하던 150명이 넘는 어르신들 돌봄 대책을 전혀 수립하지 않았다"고 밝혔다.노조는 "무리하게 생활지원사를 연말에 해고시켜놓고, 해고당한 생활지원사가 돌봄 해야 할 어르신들을 기존 생활지원사들이 나눠서 우선 돌봄하라고 한다"며 "추운 겨울 어르신 돌봄 대책도 없이 무책임하게 집단해고부터 한 것"이라고 비판했다.노조는 "정부지침을 위반하고 집단해고를 강행한 '사회적협동조합 노인세상'에 맞서 경남지방노동위원회에 '부당해고 구제신청 투쟁'을 시작한다"고 밝혔다.노조는 "경상남도와 고성군은 허위 사실과 차별적 정년을 적용해 집단 해고한 '노인세상' 수탁기관을 당장 계약 해지하고, 생활지원사들이 하루빨리 현장으로 돌아갈 수 있도록 적극적으로 나설 것을 촉구한다"고 강조했다.