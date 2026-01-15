"이란은 지금 제2의 광주, 민주화 투쟁에 연대해야"

큰사진보기 ▲정의당은 14일 정당 중 가장 먼저 성명을 내고 이란 민중의 자결권 지지 의사를 분명히 했다. 정의당은 성명에서 "정의당은 이란 민중의 민주화 투쟁과 자결권을 지지하며, 이란 정부의 시위대 강경 진압에 상당한 우려를 표한다"고 밝혔다. ⓒ 정의당 관련사진보기

시민사회단체들의 공동 대응도 이어졌다. 참여연대, 플랫폼C, 국제민주연대, 전쟁없는세상 등 13개 인권·시민단체는 14일 공동성명을 발표했다. 이들은 "이란 정부가 시위대를 '폭도'라고 규정하며 사형에 처하겠다고 발표했다"며 "우리는 이란의 격화되는 상황을 깊이 우려하며, 정당한 시위에 대한 이란 당국의 반복되는 폭력 탄압을 강력히 규탄한다"고 밝혔다.

이란의 반정부 시위가 걷잡을 수 없이 격화되고 있다. 국제 인권단체들이 이번 시위로 인한 사망자를 최대 1만 2천 명으로 추산할 만큼 상황이 참혹해지자 대한민국 정치권과 시민사회에서도 이란 당국의 유혈 진압을 규탄하고 이란 민중과의 연대를 선언하는 목소리가 나오고 있다. 특히 이번 사태를 외부와 단절된 채 고립되었던 '1980년 광주'에 비유하며 국제사회의 관심과 미국의 신중한 태도를 주문했다.정의당은 지난 14일, 이란 민중의 자결권 지지 의사를 분명히 했다. 정의당은 성명에서 "이란이 불타고 있다. 2025년 12월 말 인플레이션과 물가 폭등으로 시작된 이란 시위가 신정 독재체제의 종식과 독재자 알리 하메네이의 퇴진 요구로 이어지고 있다"고 현 상황을 진단하며 "정의당은 이란 민중의 민주화 투쟁과 자결권을 지지하며, 이란 정부의 시위대 강경 진압에 상당한 우려를 표한다"고 밝혔다.정의당은 사태 해결을 위한 미국의 개입 가능성에 대해 강한 경계심을 드러냈다. 이들은 "미국의 개입을 통한 신정 체제 붕괴는 이란 민중을 위한 해답이 될 수 없다. 구 왕실의 복귀도 마찬가지"라고 선을 그었다. 이어 "독재자 하메네이의 운명을 정할 수 있는 권리 역시 오직 이란 민중에게만 있다"며 "독립 국가의 주권을 침탈하는 미국과 트럼프 정권의 전횡에 계속해서 맞설 것"이라고 강조했다.조국혁신당도 15일 박병언 대변인 명의의 논평을 통해 이번 시위의 구체적인 원인을 지목하며 정부 차원의 대응을 촉구했다. 혁신당은 현재 이란 정부를 "정당한 분노를 '외세 사주 폭도'로 매도하는 제2의 전두환 정부"라 칭하며 1980년 신군부와 직접적으로 비교했다.논평은 "이란 정부의 대응은 대한민국 80년 광주의 비극과 깜짝 놀랄 정도로 닮아 있다, 과거 신군부 세력이 광주를 고립시키고 통신을 차단한 채 민간인을 학살하며 '북한의 지령에 의한 폭동'으로 진실을 왜곡했던 것과 판박이"라며 "조국혁신당은 이란 정부에 엄중히 경고한다. 국민을 향한 총질을 즉각 멈추라"고 요구했다. 미국의 개입에 대해서도 "아프가니스탄의 전례처럼 혼란만 가중시킬 것"이라며 반대 입장을 분명히 했다.지방자치단체장 중에서는 강기정 광주광역시장이 지난 13일 기자 차담회를 통해 가장 먼저 연대의 뜻을 밝혔다. 강 시장은 "광주는 이란 시민의 용기를 지지하고 이란 정부의 만행을 규탄한다"며 "지금 이란에서 1980년 광주 학살이 재현되고 있다"고 했다.이어 "이란 국민이 외부와 단절된 채 죽어가고 있다. 이란 정부는 학살을 즉각 중지해야 한다"며 참상을 전했다. 또한 "광주는 지금 이란 국민이 느낄 두려움, 외로움, 그리고 그들에게 가장 필요한 것이 연대의 의미라는 것을 누구보다 잘 알고 있다"며 "이란 국민과 연대하겠다"고 강조했다.시민사회단체들의 공동 대응도 이어졌다. 참여연대, 플랫폼C, 국제민주연대, 전쟁없는세상 등 13개 인권·시민단체는 14일 공동성명을 발표했다. 이들은 "이란 정부가 시위대를 '폭도'라고 규정하며 사형에 처하겠다고 발표했다"며 "우리는 이란의 격화되는 상황을 깊이 우려한다. 정당한 시위에 대한 이란 당국의 반복되는 폭력 탄압을 강력히 규탄한다"고 밝혔다.이어 이들은 "모든 사람은 평화적으로 자신의 정치적·사회적 의견을 말하고 시위할 권리가 있다"며 "이란 정부는 대규모 강경 진압을 멈추고 시민들의 평화로운 시위를 보장해야 한다"고 촉구했다.이들 단체는 미국을 향해서도 날을 세웠다. 이들은 "이란 시민들의 열망과 이에 대한 폭력적 탄압을 자국의 이해관계에 유리하게 활용하려는 미국의 시도 역시 즉각 중단되어야 한다"고 지적하며 "미국의 개입은 상황을 더 악화시킬 뿐이다. 변화를 이끈 것은 외부의 군사적 개입이 아닌 시민들의 대규모 비폭력 저항이었다는 것을 기억해야 한다"고 꼬집었다.