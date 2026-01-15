'재도전' 성기선 "뼈아픈 실패, 경기교육감 진보 단일화 서둘러야"

경기도 교육감 선거에 다시 도전하는 성기선(61) 가톨릭대 교수가 15일 경기도 교육청에서 열린 기자 간담회에서 '진보 단일화'를 서둘러야 한다고 강조했다. 이어 늦어도 3월 안에는 단일화를 이뤄 본격적인 선거 운동에 돌입해야 한다고 못 박았다.
성 교수는 지난 2022년 지방 선거에서 진보 후보 단일화를 통해 본선에 진출했지만 득표율 45.20%에 그쳐 54.79%를 얻은 임태희 현 교육감에게 9.59%p 차이로 패한 바 있다. 당시 성 후보는 선거가 1개월도 남지 않은 5월 10일 진보 단일 후보로 결정됐다.
성 교수는 이 점을 언급하며 "당시 단일화가 늦어지면서 여러 가지 어려움이 있었다"라며 "이를 반면교사 삼아 이번에는 좀 더 빠른 시간에 합리적인 방식으로 단일화가 추진 되기를 기대한다"고 강조했다. 또 "지난 2022년도의 그 뼈 아픈 실패를 거듭하지 않도록 미리 결정 해야 한다"라고 덧붙였다.
단일화 대상·방법과 관련해 그는 "출마가 예상되는 4명의 후보 모두 단일화 테이블에 참여하기를 기대하고, 또 그렇게 해야 시민들 뜻이 제대로 반영될 것"이라며 "정책 토론회 등을 통해 민주 진보 진영의 교육 정책 방향에 대한 논의를 거치는 과정이 반드시 필요하다"라고 밝혔다.
이어 재도전에 나선 이유와 관련한 기자의 질문에 교사와 교수, 한국교육과정평가원 원장 등의 교육 경력을 내세우며 "지금은 전문성과 현장성을 갖춘 일 잘하는 교육감 이 필요한 시대"라며 "내가 일을 잘할 수 있다는 자부심(자신감)이 있다"라고 본인이 적임자임을 강조했다.
AI 특목고 4개 신설, 초등학교 1학년 학급당 학생 10명 이하로
성 교수는 또한 AI 특목고 4개 신설, 초등학교 1학년 학급당 학생 수 10명 이하로 축소 등의 공약을 발표했다.
AI 특목고와 관련한 한 기자 물음에 "AI 특목고는 시대 변화에 맞는 직업적 역량 또는 어떤 전문적인 역량을 갖출 수 있도록, 집중적으로 지원한다는 취지"라고 설명했다. 1학년 학생 수 축소 방법에 대한 질문에는 "교사 배치를 적절하게 조절 한다면 불가능한 일이 아니다"라며 "점진적으로 하되, 신도시 같은 과밀화 지역을 우선적으로 할 계획"이라고 설명했다.
성기선 교수와 함께 안민석 전 더불어민주당 국회의원 유은혜 전 교육부 장관, 박효진 경기교육연대 상임대표 등이 현재 경기도 교육감 진보 후보로 거론된다. 보수 진영에서는 이미 재선 도전 의지를 밝힌 임태희 현 교육감이 외에는 출마 예상자가 없다.
